Los estrenos de cine más esperados de marzo de 2026: el regreso de Torrente, Almodóvar o los Peaky Blinders, entre otros

Imágenes de la película de 'Peaky Blinders', '¡La novia!' y 'Hoppers' de Pixar, algunos de los estrenos de marzo.

Un repaso a las películas que llegan a la cartelera y también a plataformas como Netflix, Filmin o Amazon Prime Video

El fin de semana del 13 al 15 de marzo será una fecha cinematográfica importante para personas muy diferentes. Ese domingo se celebran los Oscar (con la mayoría de películas ya estrenadas e incluso muchas disponibles este año en plataformas), pero además es el fin de semana que ha elegido Santiago Segura para lanzar su nuevo Torrente, rodeada de secretismo (sin avances, pósteres, pases de prensa ni anuncio del elenco o cameos) pero que llega dispuesta a arrasar con todo, 12 años después de su quinta entrega.

Pero estas no son las únicas propuestas de un mes en el que regresan Pixar, Pedro Almodóvar con una historia muy personal y hasta los Peaky Blinders liderados por Cillian Murphy, ahora en formato largometraje. En marzo el cine coge carrerilla y empieza a lanzar, además, grandes superproducciones y películas llamadas a que se vuelva a hablar de películas. Estas son algunas de las propuestas más esperadas de este mes, tanto en salas como en plataformas.

¡La novia!

02:18 Tráiler de '¡La novia!' Imagen de '¡La novia!'.

Después de la muy notable de La hija oscura, Maggie Gyllenhaal vuelve a demostrar su atrevimiento en su salto a la dirección con una historia atípica sobre la novia de Frankenstein. Como ella bien ha explicado, su novia nació de ver la película original y darse cuenta de que el personaje solo aparecía unos minutos y casi sin mediar palabra. Vio la necesidad de darle voz y resignificar su historia. Para hacerlo tiene a la más que posible próxima ganadora del Oscar: Jessie Buckley, junto a un Christian Bale tomando el relevo de Jacob Elordi como el monstruo, su marido Peter Sarsgaard, su hermano Jake o Penélope Cruz. Esta fábula en el Chicago de los años treinta ha sido descrita como todo un atrevimiento, loco, original y quizás imperfecto.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en salas.

02:23 Tráiler de 'Hoppers', de Pixar

Mientras espera a arrasar con Toy Story 5, Pixar trata de acertar con una historia original de esas que cada vez cuesta más encontrar. El argumento suena a Avatar o al cambio de cuerpo a lo Ponte en mi lugar: una científica se mete en el cuerpo de un castor robótico para descubrir el mundo animal desde cerca. Pero Variety ha descrito esta comedia como “Bambi en crack”. Por supuesto, busca vender muchos peluches de su protagonista. Si funciona, puede ser un soplo de aire fresco para el cine de animación original, que viene de unos cuantos traspiés.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en salas.

Desde que conocemos a Mads Mikkelsen, las comedias danesas ya son un clásico en nuestra cartelera. En esta sátira de humor negro, un ladrón sale de la cárcel para reclamar a su hermano el botín del atraco que le entregó. El problema es que su hermano no lo recuerda, y además piensa que es John Lennon. Anders Thomas Jensen ya ha demostrado su buen hacer para las relaciones y el humor, con películas como Hombres y gallinas y Jinetes de la justicia, también protagonizadas por Mikkelsen.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en salas.

01:55 Tráiler de 'Pillion' Harry Melling y Alexander Skarsgård, en 'Pillion'.

Otra comedia (romántica) negra con un protagonista escandinavo. Esta vez es Alexander Skarsgard quien se pone en la piel de un motorista que lleva un hombre introvertido a una relación sadomasoquista. Las propuestas originales de este mes son MUY originales, sí.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en salas.

Parque Lezama

01:49 Tráiler de 'Parque Lezama'

Tras unos años refugiado en televisión, Juan José Campanella vuelve a adaptar una obra de teatro, de Herb Gardner, que retrata a dos ancianos muy distintos en un banco de un parque. Una oportunidad para poner a hablar a dos leyendas argentinas como Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 6, en Netflix.

Torrente Presidente

Santiago Segura se ha propuesto contar el mínimo de su película. Sabe que con ese nombre en el cartel, arrasar en taquilla está asegurado. Y, visto la que se lio cuando trascendieron las fotografías del rodaje, la polémica política también está asegurada desde ambos lados. En todo caso, quien haya disfrutado del resto de Torrentes, ya sabe a lo que atenerse. Pero cuidado con llevar al cine a los niños seguidores de Padre no hay más que uno, con las que Segura ha transformado su perfil en director familiar.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en salas.

El testamento de Ann Lee

01:18 Tráiler de 'El testamento de Ann Lee'

La coguionista de The Brutalist, Mona Fastvold (pareja de Brady Corbet), se pasa a la dirección con un musical gigantesco, que muchos han descrito como desmedido y exigente, sobre la mujer considerada en su comunidad como el Jesús femenino. Amanda Seyfried encabeza este histrión por el que tenían esperanzas en el Oscar, pero que al final quedó por el camino.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en salas.

La hija pequeña

Esta película con siete nominaciones a los César ha entronado a su directora y protagonista, Hafsia Herzi, como una personalidad, y a Nadia Melliti, ganadora a mejor actriz en Cannes. La adaptación del relato de iniciación lésbico de Fatima Daas presenta una joven musulmana y homosexual que sale de los suburbios de París para conocer un nuevo mundo.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en salas.

Las flores del silencio

Entre las muchas propuestas queer de este mes también tenemos esta historia británica con el reciente ganador a mejor actor en los Bafta, Robert Aramayo, sobre los inicios en 1920 de las terapias de conversión homosexual en el Reino Unido.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 13, en Filmin.

Amarga Navidad

01:59 Tráiler de 'Amarga Navidad'

Otro de los eventos de este mes se llama Almodóvar. El director sigue la estela de Dolor y Gloria en su última película y vuelve a dibujar un director trasunto de su personalidad (con el rostro de Leonardo Sbaraglia) que le sirve para contar las historias y miserias de la gente a su alrededor. Una reflexión sobre la autoficción y el contar historias reales ficcionalizadas que tan de moda está en cine y literatura.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en salas.

Zeta

Tras regresar a los Goya, Mario Casas vuelve reconvertido en héroe de acción para el adrenalínico Dani de la Torre. Una película muy marca Amazon (de cine para padres) sobre tramas secretas del CNI y agentes secretos (pero no tan divertidos como los de la TIA).

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en Amazon Prime Video.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

01:07 Tráiler de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'

Es uno de los fenómenos televisivos más indudables de la última década. De eso de los que trascienden la pantalla y las series. Y además tiene a una estrella como el oscarizado Cillian Murphy de protagonista. Así que una continuación era cuestión de tiempo. El momento es la Segunda Guerra Mundial, y Tommy Shelby, tras dejar atrás su pasado, regresa a Birmingham bombardeado. La película, además, dará paso a una nueva serie protagonizada por la nueva generación de la banda.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 20, en Netflix.

Proyecto Salvación

02:36 Tráiler de 'Proyecto Salvación', con Ryan Gosling

Este proyecto es un rara avis: una superproducción de Hollywood original, sin franquicia ni adaptado de ninguna parte. La venta es tener una estrella como Ryan Gosling y directores como Phil Lord y Chris Miller, expertos en romper moldes con el multiverso animado de Spiderman o La Legopelícula. En esta aventura de un solo hombre, un profesor de ciencias se despierta a años luz en una nave espacial y sin recordar nada, pero poco a poco irá conociendo su misión para salvar el sol. Si funciona, esta será una buenísima noticia para el cine original. El problema es que ha costado más de 200 millones de euros.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.

53 domingos

Después del éxito de Sentimental, que prepara su salto a EE UU en una película dirigida por Olivia Wilde, Cesc Gay adapta otra de sus obras teatrales entre cuatro paredes y con cuatro actores. Esta vez los protagonistas son tres hermanos que discuten qué hacer con su padre de 86 años y su extraño comportamiento. La pelea está servida entre Javier Cámara (ya un clásico de Gay), la omnipresente Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en Netflix salas.

Altas capacidades

Borja Cobeaga escribe con el director Víctor García León esta comedia familiar sobre padres con un niño con altas capacidades y un cambio de estatus social.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.

Yo te creo

Este drama belga presenta un caso judicial que parece sacado de los titulares: una madre tiene que proteger a su hijo de la custodia de su padre, al que acusa de matrato.

¿Cuándo y dónde verla? El viernes 27, en salas.