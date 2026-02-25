La Embajada de Estados Unidos levanta su alerta de seguridad en México tras la ola de violencia

La Embajada de Estados Unidos en México ha levantado este miércoles la alerta de seguridad emitida el pasado lunes tras la ola de violencia desencadenada por la caída, el domingo, de Nemesio Oseguera, El Mencho. “Aunque los horarios de los vuelos han vuelto a la normalidad, si su vuelo directo a Estados Unidos es cancelado, podría considerar reservar un vuelo con conexión a través de otra ciudad mexicana o estadounidense”, ha apuntado la dependencia en un comunicado, en el que asegura que no cuentan con reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades mexicanas.

La detención y muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó una fuerte reacción del grupo criminal, que dejó más de 70 muertos por todo el país, alrededor de 250 bloqueos en carreteras de 20 Estados, vehículos y negocios quemados y clases suspendidas. Jalisco, el territorio en el que se realizó el operativo y el más afectado, desactivó el código rojo el martes, retomó las actividades comerciales y el transporte público, y anunció el regreso a las clases presenciales para este miércoles.

La Embajada ha recomendado a sus ciudadanos en el país que retomen “los niveles habituales de precaución”. El Departamento de Estado recoge unas fuertes recomendaciones para sus ciudadanos, pese a ese levantamiento de la alerta. La dependencia mantiene una escala de cuatro grados (de menor a mayor preocupación) para los 32 Estados de la República. En el más alto, en el que pide explícitamente no viajar, están los territorios de Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero, de los que destaca la huella del crimen y la posibilidad de secuestro en los territorios.

Pide reconsiderar el viaje a los ciudadanos que planean ir a las entidades de Baja California, Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Puebla y Chiapas. Para el resto de Estados pide elevar la precaución, salvo en Campeche y Yucatán, territorios en los que dice que deben tomarse las precauciones habituales.

El Mencho fue abatido por el Ejército mexicano en la mañana del domingo, en un operativo en el que el Gobierno de Claudia Sheinbaum colaboró con la inteligencia estadounidense para ubicar al capo. El Ejecutivo mexicano explicó el lunes que lograron esa ubicación por la visita de una mujer, con la que fue a una de las cabañas ubicadas en Tapalpa, un municipio rural a unos 130 kilómetros de la capital jalisciense de Guadalajara. El presidente estadounidense, Donald Trump, adjudicó el martes el crédito de la caída del Mencho a su Administración. “También hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los carteles, como todos vieron ayer”, expuso durante su discurso del estado de la Unión, en el que no mencionó el nombre del narcotraficante y en el que aseguró que el operativo ocurrió el lunes, en lugar del domingo.