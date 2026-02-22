Premios Bafta: ‘Una batalla tras otra’ triunfa con seis premios y Óliver Laxe se va de vacío

La gran triunfadora de la noche de los Bafta británicos ha sido Una batalla tras otra, que se alzó con el premio a Mejor Película y se impuso en varias de las categorías principales, consolidándose como el título más celebrado del año. Además del galardón principal, el filme obtuvo el premio a Mejor Dirección para Paul Thomas Anderson, Mejor Actor de Reparto para Sean Penn (que ganó a su compañero de reparto Benicio del Toro), y mejores Fotografía, Montaje y Diseño de Producción. Con el premio a guion adaptado (también para Paul Thomas Anderson) la película se coronó con seis galardones.

En el apartado interpretativo, el premio a Mejor Actor fue para Robert Aramayo por su papel en I Swear, una de las producciones británicas más destacadas del año. Aramayo (de ascendencia española) se impuso a los grandes favoritos de su categoría, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, también fue distinguido con el premio a mejor estrella emergente, votado por el público. En la categoría de Mejor Actriz, la ganadora fue Jessie Buckley por su interpretación en Hamnet (película que también fue reconocida como Mejor Película Británica) en un papel que la sitúa como favorita para ganar el Oscar como mejor intérprete femenina.

Otra de las protagonistas de la noche fue SInners, ganadora del premio a Mejor Guion Original para Ryan Coogler y también el de Mejor Banda Sonora Original. La película se llevó el galardón a Mejor Actriz de Reparto para Wunmi Mosaku. Óliver Laxe, representante español con su multipremiada Sirât, se fue de vacío al ganar el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier, quien también estuvo nominado a Mejor Dirección. El filme, que volverá a competir con Laxe en los Oscar, vio también cómo se premiaba a Inga Ibsdotter Lilleaas como Actriz de Reparto.

El BAFTA al Mejor Debut Británico fue para My Father’s Shadow, y en las categorías técnicas Frankenstein (de Guillermo del Toro) se impuso en vestuario, efectos visuales y diseño de producción. En el apartado de efectos especiales, el premio fue para Avatar: Fire And Ash. Y en sonido, el galardón recayó en F1. El cine familiar y de animación también tuvo su espacio destacado: Zootropolis 2 fue elegida Mejor Película Animada y también ganó en la categoría infantil y familiar, superando a títulos como Elio y Little Amelie. El premio a Mejor Documental fue para Mr Nobody Against Putin.

Todas las ganadoras de los Bafta 2026:

Mejor Película: Una batalla tras otra

Mejor Actor: Robert Aramayo – I Swear

Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor Película Británica: Hamnet

Mejor Debut Británico (guionista, director o productor): My Father’s Shadow

Mejor Guion Adaptado: Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson

Mejor Guion Original: Sinners – Ryan Coogler

Mejor Película de Habla No Inglesa: Valor sentimental

Mejor Dirección: Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson

Mejor Actriz de Reparto: Wunmi Mosaku – Sinners

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn – Una batalla tras otra

Mejor Película Infantil y Familiar: Boong

Mejor Vestuario: Frankenstein

Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fire And Ash

Mejor Diseño de Producción: Frankenstein

Mejor Sonido: F1

Mejor Maquillaje y Peluquería: Frankenstein

Mejor Banda Sonora Original: Sinners

Mejor Película de Animación: Zootropolis 2

Mejor Cortometraje Británico de Animación: Two Black Boys In Paradise

Mejor Cortometraje Británico: This Is Endometriosis

Mejor Casting: I Swear

Mejor Fotografía: Una batalla tras otra

Mejor Montaje: Una batalla tras otra

Mejor Documental: Mr Nobody Against Putin

Estrella Emergente (votado por el público): Robert Aramayo – I Swear