Nuevo cruce de acusaciones entre De Niro y Trump: el actor pide “deshacerse” del presidente y este le tacha de “mentalmente inestable”

El actor Robert de Niro (Nueva York, 82 años) está harto de Donald Trump. Desde la primera legislatura del presidente de Estados Unidos, entre 2017 y 2021, el intérprete ha sido muy crítico con su gestión y ahora, durante una reciente intervención en un podcast, ha asegurado que va a “arruinar el país”. Unas declaraciones a las que sumó nuevas críticas al mandatario, y que no se han quedado sin respuesta. El republicano le ha contestado, como de costumbre, desde su perfil en su red social, Truth Social, donde, entre otras cosas, ha tachado a De Niro de “mentalmente inestable”.

Este nuevo cruce de acusaciones llega después de que el intérprete fuera entrevistado por la periodista y analista política Nicolle Wallace, conductora del podcast The Best People. En la conversación, publicada el pasado lunes 23 de febrero, De Niro, visiblemente preocupado por las políticas de Trump —a quien considera “el enemigo de este país”—, confesaba: “Quiero mi país de vuelta, no quiero a los MAGA [el movimiento Make Amerca Great Again, que promulga el “America First”] con la bandera americana como si fueran los únicos estadounidenses”. Durante su intervención, el ganador de dos Oscar (por El Padrino II y Toro Salvaje) llamó además a la movilización cuidadana en las urnas: “No nos engañemos. No se irá [del poder]. Depende de nosotros deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones de mitad de mandato”.

Tras estas declaraciones, Donald Trump, que el pasado martes pronunció el discurso del estado de la Unión exagerando los logros de su Administración, usó su red social para cargar contra los demócratas que le confrontaron, los congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, en un mensaje publicado este miércoles 25. Y fue en esa publicación en la que quiso incluir su respuesta a De Niro. Mientras que de los políticos aseguró que tenían un “bajo coeficiente intelectual” y que eran “deshonestos y corruptos”, se refirió sobre el actor como “otra persona enferma y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo, que no tiene ni idea de lo que hace o dice —¡algunas cosas son seriamente DELICTIVAS!—“. Y continúo: ”Cuando lo vi romper a llorar anoche, como lo haría un niño, me di cuenta de que puede que esté aún más enfermo que la loca Rosie O’Donnell, que ahora mismo está en Irlanda tratando de averiguar cómo volver a nuestros hermosos Estados Unidos", escribió en referencia a la comediante, a quien Trump amenazó el año pasado con retirarle la ciudadanía estadounidense por sus públicas críticas.

En el pasado, Robert de Niro se ha enfrentado a Trump con vehemencia. Como cuando en mayo de 2024, un grupo de apoyo al presidente demócrata Joe Biden, incluido el actor, se reunió a las afueras del juzgado en Nueva York donde se llevaba a cabo el juicio contra Donald Trump por sobornar a la actriz porno Stormy Daniels —cargo del que fue declarado por un jurado en mayo de 2024—. En esa ocasión, el intérprete llamó a Trump “un bufón” y pidió no votar por él en las próximas elecciones. Antes, en junio de 2018, cargó contra él durante la ceremonia de los Tony Awards, los galardones a las obras de Broadway: “Voy a decir una cosa. Que le jodan a Trump”, dijo. En 2017, el actor de El lado bueno de las cosas acudió a la Universidad de Brown, en Rhode Island (Nueva York) para recibir el título honorífico del centro en Bellas Artes. En su discurso, ataviado con toga y birrete, aprovechó para hablar del clima político tras las elecciones presidenciales del 8 de noviembre: “Cuando ustedes iniciaron la universidad, el país era un inspirador y edificante drama… ahora que se están graduando, se ha convertido en una trágica y estúpida comedia”, les dijo a los alumnos, a los que instó a “trabajar para detener la locura” de la actual presidencia. Algo que sigue reclamando en el segundo mandato del que es su principal enemigo público.