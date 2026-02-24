El encuentro de la reina Camila y Gisèle Pelicot en Clarence House: “Nunca pensé que algo pudiera impactarme, pero su caso me dejó sin palabras”

Durante una visita de la superviviente de violencia machista a Londres para presentar su libro de memorias, esta fue invitada por la esposa de Carlos III a su residencia para tomar el té y comentar su libro

Gisèle Pelicot (Villingen-Schwenningen, Alemania, 73 años), símbolo de la lucha contra la violencia machista, que ella misma sufrió durante años como víctima de un proceso conocido como las violaciones de Mazan, acaba de publicar su libro de memorias, Un himno a la vida (Lumen, 2026). Como la propia autora declaró en exclusiva durante una conversación para El País Semanal, esta obra ha sido para ella “una manera de conocerme, de entender cómo seguía de pie [tras tanto sufrimiento; fue violada durante años por 51 hombres, entre ellos su marido]”. ”Creí que podía ayudar a otras personas", aseguraba Pelicot en la entrevista, realizada con motivo de la publicación de este relato, escrito con la periodista Judith Perrignon, en el que cuenta su descenso a los infiernos y cómo ha logrado rehacer su vida. Entre las reacciones más rotundas al libro está la de la reina Camila, que, según la prensa británica, terminó su lectura en solo dos días. Coincidiendo con su estancia en Londres para la presentación de sus memorias, la esposa de Carlos III invitó a Pelicot a tomar el té. Un encuentro que tuvo lugar este lunes 23 de febrero, y en el que la reina ha tenido ocasión de explicarle personalmente lo impactada que ha quedado tras leerlo.

Se encontraron en su residencia oficial en Londres, Clarence House. La autora y protagonista del libro acudió acompañada de su pareja, Jean-Loup Agopian, y de su equipo literario y legal, y estuvieron unos treinta minutos. Primero, la reina habló en francés, un idioma que aseguró haber “olvidado” tras estudiarlo “hace 60 años”. Tras esto, se comunicó con sus invitados con la ayuda de un intérprete. Entre los detalles de esa conversación que se han hecho públicos, se sabe que Camila aseguró que, aunque había “conocido a muchísimas supervivientes de violación y abuso sexual”, el caso de Pelicot le había asombrado especialmente: “Nunca pensé que algo pudiera impactarme, pero su caso me impactó; me dejó sin palabras”, le dijo, según recoge la agencia PA. Pelicot afirmó haber recibido una “fuerza increíble” de la sociedad, a lo que la reina le respondió que “tenía muchísimo apoyo”.

El vierne anterior al encuentro con la reina, Pelicot presentó sus memorias en un evento en el Royal Festival Hall de Londres, para el que se agotaron las entradas y que contó con lecturas de las actrices Kate Winslet, Dame Kristin Scott Thomas y Juliet Stevenson. Durante el evento, la protagonista destacó que su intención era “enviar un mensaje de esperanza a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares” y subrayó la necesidad de que las afectadas sean tratadas con dignidad y respeto.

En el perfil de Instagram de la familia real británica (también en su cuenta de X), una foto de la reina y de Pelicot da testimonio de su encuentro en Clarence House. Junto a la imagen de ambas, que acumula ya más de 63.000 Me gusta (la cuenta de Instagram la siguen más de 13 millones de personas), se puede leer un texto que hace mención a que Pelicot “fue galardonada con la Legión de Honor en 2025, tras el increíble coraje, elegancia y dignidad con los que renunció a su derecho al anonimato en el mayor juicio por violación de Francia”. Añade, además: “El valor de madame Pelicot para hablar en nombre de todas las víctimas le ha valido la admiración global, y a principios de este mes, publicó unas memorias”. Finalmente, hace un recordatorio sobre cómo “la reina ha trabajado para apoyar a las supervivientes de abuso sexual y doméstico durante muchas décadas, y escribió a madame Pelicot después del juicio en 2024″.

Efectivamente, la del pasado lunes no fue la primera vez que la reina Camila se expresó sobre el caso de Pelicot. En marzo de 2025, le escribió y le hizo llegar una carta para mostrarle su apoyo. Aunque por protocolo (el que rige la correspondencia privada de la reina y otros miembros de la familia real británica) el palacio de Buckingham no reveló el contenido de la misiva, un asistente de Camila sí contó a la prensa algunos de los motivos por los que se animó a contactar con ella: “El caso de madame Pelicot la conmovió profundamente, así como su extraordinaria dignidad y coraje al exponerse públicamente; porque, como bien dijo ella, ¿por qué debería sentirse víctima o esconderse avergonzada?“. Sobre esta carta, Pelicot explicó en una entrevista con la BBC que sintió un gran honor al recibir tras el juicio un mensaje personal de Camila, en el que le expresaba su admiración por su coraje y entereza.

Dominique Pelicot, el exmarido y violador de Gisèle Pelicot, fue condenado a la pena máxima de 20 años de prisión el pasado diciembre, tras un juicio que conmocionó a la opinión pública y redefinió los discursos sobre violencia machista bajo el lema: “Que la vergüenza cambie de bando”.