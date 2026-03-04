Ir al contenido
Fútbol
R. Sociedad RSO
Athletic ATH
La 1
En directo

Real Sociedad - Athletic en directo, el partido de semifinal de la Copa del Rey en vivo

Los de Matarazzo parten con ventaja tras el 0-1 de la ida en San Mamés gracias a un gol de Turrientes

Los jugadores de la Real Sociedad en el entrenamiento previo al partido de Copa del Rey ante el Athletic.EFE/Juan Herrero (EFE)
J. M. BenítezMikel Muñoz
Real Sociedad y Athletic se miden este miércoles a partir de las 21.00 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo parten con ventaja ante su afición tras el 0-1 cosechado en la ida en San Mamés gracias al gol de Beñat Turrientes. Los de Valverde buscarán dar la vuelta a la eliminatoria sin Nico Williams, que es baja, pero con Ruiz de Galarreta, Laporte y Yuri en el plantel del equipo bilbaíno. El conjunto donostiarra por su parte recupera a Orri Óskarsson, ausente en el partido ante el Mallorca el pasado sábado.

Publicaciones nuevas
Mikel Muñoz
Mikel Muñoz

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de la semifinal de la Copa del Rey!

El partido enfrenta a la Real Sociedad y Athletic Club. Los txuri urdin parten con ventaja tras el 0-1 logrado en la ida en San Mamés.

