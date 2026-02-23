México, un país en alerta tras la caída del Mencho

La caída del Mencho desata una ola de violencia en varios Estados de México

Una decena de Estados ha suspendido las clases para el lunes y otros tantos han convocado a sus mesas de Seguridad para vigilar la ola de violencia desatada por el Cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder

Un hombre fue abatido y un país entero entró en alerta. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, el criminal más buscado del mundo, murió el domingo tras un operativo del Ejército mexicano en la sierra de Jalisco y las consecuencias de esa caída se propagaron como fuego por las arterias de México. Una decena de Estados ha suspendido las clases escolares para este lunes, otros tantos gobernadores han convocado con urgencia a sus gabinetes de seguridad para vigilar la ola de violencia desatada por el crimen, la Cámara de Transportes ha pedido a los conductores de camiones que busquen resguardo y Estados Unidos ha alertado a sus ciudadanos en casi un tercio del país que no salgan de sus viviendas. Mientras, en Jalisco, la cuna del CJNG, todavía se contrae la respiración: ¿cuál va a ser la reacción del grupo criminal más poderoso del país ante la inesperada muerte de su líder?

Fueron los bloqueos y el fuego los primeros que alertaron. Hay señales que la historia reciente de México ha enseñado a interpretar: el cartel responde con fiereza cuando tocan a su cúpula. Lo vivió Culiacán, dos veces, en el primer intento frustrado de arrestar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, alias El Ratón, y en el segundo, ya cuando el Ejército se lo consiguió llevar esposado. Las consecuencias fueron el asedio de la capital de Sinaloa. La misma escena empezó en la mañana de este domingo cuando densas columnas de humo empezaron a marcar el cielo de Puerto Vallarta. En la joya turística de Jalisco —destino habitual de estadounidenses y canadienses— la noticia corrió como la pólvora. El Señor de los Gallos había sido neutralizado y los suyos no iban a quedarse parados.

Así, durante todo el domingo, grupos de turistas internacionales eligieron perder sus vuelos de vuelta a casa porque no podían llegar hasta los aeropuertos. No había servicio de taxis ni de transportes compartidos hasta la terminal de Puerto Vallarta; el de Guadalajara estaba fuertemente custodiado después de imágenes de pánico en la mañana. Varias aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, han cancelado vuelos que toquen los aeropuertos de Jalisco, Colima o Nayarit. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó desde temprano lo que llamó “el código rojo”: “Recomendamos a la población mantenerse en sus hogares hasta que se tenga la situación bajo control”.

00:49 Puerto Vallarta tras la caída del Mencho Columnas de humo se elevan en Puerto Vallarta tras la quema de vehículos y negocios por miembros del crimen organizado tras la caída del líder del CJNG. Foto: Alam N. López (EL PAÍS) | Vídeo: Alam N. López

El mandatario comunicaba que el transporte público había sido suspendido, que todos los eventos masivos habían sido cancelados, que una veintena de bancos habían sido incendiados, que los grupos criminales habían quemado y atravesado vehículos para “inhibir la acción de las autoridades” y que los sucesos violentos se habían extendido a ”cuando menos" cinco entidades de México.

Como un efecto dominó, que dejaba ver el poder de fuego del Cartel Jalisco Nueva Generación, los incidentes violentos se multiplicaban por el país. Se identificaron narcobloqueos y quemas de negocios en Guanajuato, en Sinaloa, Hidalgo, Colima, Nayarit, Baja California, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México y hasta en Puebla, que está a más de 600 kilómetros. La ola obligó a los gobernadores también de Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México a convocar con urgencia a sus gabinetes de seguridad para monitorear el riesgo.

“Veo las escenas de violencia en México con gran tristeza y preocupación. No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!“, ha escrito el subsecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, que fue embajador en el país. El Gobierno de Donald Trump ha emitido alerta a sus ciudadanos para que busquen refugio si se encuentran en Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara (Jalisco), Tijuana, Tecate y Ensenada (Baja California), Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum (Quintana Roo), y algunas zonas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas afectadas por los bloqueos.

No es solo Estados Unidos, otros países como Francia, Alemania, Rusia, India, Ucrania, España, Países Bajos y Argentina también han pedido a sus conciudadanos en México extremar precauciones y resguardarse. Ante la alerta en el país, Claudia Sheinbaum ha salido con un comunicado en redes sociales a tratar de mantener la calma: “En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Existe absoluta coordinación con Gobiernos de todos los Estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

Un vehículo blindado 'Rhino' frente la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en Ciudad de México, donde peritos practicarán la necropsia de ley al cuerpo del líder del CJNG para oficializar su muerte. Carlo Echegoyen Columnas de humo se elevan sobre Puerto Vallarta en la colonia Emiliano zapata, también conocida como zona romántica tras la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, 'El Mencho'. Alam N. López La violencia se ha expandido a diferentes Estados de México como Michoacán o Colima. Michelle Freyria (REUTERS) Un auto calcinado yace estrellado en la entrada de un supermercado en Guadalajara, Jalisco. Alejandra Leyva (AP) Automóvil quemado en el centro de Guadalajara. Roberto Antillón Nemesio Oseguera Cervantes amplió con cabeza fría y perfil bajo el negocio criminal más allá de la droga, con tentáculos por todo el país capaces de asesinar a jueces, políticos y militares. En la imagen: Vehículos de la Guardia Nacional el las inmediaciones de la FEMDO, en Ciudad de México. Carlo Echegoyen Un vehículo incendiado bloquea una vialidad en la ciudad turística de Puerto Vallarta, en Jalisco. Alam N. López Las calles vacías del centro histórico de Guadalajara tras los bloqueos y enfrentamientos suscitados a lo largo del día en todo el país. Michelle Freyria (REUTERS) Retén del ejército en una carretera de Zapopan. Gabriel Trujillo (REUTERS) Los primeros reportes de bloqueos iniciaron en Tapalpa, Jalisco. En la imagen: un vehículo calcinado en Guadalajara. Roberto Antillón Elementos de seguridad custodian la zona donde fue incendiado un vehículo por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en el balneario de Cancún en Quintana Roo. Alonso Cupul (EFE) Incendios en los alrededores de la iglesia de la Santa Cruz tras la confirmación de la caída de el líder del CJNG, esta mañana en Puerto Vallarta. Alam N. López Quema de vehículos y camiones del transporte público en Guadalajara. Fotógrafo Especial/CUARTOSCURO Ciudadanos registran las barricadas en las calles de Guadalajara. Michelle Freyria (REUTERS) Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara acudieron a la emergencia. Francisco Guasco (EFE) Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante el operativo. Fotógrafo Especial/CUARTOSCURO Elementos de la Guardia Nacional resguardan la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la capital mexicana, mientras esperan el traslado del cuerpo de Oseguera. Carlo Echegoyen El Gobierno del Estado de Jalisco activó el código rojo en la entidad para pedir a los ciudadanos evitar salir a las calles y la cancelación de todo tipo de acto público. Alejandra Leyva (AP) Automóviles incendiados en la avenida Juárez, en el centro de la ciudad de Guadalajara, este domingo. Roberto Antillón. Un casquillo de bala frente a un centro comercial tras un ataque por presuntos integrantes del crimen organizado este domingo, en Guadalajara. Francisco Guasco (EFE) Carteles de personas desaparecidas y un vehículo incendiado en la esquina de 16 de septiembre y La Paz, en el centro de Guadalajara. Roberto Antillón Objetos metálicos bloqueando el tránsito de vehículos en Guadalajara. Roberto Antillón Calles solitarias en el centro de Guadalajara tras los narcobloqueos. Roberto Antillón El Gobierno estatal ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas y se ha suspendido el transporte. CEDIDA La Secretaría de Defensa ha confirmado este domingo que colaboró con Estados Unidos en el operativo contra El Mencho. Francisco Guasco (EFE)

Los tentáculos del Cartel Jalisco llegan a los 32 Estados del país, según afirmó a EL PAÍS un alto funcionario de Seguridad. Desde su origen en 2011 hasta ahora, el grupo del Mencho había logrado inmiscuirse por las grietas de todo México, dejando a su paso un reguero de cadáveres y desaparecidos, que en algunas entidades como Guanajuato (donde el CJNG mantiene una guerra sin fin contra el Cartel Santa Rosa de Lima) o Chiapas (donde se disputa el territorio con las escisiones del Cartel de Sinaloa) todavía muestra su cara más cruel.

Para la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, “el CJNG opera globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países”. Solo en cuatro días del pasado septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a 670 presuntos integrantes del cartel en Estados Unidos en un golpe dirigido a cercar al Mencho, por quien la DEA había llegado a ofrecer 15 millones por información que llevara a su captura. Así, el vecino del norte ha celebrado con entusiasmo la noticia de la muerte del Mencho a la que contribuyeron, según ambos Gobiernos, con “información complementaria”. “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, escribió Landau. De todas las entregas de capos a Estados Unidos y de todas las detenciones claves de operadores buscados al norte de la frontera, el Gobierno de Claudia Sheinbaum le ha dado a Donald Trump su joya más buscada.