El discurso del estado de la Unión de Donald Trump: fecha, cómo verlo, el boicot y lo que hay que saber

El presidente hablará el 24 de febrero ante el Congreso en medio del cierre del Departamento de Seguridad Nacional, el fallo contra sus aranceles y una fuerte resistencia demócrata

En un momento de alta tensión política en Washington, el presidente Donald Trump se prepara para pronunciar su primer discurso del estado de la Unión de su segundo mandato este 24 de febrero. Según adelantaron aliados y críticos, Trump buscará destacar 13 meses de desregulación acelerada, un número récord de acciones ejecutivas y recortes masivos en agencias federales.

El discurso llega mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece parcialmente cerrado por un enfrentamiento presupuestario con los demócratas, tras un revés judicial a su política arancelaria y en medio de crecientes protestas de la oposición por reformas migratorias y cambios en la aplicación de la ley por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, continúan las preguntas en torno a la investigación relacionada con Jeffrey Epstein, tema que también ha alcanzado a figuras políticas de alto perfil.

¿Qué es el discurso del estado de la Unión?

El discurso del estado de la Unión es un requisito establecido en el Artículo II, Sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, que obliga al presidente a informar “de tiempo en tiempo” al Congreso sobre la situación del país y a proponer prioridades legislativas. Tradicionalmente, el discurso se celebra a comienzos del año.

Aunque hoy se trata de un discurso televisado en horario estelar, originalmente era un informe escrito enviado al Capitolio. Con el paso del tiempo se convirtió en una intervención pública ante una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado.

La invitación fue enviada en enero por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien elogió la gestión de Trump y destacó los logros alcanzados desde su regreso a la Casa Blanca.

¿Cuándo es y dónde verlo?

El discurso se llevará a cabo el martes 24 de febrero en el Capitolio, en Washington D. C. ante una sesión conjunta del Congreso. La transmisión estará disponible en las principales cadenas nacionales como ABC, NBC, CBS, Fox News, NPR y PBS, además de plataformas digitales y redes sociales. Medios como PBS ofrecerán cobertura especial desde horas antes del mensaje.

¿A qué hora inicia?

Comenzará a las 9.00 pm (hora del este) y se extenderá aproximadamente hasta las 11.00 pm.

Boicot

Un grupo creciente de legisladores demócratas ha anunciado que no asistirá al discurso. En su lugar, al menos una docena participará en un mitin alternativo llamado “Estado de Unión del Pueblo” (People’s State of the Union), programado para las 8.30 pm hora del este en el National Mall.

El evento es organizado por grupos progresistas como MoveOn y MeidasTouch, y contará con la participación de legisladores y ciudadanos que han acusado al presidente de normalizar prácticas autoritarias y de impulsar políticas migratorias que consideran injustas. Mientras tanto, legisladores republicanos han criticado el boicot y han defendido la relevancia institucional del evento, señalando que se trata de una obligación constitucional.

Estos son algunos de los demócratas que anunciaron que participarán en el boicot:

Sen. Ed Markey (D-Massachusetts)

Sen. Jeff Merkley (D-Oregon)

Sen. Chris Murphy (D-Connecticut)

Sen. Tina Smith (D-Minnesota)

Sen. Chris Van Hollen (D-Maryland)

Rep. Yassamin Ansari (D-Arizona)

Rep. Becca Balint (D-Vermont)

Rep. Greg Casar (D-Texas)

Rep. Veronica Escobar (D-Texas)

Rep. Pramila Jayapal (D-Washington)

Rep. Delia Ramirez (D-Illinois)

Rep. Bonnie Watson Coleman (D-New Jersey)

Rep. John Larson (D-Connecticut)

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, indicó que los miembros de su bancada pueden optar por asistir con “desafío silencioso” o sumarse a actividades alternativas en señal de protesta.

Respuesta demócrata

Como es tradición desde la década de 1960, el partido opositor ofrecerá una respuesta oficial tras el discurso presidencial.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, será la encargada de presentar la réplica demócrata en inglés. Spanberger, considerada una figura en ascenso dentro del partido, fue elegida en noviembre en una contienda vista como señal de advertencia para los republicanos de cara a las elecciones de medio término. Por su parte, el senador por California, Alex Padilla ofrecerá la respuesta en español.

Además, la representante Summer Lee, dará una respuesta progresista en nombre del Working Families Party.