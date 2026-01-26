Ir al contenido
_
_
_
_
Hoy en EL PAÍS
PÓDCAST | INMIGRACIÓN EN USA

Qué es el ICE y hasta dónde puede llegar

La agencia migratoria desafía cada vez más la Constitución y mantiene a los estadounidenses en un estado de tensión y terror

Paola NagovitchJimena Marcos
Nueva York | Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Detención de Liam Conejo Ramos, de 5 años, en Minneapolis, el 20 de enero.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) nació con la misión de investigar delitos graves vinculados a ciudadanos extranjeros y aplicar la ley migratoria dentro del país. Durante años, su trabajo se centró en casos concretos. Ahora, bajo la actual Administración, el ICE se ha convertido en el brazo ejecutor del Presidente Trump que opera con “inmunidad absoluta”.

La muerte a tiros del manifestante Alex Pretti de 37 años este sábado, la de Renée Good, también de 37 años hace dos semanas, la detención de un niño de cinco años y un nuevo memorando interno y secreto de la agencia que insta ingresar en las casas de los ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial y con solo una orden administrativa, consolida al ICE como una de las agencias más poderosas y controvertidas por el riesgo que representa para la democracia.

CRÉDITOS:

Realizan: Paola Nagovitch y Jimena Marcos
Presenta: Ana Fuentes
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Edición: Ana Ribera
Coordina: José Juan Morales
Presenta: Ana Alonso
Sintonía: Jorge Magaz

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Idiomas online
cursosingles
Aprende idiomas con EL PAÍS con solo 10 minutos al día
cursosingles
Aprende italiano con lecciones totalmente personalizadas
cursosingles
Potencia tu currículum mejorando tu inglés
cursosingles
Aprende francés, nos adaptamos a tu nivel
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_