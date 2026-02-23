Fotogalería | Guadalajara se vacía un día después de la caída del Mencho

10 fotosEL MENCHOFotogalería | Guadalajara se vacía un día después de la caída del MenchoLos habitantes de la capital de Jalisco, así como de ciudades como Zapopan, se resguardan en sus casas tras la muerte de Nemesio Oseguera Roberto Antillón Guadalajara - 23 feb 2026 - 18:10CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosVista de una escuela secundaria vacía en Zapopan, Jalisco. Roberto Antillón.El Gobierno de Jalisco ha suspendido las clases para este lunes tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Roberto Antillón.Vista de las calles en Zapopan. La noticia de la muerte de Oseguera Cervantes ha provocado una reacción violenta por parte del crimen organizado. Roberto Antillón.Algunos negocios cerrados en Zapopan, este lunes.Roberto Antillón.Poca circulación de vehículos sobre la calzada Lázaro Cárdenas, en Jalisco, este lunes.Michelle Freyria (REUTERS)El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el domingo el código rojo, el cual consistía en mantenerse en casa y se paralizó el transporte público.Roberto Antillón. Las autoridades de Jalisco cancelaron todo tipo de espectáculo público.Roberto Antillón.La afluencia de vehículos en las principales avenidas es mínima tras la obstaculización de las carreteras del pasado 22 de febrero,Michelle Freyria (REUTERS)La suspensión de actividades fue impuesta tras los bloqueos carreteros y las decenas de automóviles incendiados.Roberto Antillón.Los habitantes de Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta siguen en espera de las indicaciones de las fuerzas de seguridad. Roberto Antillón.