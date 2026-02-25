Enrique de Inglaterra y Meghan Markle inician por sorpresa un viaje a Jordania en el momento más crítico de la monarquía británica

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle a su llegada a la mesa redonda de la OMS, en Amán (Jordania), el 25 de febrero de 2026.

Las actividades de los duques de Sussex en el primer día han sido participar en una mesa redonda organizada por la OMS, asistir a una clase de música, conocer de cerca pinturas de artistas refugiados y jugar al fútbol

El rey Carlos III está viviendo el que probablemente es el peor capítulo de su corto reinado. La sombra de los problemas que ha ido acumulando el expríncipe Andrés por su relación con pederasta Jeffrey Epstein ha estado presente en sus tres años y medio en el trono, pero su reciente detención y posterior puesta en libertad por “conducta inapropiada en un cargo público” solo ha agravado la situación. A miles de kilómetros de distancia, en su casa de Montecito (California), el príncipe Enrique y Meghan Markle continúan con su vida de lujos cada vez más pública. En medio de la polémica que ha sacudido al Reino Unido y ha hecho temblar los cimientos de la monarquía británica, el matrimonio ha iniciado por sorpresa un viaje de dos días por Jordania.

Este es su primer viaje internacional juntos en 18 meses, y ha empezado este miércoles 25 de febrero en la capital del país, Amán. Medios británicos aseguran que la pareja habría informado de esta visita al palacio de Buckingham, ya que, aunque ellos no representan a la corona, se trata de un viaje oficial de carácter humanitario junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los últimos meses, la relación entre padre e hijo parece haber llegado a un punto de entendimiento: el duque de Sussex no quiere ni debe dar de qué hablar para conseguir ese deseado acercamiento del que tanto ha hablado. Aunque con todas las informaciones que ahora está ocupando su tío —Enrique fue el primer miembro de la familia en criticar públicamente a Andrés, calificando el asunto en sus memorias publicadas en 2023 como un “escándalo vergonzoso”—, los medios británicos apuntan a que este viaje seguro que ha sido visto con buenos ojos por los Windsor.

Los duques de Sussex estarán dos días visitando Jordania para apoyar a las comunidades vulnerables afectadas por los conflictos y los desplazamientos motivados por las guerras en la zona. Todo después de que les llegase la invitación personal de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, que les ha recibido a su llegada a primera hora de la mañana a las oficinas de la organización en Amán. Una vez dentro, la pareja ha participado en una mesa redonda con representantes de organismos como las Naciones Unidas, y muchas de sus agencias, y diplomáticos.

Los duques de Sussex en la mesa redonda en Amán, el 25 de febrero de 2026. Aaron Chown - PA Images (PA Images via Getty Images)

“Apreciamos enormemente su visita, su apoyo y su aprecio por los esfuerzos que las Naciones Unidas, incluyendo por supuesto la OMS, el Gobierno de Jordania y otros, están haciendo aquí”, ha agradecido Philip Hall, embajador británico en Jordania, a los duques de Sussex. Está previsto que el matrimonio se reúna con líderes jordanos y altos funcionarios de salud en las próximas horas. También que visiten, junto a los equipos de la organización, los programas de salud mental y médicos que trabajan en campos de refugiados.

Después de participar en la mesa redonda, la pareja ha visitado el Centro Juvenil QuestScope en el campo de refugiados de Zaatari, al norte de Jordania, hogar de los sirios desplazados. Ahí han asistido a una clase de música, escuchando atentamente las melodías, y han observado de cerca algunas de las pinturas de artistas refugiados. Ya al aire libre, Meghan Markle ha conversado con algunos de los presentes e incluso se ha atrevido a patear un balón de fútbol.

Meghan Markle en Jordania. Aaron Chown - PA Images (PA Images via Getty Images)

Una de sus paradas previstas, demostrando la gran amistad que les une a José Andrés —quien incluso apareció en uno de los capítulos del programa de estilo de vida Con amor, Meghan, en Netflix—, será conocer al personal de la ONG del cocinero español, World Central Kitchen, que está coordinando el envío de ayuda a Gaza desde Amán. En una agenda cargada de compromisos, también se informarán de las iniciativas que han ayudado a financiar la ayuda para evacuar a niños heridos en Gaza.

Enrique y Meghan Markle visitan una galería de arte en Jordania, el 25 de febrero de 2026. Aaron Chown - PA Images (PA Images via Getty Images)

Los duques de Sussex se asociaron por primera vez con la OMS en una campaña mundial para fomentar la equidad en las vacunas y copatrocinaron un evento de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021. Además, la fundación Archewell también trabajó con ellos en una iniciativa mundial con el objetivo de poner fin a la violencia contra los menores.

La última gira de la pareja internacional fue en agosto de 2024, cuando el príncipe Enrique y Meghan Markle viajaron a Colombia durante cuatro días. En solitario o juntos, los duques han realizado una serie de visitas al extranjero de carácter similar a las que realizaban cuando todavía formaban parte de la familia real británica en activo.