La crisis de seguridad en Jalisco obliga a cancelar la Copa del Mundo de Clavados

La World Aquatics, la federación internacional de deportes acuáticos, ha informado este jueves de la cancelación de la parada de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco, por la inseguridad en el territorio. “La seguridad y protección de todos los participantes en los eventos de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad”, expone el organismo en un comunicado. La Copa del Mundo de Clavados tenía programada una parada de ese torneo entre el 5 y el 8 de marzo. El territorio vive días en alerta, después de que el pasado domingo el ejército capturara y abatiera a Nemesio Oseguera, El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El anuncio del organismo llega apenas unas horas después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tratara de rebajar de nuevo la tensión sobre el territorio, que en unos meses albergará el Mundial de fútbol. “[En Jalisco] ya regresaron prácticamente todos los negocios, las clases, y en todo México. Pueden venir a México [el Mundial] va a ser una gran celebración”, ha expuesto este jueves durante su habitual conferencia de la mañana. La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, también ha subrayado que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, las dos instalaciones aeroportuarias más golpeadas por la reacción criminal, han vuelto a operar con normalidad, “al 100%”.

La decisión de la World Aquatics supone un golpe para el deporte mexicano. El país tiene al vigente campeón del mundo en el trampolín de tres metros, Osmar Olvera, quien ganó la medalla de oro en el Mundial en Singapur en agosto pasado. Olvera también ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París de forma individual y la de plata junto a Juan Manuel Celaya. Con información de Diego Mancera.

La cancelación del evento suma importancia a los resultados de parada en Montreal, Canadá, cuyos resultados marcarán la clasificación para la Superfinal de Beijing, China, que se celebrará del 1 al 3 de mayo. “World Aquatics espera poder contar con una futura etapa de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan”, ha añadido la organización, que ha agradecido a las diferentes entidades organizadoras ―Aquatics Mexico, la Federación Mexicana de Natación en Clavados y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo jalisciense― por sus trabajos de preparación del evento.

La caída del Mencho el pasado domingo provocó una ola criminal en el país, que dejó más de 70 muertos, alrededor de 250 bloqueos en carreteras de 20 Estados y vehículos y negocios quemados. La reacción de los grupos criminales tuvo su máxima expresión en Jalisco, zona de actuación del CJNG y el lugar en el que se abatió al capo criminal (el operativo ocurrió en Tapalpa, un municipio a unas dos horas de Guadalajara). Las autoridades estatales han mantenido la calma desde el lunes, día en el que informaron de un regreso a las actividades habituales en los posteriores días.