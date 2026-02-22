Premios Bafta: ‘Una batalla tras otra’ triunfa con seis premios y Óliver Laxe se va de vacío
Robert Aramayo se impone como mejor actor a los favoritos Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en la gran noche del cine británico
La gran triunfadora de la noche de los Bafta británicos ha sido Una batalla tras otra, que se alzó con el premio a Mejor Película y se impuso en varias de las categorías principales, consolidándose como el título más celebrado del año. Además del galardón principal, el filme obtuvo el premio a Mejor Dirección para Paul Thomas Anderson, Mejor Actor de Reparto para Sean Penn (que ganó a su compañero de reparto Benicio del Toro), y mejores Fotografía, Montaje y Diseño de Producción. Con el premio a guion adaptado (también para Paul Thomas Anderson) la película se coronó con seis galardones.
En el apartado interpretativo, el premio a Mejor Actor fue para Robert Aramayo por su papel en I Swear, una de las producciones británicas más destacadas del año. Aramayo (de ascendencia española) se impuso a los grandes favoritos de su categoría, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, también fue distinguido con el premio a mejor estrella emergente, votado por el público. En la categoría de Mejor Actriz, la ganadora fue Jessie Buckley por su interpretación en Hamnet (película que también fue reconocida como Mejor Película Británica) en un papel que la sitúa como favorita para ganar el Oscar como mejor intérprete femenina.
Otra de las protagonistas de la noche fue SInners, ganadora del premio a Mejor Guion Original para Ryan Coogler y también el de Mejor Banda Sonora Original. La película se llevó el galardón a Mejor Actriz de Reparto para Wunmi Mosaku. Óliver Laxe, representante español con su multipremiada Sirât, se fue de vacío al ganar el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa Valor sentimental, dirigida por Joachim Trier, quien también estuvo nominado a Mejor Dirección. El filme, que volverá a competir con Laxe en los Oscar, vio también cómo se premiaba a Inga Ibsdotter Lilleaas como Actriz de Reparto.
El BAFTA al Mejor Debut Británico fue para My Father’s Shadow, y en las categorías técnicas Frankenstein (de Guillermo del Toro) se impuso en vestuario, efectos visuales y diseño de producción. En el apartado de efectos especiales, el premio fue para Avatar: Fire And Ash. Y en sonido, el galardón recayó en F1. El cine familiar y de animación también tuvo su espacio destacado: Zootropolis 2 fue elegida Mejor Película Animada y también ganó en la categoría infantil y familiar, superando a títulos como Elio y Little Amelie. El premio a Mejor Documental fue para Mr Nobody Against Putin.
Todas las ganadoras de los Bafta 2026:
Mejor Película: Una batalla tras otra
Mejor Actor: Robert Aramayo – I Swear
Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet
Mejor Película Británica: Hamnet
Mejor Debut Británico (guionista, director o productor): My Father’s Shadow
Mejor Guion Adaptado: Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson
Mejor Guion Original: Sinners – Ryan Coogler
Mejor Película de Habla No Inglesa: Valor sentimental
Mejor Dirección: Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson
Mejor Actriz de Reparto: Wunmi Mosaku – Sinners
Mejor Actor de Reparto: Sean Penn – Una batalla tras otra
Mejor Película Infantil y Familiar: Boong
Mejor Vestuario: Frankenstein
Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fire And Ash
Mejor Diseño de Producción: Frankenstein
Mejor Sonido: F1
Mejor Maquillaje y Peluquería: Frankenstein
Mejor Banda Sonora Original: Sinners
Mejor Película de Animación: Zootropolis 2
Mejor Cortometraje Británico de Animación: Two Black Boys In Paradise
Mejor Cortometraje Británico: This Is Endometriosis
Mejor Casting: I Swear
Mejor Fotografía: Una batalla tras otra
Mejor Montaje: Una batalla tras otra
Mejor Documental: Mr Nobody Against Putin
Estrella Emergente (votado por el público): Robert Aramayo – I Swear
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.