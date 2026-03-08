Kast estrecha lazos con Trump y apoya su política exterior

A cuatro días de asumir el cargo, el presidente electo de Chile hace un guiño al republicano al aplaudir su intervención en Venezuela y decirle que debe hacer lo posible para que Cuba recupere su libertad

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, ha tenido su primer cara a cara con Donald Trump este sábado y el encuentro, en la inauguración de la cumbre de Escudo de las Américas en Florida, ha venido con elogios recíprocos. Mientras el mandatario de Estados Unidos ha destacado su apoyo al que será su homólogo chileno, a partir de este 11 de marzo; Kast ha aprovechado un breve acercamiento con Trump para aplaudir la operación militar de la Casa Blanca en Venezuela, el 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Cuando se organizaba para tomarse una foto con Trump y otros 12 presidentes de América Latina, Kast le planteó al republicano que “había sido algo muy bueno lo que había ocurrido en Venezuela” porque “tenía que haber algún tipo de intervención”. Kast sacó a relucir cuando el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), en 2019, “trató de hacer en algún momento una ayuda humanitaria” y le dijo: “Ustedes vieron la respuesta del narcodictador, que fue abrirle las puertas a grupos del crimen organizado, que llegaron a Chile”.

En una rueda de prensa en Miami, el presidente electo fijó posición sobre una eventual cooperación internacional para combatir el crimen organizado. Aunque afirmó que está dispuesto a colaborar con otros gobiernos, Kast dijo que lo haría siempre que esté dentro de los marcos legales y constitucionales vigentes de Chile.

Según el futuro jefe de Estado, en el país sudamericano existe una “intervención de agentes extranjeros vinculados a Venezuela, asesinando personas”. Recordó el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile, en 2024, ejecutado por miembros del Tren de Aragua que, de acuerdo con la Fiscalía, fue ordenado desde Caracas.

Kast, además, ha argumentado que el cambio de autoridades en el Palacio de Miraflores, ahora presidido por Delcy Rodríguez, podría permitir en el corto plazo nuevos vuelos de repatriación y abrir fronteras venezolanas para concretar “corredores humanitarios terrestres y marítimos”.

La alineación de Kast, de la extrema derecha conservadora, con la política exterior de Washington fue defendida por su futuro canciller, Francisco Pérez, que dijo que “la política de Estado [exterior] tiene que estar con la protección” de la soberanía. Desde ese punto de vista, nuestra posición ha sido coherente con eso”, afirmó el exempresario, luego de ser cuestionado por una periodista respecto de las posiciones opuestas del Gobierno de Gabriel Boric y de Kast sobre el ataque a Caracas.

El presidente electo no solo le expresó a apoyo a Trump por el ataque a Venezuela y la captura de Maduro, sino que también le dijo que “había que hacer lo posible para que los cubanos recuperen la libertad” porque “nadie puede decir que hay un tipo de democracia distinta en Cuba”. Este sábado, el presidente estadounidense dijo que el régimen de Miguel Díaz-Canel estaría “en sus últimos momentos de vida”.

Trump, más temprano, ha bromeado con el impulso que habría dado a Kast para llegar al poder: “Me encanta cuando le doy mi apoyo a alguien. ¡Y no pierde! Gastan miles y miles de millones de dólares y pierden, pero cuando me piden apoyo, lo doy y ganan por 30 puntos. Y yo no me quedo con nada. ¿Hay alguna forma en la que me puedan pagar esto?”. Pero, además, presumió al decir que era un “honor tener ese poder de apoyar a alguien, aun en países extranjeros”, y le dijo a Kast, fundador del Partido Republicano, que le dio ese espaldarazo porque piensa que es “bueno”.

Kast nunca había estado tan cerca de Trump como este sábado, así que la visita representa un hito en sus futuras relaciones. Ocurrió a cuatro días de que el ultraconservador asuma la Presidencia y después de una inédita crisis entre la Casa Blanca y el Palacio de La Moneda debido a un proyecto de cable de fibra óptica impulsado por China para conectar a la Región de Valparaíso con Hong Kong y que el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, ha considerado como un riesgo a la seguridad del hemisferio. Por esa razón, ha sancionado con el retiro de visas al ministro del Transporte del Gobierno de Gabriel Boric, Juan Carlos Muñoz, y a dos de sus asesores, el 20 de febrero.

El mayor coletazo de esta trama fue la decisión de Kast de poner fin al traspaso de mando con Boric, el martes, por diferentes versiones de uno y otro sobre cómo supieron del caso antes de las medidas de EE UU. En la víspera de su visita a Florida, el presidente electo ha asegurado que ya había dado “vuelta a la página”, aunque acusó al mandatario en funciones de haber “insistido en tratar de abrir de nuevo los distintos frentes respecto de esta situación”.

Kast ha tratado de ser equilibrado respecto a las relaciones con China, el principal socio comercial de Chile. “Nosotros tenemos un socio comercial en China, importante, y queremos honrar y respetar las relaciones comerciales que tengamos en China”, dijo el jueves, antes de viajar a Estados Unidos. Kast aseguró que también quería respetar las relaciones con Washington y el resto del mundo.

A la cumbre Escudo de las Américas asistieron varios líderes de la región, como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Mohamed Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña, y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. El club, organizado por Estados Unidos, tiene como metas combatir el narcotráfico y la inmigración masiva, pero también reducir la influencia de China en la región.

El Departamento de Estado presentó la reunión como un espacio en el que “Estados Unidos dará la bienvenida a nuestros mejores aliados de ideas afines en nuestro hemisferio para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”. Según Washington, la expectativa es que “esta coalición histórica de naciones colaborará para hacer avanzar estrategias que detengan la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, la inmigración ilegal y masiva y los cárteles y bandas criminales y narcoterroristas”.