El peso comercial de China en Chile expone a Kast a la presión de Trump

El presidente electo viaja a Miami para reunirse con el estadounidense, mientras una delegación de su partido visita Pekín. Analistas ven las sanciones de Washington por el cable submarino como una señal al próximo Gobierno y advierten que deberá mantener relaciones extremadamente equilibradas con ambos países

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, asumirá el poder el 11 de marzo, en medio de un entorno geopolítico marcado por la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos, una tensión que amenaza con redefinir las prioridades comerciales y estratégicas de Santiago. Pekín, principal socio comercial del país sudamericano, ya ha visto frustrado un proyecto de cable submarino que uniría la Región de Valparaíso con Hong Kong, al encontrar una dura oposición en Washington que, en represalia, sancionó a tres autoridades chilenas por “socavar la seguridad regional”. Entre ellos, a un ministro de Gabriel Boric, el presidente actual.

Para los analistas internacionales, el episodio solo anticipa un mandato en el que Kast deberá equilibrar la dependencia chilena del mercado chino —clave para las exportaciones de cobre y litio— con la presión política y de seguridad proveniente de la Casa Blanca, en un tablero donde las decisiones comerciales adquieren un peso crecientemente diplomático.

Francisco Urdinez, profesor asociado de la Universidad Católica de Chile, donde dirige el Núcleo Milenio para los Impactos de China en América Latina (ICLAC), afirma que la disputa hegemónica entre Pekín y Washington plantea un escenario crítico, porque obliga a asumir que cualquier decisión que se tome con uno de esos países puede tener repercusiones inmediatas en la relación con el otro. “En ese contexto, es necesario manejar ambas relaciones con extremo equilibrio. Sin embargo, el principal desafío para el futuro Gobierno de Kast será que la profunda dependencia comercial existente no es algo que pueda revertirse en el corto ni en el mediano plazo”, explicó.

Chile exporta un 37% de todos sus bienes a China, mientras que sus importaciones desde este país ascienden al 25%, según estadísticas de comercio internacional de las Naciones Unidas. Los mayores envíos son los de cobre y sus derivados, seguido por el litio. Sin embargo, el gigante asiático también es uno de los principales destinos de productos, como los limones y las cerezas chilenas. Los intercambios comerciales de Chile con China y EE UU –su segundo socio comercial– han crecido entre 2020 y 2025. Mientras con Pekín ha sido a un promedio anual del 7%, en el caso de Washington se ha elevado al 10,8%, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Kast, fundador del Partido Republicano, de la extrema derecha conservadora, no ha explicitado aún una posición frente a la confrontación comercial entre los gobiernos de Xi Jinping y Donald Trump, aunque es afín ideológicamente con el republicano. Será este sábado cuando dará abiertamente su primera señal en favor de Washington desde que fue electo presidente de Chile, el 14 de diciembre, al asistir a la cumbre Shield of the Americas, convocada por el presidente de Estados Unidos. La participación ocurrirá en un escenario global que se ha vuelto más convulso desde que Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán el fin de semana recién pasado, lo que fue condenado por China que ha pedido el “cese inmediato” de las acciones militares.

Pero también esta semana una delegación de mujeres del Partido Republicano, encabezada por su secretaria general, Ruth Hurtado, viajó a China invitada por la embajada del país asiático para sostener reuniones con empresas tecnológicas privadas que cuentan con subsidio estatal. Según la agencia Xihuan, el director del departamento del comité central del Partido Comunista de China, Liu Haixing, se reunió este miércoles con la comitiva republicana chilena. El viaje habría generado molestias dentro de la Oficina del Presidente Electo (OPE), de acuerdo con fuentes de The Clinic, debido a que ocurre en medio de tensiones políticas por el proyecto de cable submarino chino, las que este martes escalaron al punto de que Kast rompió el proceso de traspaso de poder con el presidente Gabriel Boric con acusaciones de falta de transparencia. No obstante, Arturo Squella, presidente de Republicanos, declaró en La Segunda que “tan importante como reconstruir la relación con Estados Unidos que nos deja este Gobierno, es mantener y profundizar una buena relación comercial con China. Por lo mismo, cobra especial sentido la delegación republicana”.

La dicotomía a la que se enfrentará Kast

Urdinez piensa que, en lo internacional, el futuro Gobierno de Kast tendrá que convivir con la dicotomía de la necesidad económica y de los valores políticos, ya que China es el principal socio comercial de Chile y el presidente electo, por otro lado, se proyecta como un aliado de EE UU. “Si bien esto fue una dicotomía para otros gobiernos anteriores, en el caso de la futura Administración existe un contexto mundial diferente. Es decir, si antes se podía estar en buenos términos con ambas economías, ahora eso terminó de golpe y ya no se puede estar bien con China y EE UU, al mismo tiempo, por lo menos en algunas materias de extrema sensibilidad para Washington como las telecomunicaciones, las infraestructuras digital y portuaria, los programas científicos de observación espacial, el desarrollo de patentes”, explica.

Las revocatorias de las visas estadounidenses al ministro de Transportes, Juan Carlos Múñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y a su jefe de Gabinete, Guillermo Petersen, fueron un mensaje para toda América Latina, plantea el director del ICLAC: “Chile fue el teatro de un conflicto geopolítico. La señal de EE UU fue muy clara: ‘Si no te alineas con nosotros en temas [de infraestructura y minerales] críticos, tendrás un problema bilateral con nosotros”.

La semana pasada, el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, dijo que durante los últimos dos meses sostuvo reuniones con ministros y autoridades gubernamentales para abordar el proyecto del cable chino: “Fui muy claro acerca de nuestra preocupación, y franco, acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”. En contraste, Judd calificó como un “ejemplo perfecto de infraestructura” que “protege la soberanía” la construcción del tendido subacuático Humboldt, impulsado por Google, que busca unir a Sudamérica con Australia.

Luis Schmidt, que fue embajador de Chile en China durante los dos periodos presidenciales de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), sostiene que el viaje de Kast a Miami, en Florida, será una buena oportunidad para tratar de desandar las imposiciones de Trump a algunas exportaciones chilenas. “Por nuestro Tratado de Libre Comercio con EE UU teníamos cero impuestos y ahora nuestros salmones, vinos, madera, cerezas, pagan un 10% de aranceles. Esto se soluciona con grandes rondas de conversaciones para llegar a acuerdos”. El exdiplomático señala, asimismo, que estos lazos no deberían ir en desmedro con los negocios con China: “Chile es un país pequeño, con una economía en vías de desarrollo, por lo que esta política de Estado de conversar con nuestros socios comerciales ha dado como frutos amplios acuerdos comerciales a nivel mundial”.