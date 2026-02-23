México regresa a la normalidad tras el desafío del narco al Estado

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, ha asegurado que se ha puesto fin a todos los bloqueos en carreteras y puntos clave del país que se produjeron el domingo, tras el operativo militar que acabó con la vida de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) hasta esta semana. El narco respondió con fuerza a la caída de su principal cabecilla, como es habitual, con ataques a gasolineras e instituciones bancarias, además de los cortes viales registrados. En total se habían contado 85 obstrucciones en carreteras federales, de las que la mayoría fueron liberadas ayer por la tarde, aunque el total de bloqueos asciende a más de 250. El orden ha quedado instaurado totalmente este lunes por la mañana, según ha dicho el funcionario, que ha puntualizado que los Estados más afectados fueron Jalisco, donde tuvo lugar la operación policial, además de Baja California, el Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas. El hombre fuerte del Gabinete de de Claudia Sheinbaum ha anunciado también la detención de 70 criminales en siete Estados.

A lo largo del despliegue durante la jornada del domingo se produjeron 27 agresiones contra la autoridad en Jalisco, que el secretario ha calificado en varias ocasiones de “cobardes”. En seis de esos ataques perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y otro elemento de la Fiscalía General, además de una mujer, el único fallecimiento de un civil reportado hasta el momento. Del lado del crimen organizado, perdieron la vida 30 personas. En Michoacán se contabilizaron 13 altercados que dejaron un saldo de cuatro criminales muertos y 15 elementos lesionados, ha agregado García Harfuch. Las aerolíneas suspendieron preventivamente la mayoría de los vuelos que partían o llegaban a alguna de las zonas afectadas, principalmente Puerto Vallarta y Guadalajara, pero se espera el restablecimiento este lunes, según ha dicho la presidenta.

Bloqueos criminales en Acapulco, el 22 de febrero. David Guzmán (EFE)

“Hacemos un llamado a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza de que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para restablecer la paz y proteger a la población”, ha dicho el zar de Seguridad al terminar la presentación, en la que ha puesto en valor el debilitamiento de la principal organización criminal de México, responsable de delitos como “homicidios, tráfico de personas, extorsión, secuestros y ataques armados contra las autoridades”. La desinformación agregó su propia dosis de inquietud a una jornada de tensión extrema por el caos vial desatado por el cartel tras la muerte del capo, la misma respuesta desafiante que dio el crimen tras los dos intentos de captura, el primero sin éxito, del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, alias El Ratón.

La caída del Mencho es el mayor golpe contra el narcotráfico dado hasta la fecha por el Gobierno de la presidenta, que se ha distanciado de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, y de su polémico emblema “abrazos, no balazos”, para hacer de las grandes detenciones y los extraordinarios decomisos una de las principales marcas de su sexenio. En la operación ha colaborado estrechamente la inteligencia estadounidense, con la que se ha fortalecido la comunicación desde la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional, favorecido por las presiones que el Gobierno del norte ejerce sobre México para obtener resultados en la materia. No ha habido, sin embargo, elementos de Estados Unidos en la operación militar, según ha recalcado la presidenta, que cada tanto debe espantar el fantasma de una injerencia del Ejército extranjero en el país.

Nemesio Oseguera era el criminal más buscado por las autoridades y llevaba en la mira del Estado desde los años 90, cuando emprendió su inicio en el mundo del narcotráfico dentro del Cartel del Milenio, también conocidos como Los Valencia. Es en 2010 cuando se consolida el CJNG y en 2012 cuando el capo asume el control de la organización, cuyos tentáculos llegan a casi 40 países. Cuatro años después, en 2016, El Mencho entra en la lista de fugitivos más buscados por Estados Unidos, que hace dos años llegó a ofrecer una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que pudiera llevar hasta el esquivo criminal, que suma dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. En México, la Fiscalía General ofrecía ya años antes una recompensa de 30 millones de pesos, algo menos de dos millones de dólares.

La caída de uno de los últimos grandes capos mexicanos llega tras dos años de intensa comunicación entre los Ejecutivos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum en esta materia. México ha hecho varias entregas entregas extraordinarias de narcotraficantes a su vecino del norte para que sean juzgados y condenados allí, donde mantener el control de sus organizaciones desde la cárcel se vuelve prácticamente imposible, a diferencia de lo que ocurre en las prisiones mexicanas. El botín enviado está compuesto, en conjunto, por más de 90 criminales, que se enfrentarán a la Justicia anglosajona a cambio de no recibir la pena capital como castigo, una condena inexistente en México y sorteada para estos casos en Estados Unidos gracias al acuerdo alcanzado entre las autoridades de ambos países.

Ricardo Trevilla habla durante la conferencia matutina de este lunes, José Méndez (EFE)

La muerte del Mencho en Talapa (Jalisco) tras el operativo militar representa el mayor golpe en la mesa del Gobierno de Shienbaum, que consolida con ello la estrategia de Seguridad desplegada por el secretario más destacado del gabinete, superviviente él mismo de un atentado del cartel hace seis años. De los ocho criminales fallecidos durante la operación, siete formaban parte del círculo de seguridad cercano al narcotraficante, mientras que el octavo, conocido como Tuli, fungía como operador financiero de la organización. Aunque los enfrentamientos desatados por el crimen perdieron fuerza a medida que el domingo llegaba a su fin, el Gobierno ha desplegado unos 7.000 efectivos en Jalisco como efecto disuasorio de otro intento de respuesta similar.