La Secretaría de Defensa confirma que colaboró con Estados Unidos en el operativo contra El Mencho

La Secretaría de Defensa ha confirmado este domingo que colaboró con Estados Unidos en el operativo contra El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de las autoridades de ese país”, se lee en el comunicado emitido por la dependencia federal. Nemesio Oseguera, el criminal más buscado del mundo, fue abatido junto a otros seis integrantes del CJNG en una operación que ha dejado también tres militares heridos en Tapalpa, Jalisco.

“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea“, ha escrito el zar de Seguridad de México, Omar García Harfuch. También Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, ha celebrado la noticia: ”Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana". Las tropas del Ejército y la Guardia Nacional se están concentrando ahora en Jalisco y en los Estados aledaños para “reforzar la seguridad”, después de registrarse una ola de violencia por la operación contra el narco.

Noticia en desarrollo...