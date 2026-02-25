El discurso del estado de la Unión de Trump 2026, en vivo | El presidente se dirige al país mientras tiene sus números de aprobación más bajos
El mandatario de Estados Unidos habla ante la nación de los logros de su primer año al frente del Gobierno y tras el revés que le propinó el Supremo por su guerra arancelaria
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará el discurso del estado de la Unión, el primero de su segundo mandato, este martes. Ante el Congreso, el republicano hará un resumen de los logros de su primer año de vuelta en la Casa Blanca y delineará las prioridades por venir de su Administración, mientras tiene sus números de aprobación más bajos. El discurso, que comenzará a las 21.00 (hora local, seis más en la España peninsular), estará centrado en la economía. El mandatario defenderá su guerra arancelaria después de que el Tribunal Supremo tumbara el pasado viernes la mayoría de sus aranceles y que este martes entrara en vigor el gravamen global del 10% que impuso en respuesta. Además, hablará de su política exterior en un momento en el que considera una posible intervención militar en Irán y tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Es de esperar que su agenda migratoria, una de las prioridades de su Gobierno, también ocupe parte de la intervención. Los demócratas tienen planeado boicotear y protestar de diversas maneras el discurso. Algunos tendrán como invitadas a las víctimas de Jeffrey Epstein después de que la divulgación por parte del Departamento de Justicia de millones de archivos relacionados con el pedófilo y amigo de Trump desatara un terremoto global.
Invitados especiales de los demócratas: desde las víctimas de Jeffrey Epstein a migrantes
Existe una larga tradición en el discurso sobre el estado de la Unión. Cada año, miembros de ambos partidos invitan a personas para destacar sus opiniones y causas, ya sea en forma de protesta o en señal de apoyo al presidente. En esta ocasión, los demócratas han invitado a algunas víctimas del pederasta Jeffrey Epstein y a sus familiares para llamar la atención sobre la publicación de los expedientes de investigación relacionados con Epstein y su red de tráfico sexual, así como sobre los vínculos de Trump con el financiero. Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, la principal —y primera— denunciante de los delitos sexuales de Epstein, asistirá al discurso junto con su esposa, Amanda. También estará presente Annie Farmer, quien ha testificado ante el tribunal sobre cómo fue abusada cuando era adolescente por Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell.
Además, los demócratas han invitado a más de una docena de personas afectadas por la política migratoria de Trump. El senador por Nueva York Chuck Schumer, líder de la minoría, invitó a Raiza Contreras, cuyo hijo, Dylan López Contreras, fue el primer estudiante de una escuela pública de la ciudad de Nueva York en ser detenido por agentes de inmigración el año pasado. Junto a la representante de Minnesota Ilhan Omar, que ha sido blanco de los ataques de Trump, acudirán cuatro testigos del megaoperativo migratorio lanzado en el Estado. Marimar Martínez, una mujer de Chicago que recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza, acompañará al representante de Illinois, Jesús García.
La cruzada arancelaria de Trump, clave en el discurso de este martes
Uno de los asuntos que protagonizará este debate serán los aranceles. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aluda a los gravámenes comerciales tras el golpe que el Tribunal Supremo propinó el pasado viernes a su principal política económica. El mandatario pronunciará su discurso frente a los magistrados de la Corte Suprema que decidieron por seis votos a tres declarar inconstitucionales los aranceles porque se aprobaron bajo la ley de poderes de emergencia de 1977, prevista para otras cuestiones. El republicano insultó a los jueces que votaron contra los aranceles a los que llamó “tontos y perros falderos” y “antipatriotas y desleales”.
Trump reaccionó enseguida, anunciando que aprobará un arancel universal del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Al día siguiente, el sábado, dijo que en lugar del 10% los elevaría al 15%. Sin embargo, la orden presidencial dictada y los desarrollos reglamentarios de la Oficina de Control de Aduanas precisan que los gravámenes son del 10%. La confusión y el desconcierto provocado por el presidente en este asunto no tiene precedentes. Además, los nuevos aranceles deben pasar el filtro del Congreso en 150 días y no parece que el clima político sea propicio para que superen ese examen.
Trump ya está en camino al Capitolio
El presidente de Estados Unidos acaba de salir, acompañado de la primera dama, Melania Trump, camino al Capitolio. Allí le espera una audiencia de diputados, periodistas, miembros de su gabinete, jueces del Supremo e invitados de ambos partidos, que ya están llenando el hemiciclo de la Cámara de Representantes.
Una tradición que se ha ido adaptando a los tiempos
El discurso del estado de la Unión es ese momento en el que el país (teóricamente) se para para escuchar a su presidente, que tiene a su disposición tiempo de antena en todas las cadenas. Aunque ya se sabe que la televisión ya no es lo que era, y que la información política se consume desde hace años troceada en clips, en las redes sociales.
El formato actual data de los tiempos de Woodrow Wilson (1913-1921). Wilson quiso dirigirse a la audiencia conjunta de congresistas y senadores para hablarles de sus aranceles (pasión que compartía con Trump). Hasta entonces, el presidente de Estados Unidos mandaba un mensaje al Capitolio… por escrito; su discurso lo enviaba por carta.
Fue Calvin Coolidge el primer inquilino de la Casa Blanca en hacer que sus palabras se emitieran por la radio. Harry Truman estrenó la costumbre de que el discurso se pasase por televisión. Y en 1965, Lyndon B. Johnson fue el primero que lo pasó a la noche (las nueve del Este, las seis de la tarde del Oeste), para multiplicar su audiencia y su alcance.
Un pequeño boicot demócrata a las puertas del Capitolio
Dos decenas de congresistas demócratas han boicoteado el discurso de Trump en el Capitolio y han acudido al denominado Estado de la Unión del Pueblo, el acto alternativo que se celebra en el National Mall y en el que participarán varias personas afectadas por las políticas de la Administración Trump. El senador de Connecticut Chris Murphy ha comenzado el mitin: “Trump no merece tener audiencia”, justifica. “Esta unión está en crisis”.
Pocos minutos después de empezar este acto paralelo, un hombre ha gritado a favor del presidente: “Go, Trump!” (“¡Vamos, Trump!”), se le ha escuchado. Rápidamente ha sido expulsado por el propio senador Murphy, al que trató de interrumpir.
El primer discurso del Estado de la Unión (SOTU son sus siglas en inglés) de su segunda presidencia llega en un momento difícil para Trump, cuya popularidad lleva meses bajo mínimos, y mientras deshoja la margarita de una posible intervención militar en Irán. Pero sobre todo coincide, como también es costumbre, con el año de las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre. La ley en la que Trump quiere apoyarse para mantener su fe en los aranceles (ya saben: “la palabra más hermosa del diccionario” para el inquilino de la Casa Blanca) le permite imponerlos unilateralmente durante 150 días. Y cuando pasen esos cinco meses, necesita al Capitolio.
Washington se prepara para una larga velada
Una de las grandes incógnitas de la noche es cuánto durará el discurso. Trump ya ha avisado de que será largo, porque “hay muchas cosas que comentar”. Más allá de su reconocida logorrea, conviene recordar que su comparecencia ante el Congreso en marzo pasado —técnicamente, no fue un SOTU, pues su autor tiene que haber pasado un año en el cargo para que tenga esa consideración— rompió todas las marcas con 99 minutos, y superó al enrevesado discurso sobre el estado de la Unión de Bill Clinton en 2000. Washington se prepara así para una noche larga, mientras cunden las comparaciones entre el presidente de Estados Unidos y el amor por escucharse a sí mismo de Fidel Castro.
Bienvenidos a la cobertura en directo de EL PAÍS del discurso del estado de la Unión de 2026. Como es tradición, el presidente se dirige a ambas cámaras del Congreso, a los magistrados del Tribunal Supremo y al país entero, para resumir sus logros y delinear las prioridades por venir de su Administración. En esta ocasión, Donald Trump se enfocará en su gestión económica, aunque también hablará de política exterior y migración, entre otros temas.
