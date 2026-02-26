Pablo Lemus, desde Puerto Vallarta: “No estamos en una normalidad absoluta, pero poco a poco la estamos recuperando”

Cuatro días después de las horas de terror que se vivieron en Puerto Vallarta, la ciudad más afectada por la violencia desatada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en una operación realizada este domingo en Tapalpa (Jalisco), el gobernador del Estado ha hecho un balance sobre la situación desde el puerto. En su mensaje, Pablo Lemus ha intentado dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha descrito una serie de acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de recuperar Puerto Vallarta como un destino turístico. “Yo no vengo a decirle a Puerto Vallarta que ya estamos en una situación de normalidad absoluta, sería una gran mentira. Lo que yo estoy diciendo es que, poco a poco, estamos recuperando la normalidad”.

Durante su comparecencia, Lemus ha subrayado que su presencia en la ciudad es para “dar la cara” después de “un evento extraordinario” y la “situación terrible” que se vivió en Jalisco: “Estamos aquí en Puerto Vallarta para darle certeza a la gente”. A pesar de la vuelta a la cotidianidad a la que el Gobierno se ha referido, Lemus ha sido claro en que se trata de “un esfuerzo a largo plazo”, sobre todo en cuanto a la recuperación del puerto como una joya turística.

Dentro del plan de activación económica que el Gobierno del Estado proyecta para Puerto Vallarta, el gobernador ha destacado una inversión de alrededor 1.700 millones de pesos para el puerto, que está dirigida no solo a los “grandes empresarios” sino también a los “micro, pequeños y medianos negocios”. Las obras incluyen trabajos que estaban contemplados antes de la ola de violencia del domingo y nueva infraestructura para paliar las afectaciones de ese día. También ha remarcado que se trabajará en la promoción del puerto para reparar los daños a la imagen de la ciudad.

Las imágenes de vehículos incendiados por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obstaculizar el actuar de la policía y los cientos de comercios atacados en represalia por la muerte de su líder dieron la vuelta al mundo. El humo de aquel día se ha disipado, pero el miedo aún se respira. El reposicionamiento de la ciudad como destino no será fácil y Lemus lo ha admitido. “El Gobierno del Estado de Jalisco va a apoyar en todo a Puerto Vallarta y al gobierno municipal”, sostuvo. Además, se ha referido a la llegada de cientos de elementos de las fuerzas de seguridad y ha sido enfático: “Llegaron para quedarse un buen tiempo”.

En la conferencia de prensa, Lemus ha abordado el anuncio este jueves de la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados, cuya celebración estaba prevista del 5 al 8 de marzo en Guadalajara. De acuerdo con sus declaraciones, China pidió posponer el Mundial por “las dificultes logísticas, en cuanto a conectividad aérea, por lo que había sucedido”. No obstante, aseguró que, al momento de su comparecencia, estaba teniendo lugar una conferencia entre autoridades mexicanas y la Confederación Mundial de Clavados “para ver la forma de recuperar este evento de clavados, ya sea para la próxima semana, como estaba previsto, o diferir este Mundial de clavados a otro mes”.

Respecto a la familia que se había reportado como desaparecida, el fiscal de la entidad ha indicado que “aparentemente” ya fueron localizados, pero están a la espera de corroborar la información. Además, ha defendido la respuesta de su Gobierno tras los hechos criminales que se registraron en el Estado. “Reaccionamos en todo”, afirmó. “Vale la pena hacer un reconocimiento a los policías, a las fuerzas de protección civil. Trabajaron 72 horas continuas sin descansar, se jugaron el pellejo por la ciudadanía”, mantuvo.