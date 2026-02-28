La Fiscalía mexicana entrega el cuerpo del Mencho a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado este sábado de que ha entregado el cuerpo de Nemesio Oseguera, alias Mencho, a sus familiares, tras agotar “todos los procedimientos protocolarios necesarios” y realizar “pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”. El Mencho era el líder de la poderosa organización criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), caído el fin de semana pasado en un enfrentamiento con militares, que lanzaron un operativo para detenerle, en un pueblo de Jalisco, en el centro de México.

La Fiscalía no ha dado más detalles sobre la identidad de los familiares que reclamaron el cadáver del Mencho. El miércoles, la dependencia informaba de que había recibido “un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales”, sin dar tampoco más detalles. Desde el operativo que acabó con la muerte del Mencho, no ha trascendido imagen alguna del líder criminal, ni de los escoltas que murieron durante el operativo, 11 en total.

La caída del Mencho sorprendió a México el domingo. Apoyados en información de inteligencia nacional y de Estados Unidos, militares ubicaron al líder criminal en una exclusiva zona residencial del municipio de Tapalpa, no muy lejos de la capital de Jalisco, Guadalajara, que este verano acogerá varios partidos del mundial de fútbol. Los soldados lanzaron la operación de madrugada y capturaron al Mencho y sus escoltas, que murieron cuando los trasladaban a Ciudad de México.

La muerte del escurridizo capo, que nunca había sido detenido en México, provocó la reacción de su grupo, que quemó vehículos y tiendas, bloqueó carreteras y se enfrentó a las autoridades en diferentes puntos del país, principalmente en Jalisco y Michoacán. Aunque el saldo de bajas aún no es definitivo, hasta el momento se cuentan más de 40 presuntos criminales caídos, en las refriegas posteriores a la caída del Mencho, además de una treintena de agentes del orden, la mayoría militares y guardias nacionales. Al menos seis civiles inocentes murieron también.