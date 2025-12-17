Sánchez critica el “error histórico de Europa” del paso atrás con los coches de combustión

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto sobre el pacto de Estado frente a la emergencia climática en Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este miércoles como “error histórico de Europa” el paso dado ayer por la Comisión Europea al diluir el veto a los nuevos coches de combustión a partir de 2035, uno de los ejes del Pacto Verde que ahora está en cuestión. Sánchez ha criticado que se debiliten los compromisos climáticos con la competitividad como excusa. Sánchez ha construido todo su discurso alrededor de que esa idea de la marcha atrás saldrá muy cara. “Lo caro no es actuar, es no hacerlo. Estamos frente a una minoría que no discute con datos, discute con memes”, ha dicho en otro momento de su discurso.

El presidente ha pronunciado estas palabras durante la presentación de un nuevo borrador del pacto de Estado frente a la emergencia climática que pretende cerrar con los partidos, que ya han mostrado sus dudas sobre su apoyo a ese documento. La idea del pacto surgió tras la oleada de incendios de este verano, la peor desde los años noventa del siglo pasado. Aunque este documento irá ahora al Congreso para su negociación, Sánchez ya ha anunciado la puesta en marcha de algunas medidas, haya o no pacto.

Entre ellas figura la puesta en marcha antes del verano de denominada “Red Estatal de Refugios Climáticos”. La idea, ha explicado Sánchez, es poner “a disposición de la ciudadanía los edificios” de la Administración General del Estado en todo el territorio, coordinándonos con las redes ya existentes en comunidades como Cataluña, el País Vasco o Murcia. Además, se facilitará la “financiación para crear refugios en los barrios más vulnerables”, donde “el calor golpea con más fuerza”.

Según ha dicho Sánchez, el Ministerio para la Transición Ecológica financiará los planes municipales contra inundaciones en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y se destinarán 20 millones de euros para los planes contra incendios en estos pequeños municipios, ha añadido.

La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, quien también ha participado en el acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha anunciado la creación de un panel nacional de científicos del cambio climático. Y ha resaltado las medidas del borrador que hacen referencia a la desinformación. Ha destacado la necesidad de dar “una respuesta rápida” para los casos de desinformación que se viralizan rápido, por ejemplo, cuando se producen eventos meteorológicos extremos. España fue una de la decena de naciones que en la pasada cumbre del clima celebrada en Belém (Brasil) se unieron a una iniciativa de la ONU que, precisamente, busca contrarrestar la desinformación sobre el cambio climático. Sánchez ha advertido también contra esa desinformación. Para el presidente lo preocupante no es su existencia, sino su capacidad para influir en otros partidos políticos que han estado en el pasado en el corazón, por ejemplo, del Pacto Verde.

El documento presentado este miércoles se estructura sobre 15 ejes y contienen 80 medidas que nacen en parte de las aportaciones de alrededor de 1.300 expertos y representantes de la sociedad han puesto sobre la mesa desde que se lanzó la idea de esta iniciativa en septiembre. En el apartado de agua, la intención es impulsar “una mejor reutilización, la desalinización, la inversión en tecnología, la planificación del territorio y evitar usos en riesgos en zonas inundables”, explican desde el Gobierno. También hay un importante apartado dedicado al campo, en el que se apuesta por el “refuerzo de seguros agrarios”, el apoyo “a la adaptación de cultivos” y la creación de un plan nacional de empleo verde rural. Además, durante esta fase de consultas se ha introducido un apartado nuevo dedicado a los “sistemas costeros y marinos”.

Este pacto de estado contra la emergencia climática fue la medida estrella con la que Sánchez arrancó este curso político. Sin embargo, la propuesta no ha tenido apenas eco político y el principal destinatario de la oferta de pacto, el PP, la ha desdeñado desde el primer momento y ni siquiera ha querido acudir a las reuniones, con lo que las probabilidades de éxito del pacto son casi nulas. Aun así, el Gobierno mantiene esta propuesta como elemento central de su oferta política porque está convencido de que el rechazo a este acuerdo deja en muy mal lugar al PP, al que Sánchez ve totalmente entregado a Vox.

El PP ha diseñado una hoja de ruta política con cuatro elecciones autonómicas seguidas —Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía— en las que la izquierda tiene todas las de perder. Y el equipo de Sánchez, como respuesta, ha diseñado un plan, en el que también se enmarca este pacto de Estado, para mostrar a los ciudadanos las consecuencias de unos gobiernos autonómicos del PP apoyados por Vox en asuntos tan decisivos como la transición ecológica. El Ejecutivo confía así en la reacción de los ciudadanos progresistas que siguen apostando por políticas de combate contra el cambio climático.

El asunto es una cuestión política de primera magnitud. Sánchez se ha quedado bastante solo en Europa en el rechazo a ese reciente cambio de la agenda verde de la Comisión Europea para no perjudicar a la industria del automóvil europeo que el presidente española criticó en su discurso. España ha rechazado expresamente ese cambio, que ha salido adelante gracias a la presión sobre todo de Alemania, ahora dominada por la CDU.

Pero esa soledad es, para la Moncloa, una fortaleza porque creen que el presidente está logrando representar a los millones de personas que sí están de acuerdo con las medidas para luchar contra el cambio climático, con el Acuerdo de París y con toda la estrategia desplegada en los últimos años. Un trabajo ahora contestado por la ultraderecha, con Donald Trump a la cabeza, pero también por una parte de la derecha tradicional.