El discurso del estado de la Unión de Trump 2026, en vivo | El presidente se dirige al país mientras tiene sus números de aprobación más bajos

Invitados especiales de los demócratas: desde las víctimas de Jeffrey Epstein a migrantes

Existe una larga tradición en el discurso sobre el estado de la Unión. Cada año, miembros de ambos partidos invitan a personas para destacar sus opiniones y causas, ya sea en forma de protesta o en señal de apoyo al presidente. En esta ocasión, los demócratas han invitado a algunas víctimas del pederasta Jeffrey Epstein y a sus familiares para llamar la atención sobre la publicación de los expedientes de investigación relacionados con Epstein y su red de tráfico sexual, así como sobre los vínculos de Trump con el financiero. Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, la principal —y primera— denunciante de los delitos sexuales de Epstein, asistirá al discurso junto con su esposa, Amanda. También estará presente Annie Farmer, quien ha testificado ante el tribunal sobre cómo fue abusada cuando era adolescente por Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell.

Además, los demócratas han invitado a más de una docena de personas afectadas por la política migratoria de Trump. El senador por Nueva York Chuck Schumer, líder de la minoría, invitó a Raiza Contreras, cuyo hijo, Dylan López Contreras, fue el primer estudiante de una escuela pública de la ciudad de Nueva York en ser detenido por agentes de inmigración el año pasado. Junto a la representante de Minnesota Ilhan Omar, que ha sido blanco de los ataques de Trump, acudirán cuatro testigos del megaoperativo migratorio lanzado en el Estado. Marimar Martínez, una mujer de Chicago que recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza, acompañará al representante de Illinois, Jesús García.