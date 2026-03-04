Real Sociedad - Athletic en directo, el partido de semifinal de la Copa del Rey en vivo
Los de Matarazzo parten con ventaja tras el 0-1 de la ida en San Mamés gracias a un gol de Turrientes
Real Sociedad y Athletic se miden este miércoles a partir de las 21.00 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en Anoeta. Los de Pellegrino Matarazzo parten con ventaja ante su afición tras el 0-1 cosechado en la ida en San Mamés gracias al gol de Beñat Turrientes. Los de Valverde buscarán dar la vuelta a la eliminatoria sin Nico Williams, que es baja, pero con Ruiz de Galarreta, Laporte y Yuri en el plantel del equipo bilbaíno. El conjunto donostiarra por su parte recupera a Orri Óskarsson, ausente en el partido ante el Mallorca el pasado sábado.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de la semifinal de la Copa del Rey!
El partido enfrenta a la Real Sociedad y Athletic Club. Los txuri urdin parten con ventaja tras el 0-1 logrado en la ida en San Mamés.
