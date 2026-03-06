España y Portugal sellan una alianza contra un cambio climático que golpea cada vez más duro a la Península

Mientras en toda Europa la ultraderecha y algunos partidos conservadores, como el PP español, ponen en cuestión algunos de los objetivos de la agenda verde europea, en La Rábida (Huelva) el primer ministro portugués, el conservador Luis Montenegro, aliado europeo de Alberto Núñez Feijóo, y el progresista Pedro Sánchez, van a cerrar este viernes con sus ministros una alianza ibérica de lucha contra el cambio climático que deja clara la sintonía de estos dos gobiernos en este asunto de máxima sensibilidad política.

Es el asunto estrella de una cumbre hispano-lusa que tuvo que retrasarse por el accidente de Adamuz y que comienza precisamente con un recuerdo de las dos delegaciones a esas víctimas. Los dos países firmarán un completo documento con varios compromisos en la lucha contra el cambio climático y lo hacen en una zona especialmente simbólica, muy cerca del parque de Doñana, uno de los símbolos de la protección de la naturaleza en Europa. Está previsto que en la cita participen 10 ministros españoles y siete portugueses.

Fuentes del Gobierno español destacan que es muy relevante la elección de este tema porque es indiscutible el impacto que está teniendo en los dos territorios el cambio climático. Al acuerdo se le llamará Alianza por la Seguridad Climática. Además este asunto conecta con el tema central de la cumbre hispano-lusa del año pasado, la gestión del agua. Energéticamente hablando, España y Portugal son una pareja de baile indisoluble porque prácticamente forman un único sistema eléctrico muy interconectado. Y ambos países han estado a la cabeza de la UE en el impulso de las renovables en esta década, lo que ha llevado, por ejemplo, a que ambos hayan dejado atrás el uso del carbón, el combustible fósil que más emisiones de efecto invernadero causan. Esta apuesta por las renovables ha permitido ganar a ambos países en seguridad energética y en avanzar en la reducción de su dependencia de unos combustibles fósiles que proceden en la mayoría de casos de zonas inestables, como se está viendo con el ataque de Israel y EE UU a Irán.

Esa dependencia eléctrica también hizo que ambos sufrieran el apagón de hace casi justo un año, lo que ha hecho que la seguridad del suministro gane peso en el debate energético peninsular. Los elementos centrales del acuerdo que firmarán los dos gobiernos son, precisamente, energía y transición ecológica. También se prevé que se aborden otras áreas como economía sostenible y competitiva, transformación digital, inteligencia artificial e infraestructuras digitales, añaden fuentes del Ejecutivo español.

El apartado de adaptación y gestión del cambio climático también tendrá un lugar muy destacado. Porque la península Ibérica está en el epicentro de una crisis climática que golpea en forma de emergencia cada vez de forma más recurrente. Por ejemplo, con la sucesión de borrascas interminables que vivió la Península en el arranque del año que, según algunos científicos, prueban que las lluvias se están volviendo más salvajes en España y Portugal.

Otra cara de esa emergencia vinculada a la quema de los combustibles fósiles son los incendios. Y, de nuevo, España y Portugal están unidos en este problema, como se pudo comprobar este verano. La sucesión de olas de calor de julio y agosto acabó desembocando en la peor oleada de incendios en décadas en el noroeste de la Península. De hecho, más de la mitad de las hectáreas afectadas por el fuego en 2025 en toda la UE se concentraron en España y Portugal debido a esta tremenda racha de incendios del verano. Por esto este tema estará muy presente en la cumbre. España y Portugal, explican en el Gobierno, profundizarán en la colaboración para luchar contra esos incendios que muchas veces no entienden de fronteras y saltan de un lado a otro de la Raya. La idea es así reforzar la cooperación en protección civil y en emergencias climáticas.