El Departamento de Seguridad Nacional gastó más de 140 millones de dólares en armas para el ICE en 2025

Un informe del senador demócrata Adam Schiff revela un aumento “drástico” en el gasto destinado a fortalecer el arsenal de la policía migratoria

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) invirtió más de 144 millones de dólares en armas, municiones y accesorios relacionados durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, según un informe de supervisión publicado por el senador Adam Schiff, demócrata por California. El reporte examina datos oficiales de contratación pública y detalla lo que describe como un aumento “drástico” en el gasto destinado a fortalecer el arsenal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

De acuerdo con el documento, el ICE cuatriplicó —un incremento superior al 360%— sus compromisos de gasto en armas, municiones y accesorios en 2025 en comparación con el año anterior, cuando aún gobernaba el presidente demócrata Joe Biden. En ese mismo periodo, los contratos de la CBP relacionados con armamento se duplicaron frente a 2024. Tan solo en 2025, ambas agencias realizaron pedidos conjuntos para adquirir miles de nuevas armas letales de alta potencia con fondos públicos.

Operativo de agentes federales en Minneapolis, el 30 de enero. Shannon Stapleton (REUTERS)

El análisis, basado en registros de USAspending.gov y del Federal Procurement Data System (Sistema Federal de Datos sobre Contratación Pública) entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, advierte que las cifras probablemente representan un subregistro, ya que no capturan la totalidad del equipamiento emitido a los agentes. Aun así, el informe sostiene que los compromisos reflejan distintas fases de entrega. En algunos casos, el material ya fue recibido, mientras que en otros aún está en proceso de suministro.

Entre las adquisiciones destacan decenas de millones de dólares destinados a armas letales, incluidas miles de rifles estilo AR, pistolas y accesorios como miras ópticas y chalecos antibalas. Más de 30 millones de dólares fueron comprometidos para municiones. También se registraron más de 25 millones para armas “menos letales” y dispositivos de control de multitudes, como gases lacrimógenos, aerosoles de pimienta y dispositivos TASER.

Agentes federales arrestan a un hombre el 3 de febrero en Minnesota. Alex Kormann (Star Tribune/ Getty Images)

El informe menciona contratos específicos con fabricantes. En septiembre de 2025, el ICE emitió una orden de compra por 9,1 millones de dólares a la empresa Geissele Automatics para rifles de precisión y accesorios destinados a apoyar a agentes armados y a la Oficina de Programas de Armas de Fuego y Tácticos de la policía migratoria. Aunque el número exacto de armas no fue detallado, una estimación basada en versiones civiles de esos rifles sugiere que podrían adquirirse varios miles.

Por su parte, la CBP realizó en septiembre de 2025 un pedido por 3,25 millones de dólares a Glock Inc. para pistolas de servicio de 9 mm, piezas de reparación y accesorios. El 20 de enero de 2026, la agencia efectuó otra orden por 644.544 dólares para más pistolas del mismo calibre.

El aumento del gasto coincide con el despliegue agresivo de agentes federales de inmigración en comunidades de todo el país. En ciudades gobernadas por demócratas se registraron enfrentamientos entre agentes y manifestantes, en los que se usaron balas de goma, agentes químicos a corta distancia y daños a vehículos.

Operativo migratorio del ICE, en Minneapolis, el 17 de enero. Seth Herald (REUTERS)

Las críticas hacia las tácticas del DHS se intensificaron tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis en enero, durante operaciones migratorias. Sus fallecimientos provocaron llamados a investigaciones tanto de demócratas como de republicanos. Posteriormente, el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, anunció el fin de la operación migratoria en Minnesota, con la salida de cientos de agentes.

En un comunicado, Schiff afirmó que los estadounidenses han presenciado las consecuencias de una política migratoria sin controles que ha derivado en resultados trágicos y fatales. Según el senador, el informe expone cómo el DHS ha puesto en marcha un aumento masivo del gasto para añadir armas aún más peligrosas al arsenal del ICE y la CBP. También calificó el proceso como un uso indebido del dinero de los contribuyentes para armar al máximo a agentes federales, algunos de los cuales, señaló, tendrían procesos de evaluación cuestionables y entrenamiento insuficiente.

El informe sitúa estas adquisiciones en el contexto de una inyección presupuestaria de 165.000 millones de dólares para el DHS aprobada en el proyecto de gasto firmado por el presidente Trump, que prácticamente duplicó la financiación anual del departamento durante cuatro años. En julio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la aprobación del paquete presupuestario, afirmando que los fondos ayudarían a cumplir el mandato presidencial de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

La oficina de Schiff sostiene que, en el marco del despliegue nacional del ICE y la CBP, el incremento del gasto no solo expone una expansión significativa del arsenal federal, sino que también enciende alertas sobre la construcción de una fuerza policial doméstica fuertemente armada y con limitada rendición de cuentas.