Orri Óskarsson: “No creo que llegue el día en el que deje de marcar de golpe”

El delantero islandés de la Real Sociedad reflexiona sobre su fútbol antes del duelo copero ante el Athletic, donde ambos equipos se juegan un puesto en la final

Su participación en la semifinal de hoy frente al Athletic Club (21.00, RTVE 1) ha estado en entredicho hasta última hora por culpa de unas molestias físicas. Pero Orri Óskarsson (Reikiavik, Islandia; 21 años) no quería perderse una cita como esta en Anoeta. Sus problemas físicos han sido una constante desde que llegara a Donostia hace dos veranos gracias a los 20 millones que desembolsó la Real Sociedad para hacerse con los servicios de este prometedor delantero islandés. Oskarsson no siente presión y está convencido de que tomó la decisión correcta pese a las dudas.

Pregunta. ¿Cómo está?

Respuesta. Feliz. Creo que el fútbol tiene una forma de jugar con tus emociones gran parte del tiempo. Unos meses son más duros, otros mejores… Es una montaña rusa de emociones y es muy importante para mí mantenerme estable en lo anímico, siendo capaz de controlarlo. Creo que ahora lo estoy consiguiendo.

P. ¿Cuánto necesitaba sonreír?

R. Necesitaba estar tranquilo y relajado. He recibido mucha ayuda y apoyo de la gente durante este proceso. Mi familia también ha sido muy importante, además de mis compañeros, que en estos meses han encontrado el modo de conectar conmigo de diferentes formas. Pero está claro que me gusta jugar, y ahora que lo estoy haciendo, estoy feliz.

P. ¿Lo peor en este tiempo?

R. Lesiones más leves, de esas que no afectan tanto. Esta última que he tenido, en cambio, ha sido más complicada, con un montón de obstáculos que superar: no poder ayudar, perderte muchos partidos, ver que muchas cosas pasan y no puedes echar una mano... Lo mismo con la selección, porque perdimos la eliminatoria para clasificarnos para el Mundial. Además, antes de Navidad el equipo no estaba en el mejor momento. Y ha sido muy difícil para mí, porque todo esto lo hizo más complicado de lo previsto. No poder ayudar es muy difícil. Pero si he conseguido superar esto, estoy listo para cualquier cosa.

P. ¿Cómo consiguió no perder la calma?

R. Teniendo mucha fe en la gente que me rodea. Tenemos un gran equipo, con gente increíble que me ha ayudado tanto psicológica como físicamente. Cuando me he lesionado, han hecho que me sintiera feliz, haciendo que sintiera que seguía siendo parte del grupo. Esto es muy importante porque una de las cosas más hermosas del fútbol es la amistad y el sentimiento de pertenencia que se genera en un vestuario.

P. ¿Lo que pagó la Real por usted ha influido en su rendimiento?

R. Me afectó más al principio que ahora. En estos momentos no siento presión, sino una exigencia de mejora para marcar goles, para tener más participación y también tomar más responsabilidades. Esto va de conseguir soportar la presión y en este año y medio he crecido mucho como persona.

P. ¿Le molesta que haya gente que piense que la Real se equivocó pagando tanto por usted?

R. No lo veo así. Percibo confianza en mí, que tienen el convencimiento de que puedo triunfar aquí. Estoy empezando a mostrar de lo que soy capaz y quiero seguir así. Me siento con mucha más confianza en el campo, y cuando jugamos en casa siento el apoyo de la gente.

P. ¿Le gusta la canción que la afición ha creado para usted?

R. Mucho. Después del partido contra el Alavés, algunos de los jugadores la cantaron, y me hizo muy feliz que lo cantaran contra el Elche. Fue maravilloso.

[La canción versiona CAFé CON RON, de Bad Bunny, cambiando la segunda parte de la estrofa: “Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a Sevilla, Orri Oskarsson”].

Orri Oskarsson, en Zubieta. Javier Hernández

P. Un ariete depende de sus goles. ¿Difícil vivir con esa presión?

R. Para mí es lo mejor porque cuando lo haces, la vida es maravillosa. Es muy simple: cuando el delantero marca, está feliz, y si no, no. Es una línea muy fina, que divide ambos estados. Pero el fútbol son más cosas aparte de marcar. Puedes ayudar de muchas maneras como delantero, como ayudar en la presión, por ejemplo.

P. Se ríe de la presión.

R. Sí, porque desde pequeño he marcado goles. Y no creo que vaya a llegar el día en que deje de marcar de golpe. Tengo dentro de mi cabeza qué hacer, tengo ese instinto, que me parece que es una de mis características, el saber buscarme el espacio, mi relación con la pelota…

P. ¿Se come mucho la cabeza cuando no marca?

R. Depende. Si no estoy jugando como creo que debo hacerlo, sí que empiezo a darle vuelta, pero si creo que estoy haciéndolo al nivel que puedo dar, aunque no marque, no me preocupa. Puedo mirarme al espejo y decirme: ‘Hice todo bien, jugando así acabará llegando’.

P. Su mejor versión ha llegado con Matarazzo. ¿Qué le ha dado?

R. Desde el primer día me dejó claro lo que quería de mí. Quería que estuviera listo, no solo para el corto plazo, sino también para el largo. Y creo que también la forma en que jugamos fútbol encaja bastante bien con la figura del delantero. Somos más verticales, salimos muy rápido a la contra, con muchos cruces y desmarques en profundidad.

P. ¿Siempre quiso ser futbolista?

R. No siempre lo tuve claro, pero cuando tenía 10 años mi padre comenzó a entrenarme y me hizo darme cuenta de que podía serlo. Tenía el talento, y ya era cuestión mía el aprovechar esa oportunidad. Siento que es un privilegio estar disfrutando del fútbol y de la vida con la gente buena que me rodea.

P. ¿Quería parecerse a alguien?

R. Me he fijado en mucho. El más reciente es Haaland. Su mentalidad, su forma de jugar al fútbol es tan precisa, tan implacable. Es el delantero perfecto. También me fijé en Lewandowski, en Messi...

P. ¿Cuánto de importante es el tema mental en el fútbol?

R. El fútbol es un deporte en el que lo mental supone un 80%. Si tu cabeza está fuerte, puedes hacer lo que te propongas.

P. ¿Llegó a pensar que se había equivocado al venir?

R. No. Estaba y estoy muy convencido y muy centrado en ofrecer mi mejor versión.

P. ¿Sintió falta de confianza por parte de Imanol Alguacil?

R. Me habría gustado tener más confianza y haber jugado más, pero las cosas fueron como fueron y ya está. También tuve contratiempos con las lesiones y eso hizo que mi situación no fuera la ideal.

P. El 0-1 de San Mamés es un buen resultado, pero …

R. Nadie piensa que ya está hecho. Todos sentimos la positividad y el optimismo, y eso también es importante, pero tenemos que trabajar duro y tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos. El Athletic es un muy buen equipo. Además, creo que en un derbi realmente no importa si has jugado bien o mal los partidos anteriores, porque estos partidos tienen vida propia. Hay tanta pasión, tanta energía, que puedes sentir la tensión. Es una atmósfera fantástica para que disfrutemos.

P. ¿Sueña con jugar la final?

R. Por supuesto. Cada temporada que juegas un torneo como la Copa, siempre piensas en dónde quieres terminar. Y este equipo, con la trayectoria que ha tenido en los últimos años, quiere ganar. Casi lo hicimos el año pasado, que también llegamos a la semifinal, y ahora queremos dar un paso más. Para eso creo que es importante mantener el hambre, mantener las ganas de crecer, de mejorar. Es una gran oportunidad. Para todos es un sueño ganar un trofeo, pero para mí ganarlo aquí significaría mucho, sería un extra.