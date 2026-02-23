Cara a cara con Gisèle Pelicot: “Es una mujer que ha decidido ser feliz”
La mujer que marcó un hito en la historia de la violencia sexual decidiendo enfrentarse a sus violadores en un juicio a cara descubierta, publica libro
Hace casi cinco años que supimos por primera vez de una mujer, en el sur de Francia, a la que su marido había sedado durante años para que decenas de hombres la violasen. Quizá los detalles del caso no hubiesen trascendido tanto de no ser por lo que sucedió después: Gisele Pelicot, ese era su nombre, decidió ir al juicio a cara descubierta, para que fuesen sus agresores y no ella quienes tuviesen que esconderse. Sucedió en 2024, y con ese gesto cambió para siempre el guion de lo que se espera de un proceso por violencia sexual. Ahora, junto a la periodista Judith Perrignon, acaba de publicar el libro en el que cuenta su historia.
El corresponsal de EL PAÍS en París, Daniel Verdú, cuenta la intrahistoria de su encuentro con ella para EL PAÍS SEMANAL.
CRÉDITOS
Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).
Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.