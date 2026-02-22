En vivo | Reportados incendios y bloqueos en carreteras y puentes de al menos cinco Estados de México
Decenas de bloqueos de carreteras en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas, mantienen a la población y a las autoridades en máxima alerta
México ha despertado este domingo en alerta máxima ante los bloqueos de carreteras y caminos e incendios en tiendas de Jalisco, donde desde la mañana han sido cancelados los servicios de transporte público y se ha pedido a la población que permanezca en sus casas por seguridad. Los hechos han escalado en medio de un operativo de seguridad por parte del Gobierno mexicano y tras la respuesta de grupos del narcotráfico. Después de Jalisco, unas horas más tarde, los narcobloqueos se extendieron a los vecinos estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes e incluso en Tamaulipas, a unos 800 kilómetros de distancia.
Esta ola de violencia ha sido el resultado del operativo en el que el Gobierno de México ha matado a Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo. La caída de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un hombre del que apenas hay registros gráficos, ha sido el objetivo prioritario también de Estados Unidos.
Medios locales reportan incendios y bloqueos en carreteras de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Tamaulipas
Mientras continúan los bloqueos en diferentes puntos de Jalisco, los medios locales y las redes sociales documentan los incendios en las carreteras en otros Estados del país. Vehículos en llamas cortan el paso en vías principales y puentes en diferentes puntos de , Michoacán, Colima, Guanajuato y Tamaulipas, en una respuesta violenta por la muerte de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, este domingo por la mañana en un operativo de seguridad.
La caída de El Mencho, quien lideraba los tentáculos del Cartel Jalisco Nueva Generación, ha desatado una onda expansiva de respuestas violentas en varios puntos del país. A la espera de conocer más detalles sobre el operativo, la caída de uno de los hombres más buscados del narcotráfico supone un triunfo de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lidera Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad, en uno de los momentos más críticos del sexenio, con la violencia al alza en lugares como Sinaloa o Michoacán.
