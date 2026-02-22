En vivo | Reportados incendios y bloqueos en carreteras y puentes de al menos cinco Estados de México

Decenas de bloqueos de carreteras en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas, mantienen a la población y a las autoridades en máxima alerta

México ha despertado este domingo en alerta máxima ante los bloqueos de carreteras y caminos e incendios en tiendas de Jalisco, donde desde la mañana han sido cancelados los servicios de transporte público y se ha pedido a la población que permanezca en sus casas por seguridad. Los hechos han escalado en medio de un operativo de seguridad por parte del Gobierno mexicano y tras la respuesta de grupos del narcotráfico. Después de Jalisco, unas horas más tarde, los narcobloqueos se extendieron a los vecinos estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes e incluso en Tamaulipas, a unos 800 kilómetros de distancia.

Esta ola de violencia ha sido el resultado del operativo en el que el Gobierno de México ha matado a Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. La caída de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un hombre del que apenas hay registros gráficos, ha sido el objetivo prioritario también de Estados Unidos.