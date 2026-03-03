Cambio de horario en Estados Unidos: cuándo ocurre en 2026, a qué hora se hace y los Estados exentos

Este año, la hora se modifica el domingo 8 de marzo a las 2.00 de la madrugada

Como cada año, al llegar el cambio de hora, Estados Unidos recuerda la disputa permanente para que el horario de verano o Daylight Saving Time (DST), como es más conocido, continúe o se suprima. El presidente Donald Trump busca eliminarlo. En sus discursos se ha posicionado como partidario de mantener el horario estándar durante todo el año, al igual que los investigadores del sueño que sostienen que es más saludable para las personas. En la actualidad, la mayor parte de Estados Unidos sigue el horario de verano durante unos ocho meses, mientras que Arizona y Hawái permanecen en horario estándar.

Los intentos recientes de abolir los cambios de hora han fracasado en el Congreso, incluida la ley bipartidista Sunshine Protection Act. Algunos Estados han aprobado o propuesto leyes para permanecer en el horario de verano o en el horario estándar de forma permanente, pero se requiere de la aprobación federal. Una de estas iniciativas sugiere adelantar los relojes una hora en marzo y retrasarlos 30 minutos en noviembre, para luego mantener ese horario indefinidamente.

¿Cómo surgió el horario de verano?

La historia del horario de verano en Estados Unidos comenzó con un ensayo satírico de Benjamin Franklin en 1784, en el que sugería que madrugar ahorraría velas, lo cual hizo con intención de bromear. Alemania lo implementó en 1916 durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar combustible, y pronto el resto de Europa lo siguió.

Estados Unidos lo adoptó en 1918 con la Ley de Hora Estándar, que estableció cinco husos horarios y el horario de verano. Sin embargo, el Congreso lo abolió pese al veto de Woodrow Wilson, dejando que cada Estado eligiera su adopción. Nueva York influyó en que otros lo mantuvieran debido a su importancia financiera.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt estableció un horario de verano permanente, llamado “War Time”, que duró hasta 1945. La falta de regulación posterior generó desorden, lo que llevó a la Uniform Time Act de 1966, firmada por Lyndon Johnson, que estableció reglas uniformes para los horarios. Desde entonces, el horario de verano ha permanecido con ajustes en su duración; sin embargo, se han llevado a cabo pruebas como la de 1974, cuando se aplicó todo el año.

¿Cuándo empieza el horario de verano en Estados Unidos?

El horario de verano en Estados Unidos empieza en el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Este año, la fecha cae el 8 de marzo de 2026 y terminará el 1 de noviembre.

¿A qué hora se hace el cambio para horario de verano?

El horario de verano comienza a las 2.00 de la madrugada, cuando se deben adelantar los relojes una hora, cambiando a las 3.00 de la madrugada. En otoño, los relojes se retrasan una hora, de las 2.00 a la 1.00. La mayoría de los dispositivos electrónicos actuales cambian la hora automáticamente.

¿Qué Estados no siguen el horario de verano?

Arizona, Hawái, Samoa Americana, Guam, Las Islas Marianas, Puerto Rico y las Islas Vírgenes son los Estados y territorios que no observan el horario de verano.

¿El horario de verano será permanente en EE UU?

Las propuestas para mantener un solo horario han surgido desde 2015 con el argumento de que los patrones de estilo de vida y de trabajo de los ciudadanos modernos ya no son compatibles con cambiar el reloj dos veces al año. En México, el horario de verano dejó de usarse en 2022. La Administración de Trump no ha hecho un anuncio oficial que sugiera que desaparecerá el cambio de horario.