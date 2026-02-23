Los invitados a la gala del Met ya saben cómo vestirse: la temática será ‘La moda es arte’

El próximo 4 de mayo, como cada primer lunes de ese mes, Nueva York se vestirá de fiesta para celebrar la gala del Museo Metropolitano de la ciudad, conocido como Met. Pero, exactamente, ¿cómo se vestirá? Este lunes 23 de febrero se ha desvelado la temática de la fiesta, que suele estar entrelazada con la de la exposición que se inaugura en sí. Y así ha sido: el código de vestimenta será Fashion is Art, es decir, La moda es arte. Y efectivamente va del todo unido a la propia muestra, que se podrá ver desde el sábado 10 de mayo y hasta el 10 de enero de 2027 y llevará por nombre Costume Art, es decir, El arte del traje.

El anuncio lo ha realizado el Instituto de Moda, la institución dentro del propio museo que es la responsable de la exhibición y del evento (con el que se recaudan muchos millones para el centro), y lo ha dado a conocer en exclusiva la revista Vogue, que es socia principal de la institución. “La directiva refleja a la perfección el espíritu de Costume Art, que explora la ‘centralidad del cuerpo vestido’ a través de representaciones e interpretaciones de la forma humana en la extensa colección del Met", ha explicado la publicación. Por tanto, se prevé que el espíritu artístico y la mezcla, siempre constante, entre arte y moda estén presentes en la noche más fotografiada de la primavera neoyorquina.

Tres mujeres serán las más observadas de esa noche, con permiso de Anna Wintour, que es la responsable de organizar el evento y milimetrarlo a la perfección. Serán las anfitrionas de la velada: la cantante Beyoncé (que fue presidenta de honor en 2013, pero ya lleva 10 años sin acudir a la gala), la actriz Nicole Kidman (que fue copresidenta en 2003 y en 2005) y la tenista de élite Venus Williams (su hermana, Serena, lo fue hace siete años). Ellas liderarán el comité de anfitriones encargado de la gala, que estará copresidido por la actriz Zoë Kravitz y por el diseñador belga Anthony Vaccarello, cabeza de la casa de moda Yves Saint Laurent.

Por tanto, se esperan muchas piezas vinculadas con el arte de la firma francesa, tanto actuales como clásicas, como por ejemplo el célebre vestido Mondrian —inspirado en un cuadro del pintor— que creó el propio Saint Laurent en 1965. De hecho, la unión entre el fallecido diseñador y el arte es tan potente que, ya en 1983, el propio Met le dedicó una muestra al creador, la primera centrada únicamente en una persona.

Además, el comité de anfitriones estará formado por otras celebridades como Sabrina Carpenter, la actual nominada al Oscar Teyana Taylor, Angela Bassett, Rebecca Hall, Losa, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Adut Akech, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith, Chase Sui Wonders, Aimee Mullins, Tschabalala Self, Lauren Wasser, Amy Sherald, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult. Además, el matrimonio formado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos —quien, con 240.000 millones de dólares, es uno de los hombres más ricos del mundo—, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos (cuya polémica boda, celebrada el pasado verano en Venecia, ocupó la portada de la revista), financiará el evento.

Además, entre ellos estará también Chloe Malle, la nueva responsable de Vogue en Estados Unidos, que en septiembre fue nombrada como la sucesora de Anna Wintour. Hija del director Louis Malle y la actriz Candice Bergen (ella misma ha dicho que es “una nepobaby orgullosa”), antes de convertirse en la head of content (Wintour eliminó el término directora) de la publicación, fue reportera freelance y desde hace algo más de dos años era coordinadora de la web de la revista y copresentadora del podcast semanal de la cabecera, Run through with Vogue. Esta será su gran puesta de largo.

Este año la gala cambia de paso con respecto a la de 2025, que estuvo centrada en la moda masculina y en el dandismo de los hombres negros, algo poco habitual. La exposición se llamó Superfine: Tailoring Black Style, algo como Superelegante: vistiendo el estilo negro. Entonces los anfitriones fueron el músico y diseñador Pharrell Williams, el actor Colman Domingo, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el músico A$AP Rocky, con el jugador de baloncesto Lebron James como coanfitrión de honor. Entonces, el dress code fue Tailored for You, es decir, Hecho a medida para ti.

Este año, según explicó su comisario, Andrew Bolton, cuando se conoció la temática de la gala, en diciembre, la exposición buscará indagar sobre la relación entre la ropa y el cuerpo en el que se coloca. Así, abarcará desde el cuerpo desnudo hasta el embarazado y envejecido, e incluirá prendas y obras de arte de la colección del Met, así como piezas históricas y contemporáneas del Instituto del Traje. “Quería centrarme en la centralidad del cuerpo vestido dentro del museo, conectando las representaciones artísticas del cuerpo con la moda como forma de arte corpóreo”, explicaba Bolton en un comunicado. “En lugar de priorizar la visualidad de la moda, que a menudo se da en detrimento de lo corpóreo, Costume Art privilegia su materialidad y la conexión indivisible entre nuestros cuerpos y la ropa que vestimos”.