El inédito quiebre en Chile entre Boric y Kast a ocho días del cambio de mando

La reunión entre el presidente chileno Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast, del partido republicano, ha fracasado este martes en La Moneda. El presidente electo, que asumirá el 11 de marzo, le exigió esta mañana al jefe de Estado que se retracte por haber dicho que le había entregado información sobre el proyecto del cable submarino chino, antes de que Estados Unidos el 20 de febrero impusiera sanciones contra tres funcionarios chilenos. El encuentro entre ambos, de 22 minutos, terminó abruptamente cuando el mandatario de izquierdas manifestó que no lo haría porque, según explicó Boric luego ante la prensa, es “falso” que no le comunicó a Kast lo que estaba ocurriendo. El republicano decidió, de forma inédita, abandonar la cita de manera abrupta, según ha explicado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Las reuniones bilaterales entre varios ministros previstas para esta mañana se suspendieron por decisión de la próxima Administración.

“Desgraciadamente”, dijo Boric ante los medios de comunicación, “el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación, antes. Y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”. El mandatario sostuvo que el 18 de febrero llamó a Kast para señalarle que tenía que hablar varios temas que abordar con él, entre ellos, el del cable chino, porque ya había advertencias de Estados Unidos. De acuerdo al mandatario, el día 20, cuando eran conocidas las sanciones de Estados Unidos, intentó desde Rapa Nui “insistentemente” hablar con Kast. Pero no fue posible “no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte”. Para Boric, por lo tanto, lo sucedido este martes se trata de “acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante” el traspaso del poder, aunque aclaró que su Gobierno “sigue plenamente disponible, por el bien de Chile, a tener todas las reuniones que sean necesarias”.

Según el ministro Elizalde, Kast ha reconocido la existencia de esa llamada de 16 minutos y que Boric lo alertó del proyecto del cable chino y que “había una amenaza del Gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara”.

El 20 de febrero, cuando Washington sancionó a tres funcionaros de la Administración de izquierdas, acusándolos de “socavar la seguridad regional” del hemisferio, entre ellos al ministro de Transportes, Boric intentó comunicarse “insistentemente” con el republicano, según detalló esta mañana. “Desgraciadamente, eso, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”, agregó el mandatario. “Lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información, yo les digo todo eso es falso”, remató el mandatario, quien dijo esperar que cambie la actitud en los días que restan para el cambio de mando.

Kast tiene previsto hablar a las 11.00 horas para dar su versión de los hechos, desde su oficina en el municipio de Las Condes. El presidente electo había llegado esta mañana a La Moneda acompañado de sus futuros ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Cancillería, Francisco Pérez Mackenna; de Justicia, Fernando Rabat; de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange. Estaba previsto que los próximos líderes de las carteras sostuvieran reuniones con los responsables salientes de cada una, lo que, tras la decisión de Kast de abandonar la bilateral con Boric, no ocurrió.

El mandatario de izquierdas defendió este lunes en una entrevista con Meganoticias que, antes de que Estados Unidos sancionara a los tres funcionarios del Ejecutivo, el pasado 20 de febrero, le había comunicado a “semanas antes” Kast su visión sobre el cable chino. Este martes, sin embargo, la información de La Moneda es que dos días antes de que estallara el caso, Boric le comunicó a su sucesor sobre el cable chino y la amenazas estadounidenses.

“Hemos sido absolutamente transparentes”, sostuvo en la entrevista con el canal de televisión Mega. “Como es una decisión delicada dada la situación geopolítica, y una decisión de largo aliento que, independiente de la decisión que tomara nuestro Gobierno respecto a, específicamente, el punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su Gobierno, me parecía importante conversarlo con él”, planteó. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvaro, ayer dijo que las declaraciones del presidente saliente “no se condicen con la realidad”. “Respecto al cable submarino chino, no teníamos conocimiento, no teníamos información, y no se transparentó nada de lo que estaba sucediendo respecto a esa materia”, apuntó.

En un principio, cuando Washington sancionó a los tres funcionarios de la Administración de izquierdas, el canciller Alberto Van Klaveren, explicó que el Gobierno de Donald Trump estima que el cable chino podría “representar una amenaza a su seguridad”, y que, en realidad, se trataba “de un proyecto que no ha sido aprobado” y que “está en evaluación”. Al día siguiente, El Mercurio informó que Muñoz había aprobado el 27 de enero la concesión para que la empresa China Mobile pudiese instalar, operar y explotar el cable submarino, aunque 48 horas después de firmar el decreto, fue anulado, argumentando errores técnicos o de tipeo. El Gobierno de Boric defiende que ese decreto nunca llegó a ser visado por la Contraloría —el organismo que debe chequear todos los actos administrativos del Estado—, por lo que, administrativamente, nunca se aprobó.