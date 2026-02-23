Turistas varados tras la ola de violencia en México: recomendaciones sobre la cancelación de vuelos y la alerta de seguridad

Hasta ahora no se han reportado nuevos sucesos violentos en las principales zonas hoteleras, pero aerolíneas como United Airlines y Delta Air Lines ofrecen la posibilidad de reprogramar los vuelos hasta el jueves o sábado

La Embajada de Estados Unidos en México ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos ante los bloqueos carreteros, operativos militares y hechos delictivos registrados en distintas regiones de México tras la caída de Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el narcotraficante más buscado, y el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La alerta señala afectaciones en el Estado de Jalisco —incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara— así como en Baja California, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

La cancillería estadounidense recomendó a los turistas refugiarse en sus hoteles y alojamientos por seguridad, e informó que su personal en ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Cancún permanecerá en resguardo y realizará su trabajo de forma remota. Aunque los aeropuertos no han sido cerrados, la ola de violencia ha afectado las operaciones aéreas, con la cancelación de vuelos nacionales e internacionales en Jalisco, además de la suspensión de servicios de transporte por aplicación y el cierre temporal de algunos negocios y restaurantes.

En redes sociales, algunos turistas han contado que permanecen varados temporalmente, a la espera de que las operaciones se restablezcan. Hasta ahora no se han reportado nuevos sucesos violentos en las principales zonas hoteleras, pero aerolíneas como United Airlines y Delta Air Lines ofrecen la posibilidad de reprogramar los vuelos hasta el jueves o sábado.

En TikTok, una usuaria llamada Ariana Dickson relató que se encontraba en Puerto Vallarta para celebrar su despedida de soltera en compañía de varias amigas, pero que no pudieron llegar al aeropuerto debido a los narcobloqueos. En su caso, al igual que otros que han compartido su experiencia en redes, han permanecido bajo resguardo gracias a las facilidades hospitalarias del sector, mientras intentan resolver temas logísticos como la compra de comida y la falta de información sobre cuándo podrán regresar a sus lugares de origen.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este lunes que no tiene reportes de que la integridad física de algún ciudadano extranjero haya sido afectada tras los operativos de seguridad registrados en Jalisco y otras entidades, y señaló que mantiene comunicación con autoridades locales para dar seguimiento a la situación.

Recomendaciones para turistas y viajeros

Permanecer en un lugar seguro y evitar salir si no es necesario

No acercarse a zonas donde haya operativos policiales o presencia de fuerzas de seguridad

Revisar la cuenta de CAPUFE en X para verificar si hay carreteras cerradas o afectaciones viales

Mantenerse al tanto de la situación a través de medios de comunicación locales confiables

Seguir las indicaciones de las autoridades y, ante cualquier emergencia, llamar al 911

Informar constantemente a familiares o amigos dónde y cómo se encuentra, ya sea por llamada, mensaje de texto o en redes sociales

Contactos de emergencia

La embajada estadounidense ha puesto a disposición de los viajeros los siguientes contactos en caso de emergencia. En caso de ser posible, se deberá proporcionar el nombre completo, la fecha de nacimiento y el número de pasaporte de la persona.

Desde México: (55) 2579 2000

Desde Estados Unidos: 011 52 55 2579 2000 o +1-301-985-8843

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444