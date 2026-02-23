México, un país en alerta tras la caída del Mencho
Una decena de Estados ha suspendido las clases para el lunes y otros tantos han convocado a sus mesas de Seguridad para vigilar la ola de violencia desatada por el Cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder
Un hombre fue abatido y un país entero entró en alerta. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación, el criminal más buscado del mundo, murió el domingo tras un operativo del Ejército mexicano en la sierra de Jalisco y las consecuencias de esa caída se propagaron como fuego por las arterias de México. Una decena de Estados ha suspendido las clases escolares para este lunes, otros tantos gobernadores han convocado con urgencia a sus gabinetes de seguridad para vigilar la ola de violencia desatada por el crimen, la Cámara de Transportes ha pedido a los conductores de camiones que busquen resguardo y Estados Unidos ha alertado a sus ciudadanos en casi un tercio del país que no salgan de sus viviendas. Mientras, en Jalisco, la cuna del CJNG, todavía se contrae la respiración: ¿cuál va a ser la reacción del grupo criminal más poderoso del país ante la inesperada muerte de su líder?
Fueron los bloqueos y el fuego los primeros que alertaron. Hay señales que la historia reciente de México ha enseñado a interpretar: el cartel responde con fiereza cuando tocan a su cúpula. Lo vivió Culiacán, dos veces, en el primer intento frustrado de arrestar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, alias El Ratón, y en el segundo, ya cuando el Ejército se lo consiguió llevar esposado. Las consecuencias fueron el asedio de la capital de Sinaloa. La misma escena empezó en la mañana de este domingo cuando densas columnas de humo empezaron a marcar el cielo de Puerto Vallarta. En la joya turística de Jalisco —destino habitual de estadounidenses y canadienses— la noticia corrió como la pólvora. El Señor de los Gallos había sido neutralizado y los suyos no iban a quedarse parados.
Así, durante todo el domingo, grupos de turistas internacionales eligieron perder sus vuelos de vuelta a casa porque no podían llegar hasta los aeropuertos. No había servicio de taxis ni de transportes compartidos hasta la terminal de Puerto Vallarta; el de Guadalajara estaba fuertemente custodiado después de imágenes de pánico en la mañana. Varias aerolíneas, entre ellas Aeroméxico, han cancelado vuelos que toquen los aeropuertos de Jalisco, Colima o Nayarit. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó desde temprano lo que llamó “el código rojo”: “Recomendamos a la población mantenerse en sus hogares hasta que se tenga la situación bajo control”.
El mandatario comunicaba que el transporte público había sido suspendido, que todos los eventos masivos habían sido cancelados, que una veintena de bancos habían sido incendiados, que los grupos criminales habían quemado y atravesado vehículos para “inhibir la acción de las autoridades” y que los sucesos violentos se habían extendido a ”cuando menos" cinco entidades de México.
Como un efecto dominó, que dejaba ver el poder de fuego del Cartel Jalisco Nueva Generación, los incidentes violentos se multiplicaban por el país. Se identificaron narcobloqueos y quemas de negocios en Guanajuato, en Sinaloa, Hidalgo, Colima, Nayarit, Baja California, Querétaro, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México y hasta en Puebla, que está a más de 600 kilómetros. La ola obligó a los gobernadores también de Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México a convocar con urgencia a sus gabinetes de seguridad para monitorear el riesgo.
“Veo las escenas de violencia en México con gran tristeza y preocupación. No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!“, ha escrito el subsecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, que fue embajador en el país. El Gobierno de Donald Trump ha emitido alerta a sus ciudadanos para que busquen refugio si se encuentran en Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara (Jalisco), Tijuana, Tecate y Ensenada (Baja California), Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum (Quintana Roo), y algunas zonas de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas afectadas por los bloqueos.
No es solo Estados Unidos, otros países como Francia, Alemania, Rusia, India, Ucrania, España, Países Bajos y Argentina también han pedido a sus conciudadanos en México extremar precauciones y resguardarse. Ante la alerta en el país, Claudia Sheinbaum ha salido con un comunicado en redes sociales a tratar de mantener la calma: “En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Existe absoluta coordinación con Gobiernos de todos los Estados; debemos mantenernos informados y en calma”.
Los tentáculos del Cartel Jalisco llegan a los 32 Estados del país, según afirmó a EL PAÍS un alto funcionario de Seguridad. Desde su origen en 2011 hasta ahora, el grupo del Mencho había logrado inmiscuirse por las grietas de todo México, dejando a su paso un reguero de cadáveres y desaparecidos, que en algunas entidades como Guanajuato (donde el CJNG mantiene una guerra sin fin contra el Cartel Santa Rosa de Lima) o Chiapas (donde se disputa el territorio con las escisiones del Cartel de Sinaloa) todavía muestra su cara más cruel.
Para la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, “el CJNG opera globalmente, con decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores en al menos 40 países”. Solo en cuatro días del pasado septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a 670 presuntos integrantes del cartel en Estados Unidos en un golpe dirigido a cercar al Mencho, por quien la DEA había llegado a ofrecer 15 millones por información que llevara a su captura. Así, el vecino del norte ha celebrado con entusiasmo la noticia de la muerte del Mencho a la que contribuyeron, según ambos Gobiernos, con “información complementaria”. “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, escribió Landau. De todas las entregas de capos a Estados Unidos y de todas las detenciones claves de operadores buscados al norte de la frontera, el Gobierno de Claudia Sheinbaum le ha dado a Donald Trump su joya más buscada.
Estados con clases presenciales suspendidas el lunes 23 de febrero:
Hasta el momento, los Gobiernos de 10 entidades han suspendido las clases presenciales en educación básica para proteger a la población de posibles actos de violencia:
- Jalisco
- Nayarit
- Michoacán
- Querétaro
- Guanajuato
- Colima
- Veracruz
- Oaxaca (en la región del Istmo)
- Baja California (en Tijuana)
- Hidalgo (en 11 municipios)
