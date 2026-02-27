El negocio bipolar de Warner: mejora su negocio de ‘streaming’ y cine, pero no logra reflotar el de televisión

El grupo propietario de películas como ‘Casablanca’ o el universo de ‘Harry Potter’ está a un paso de convertirse en propiedad de su histórico rival Paramount

El gigante de Hollywood, Warner Bros. Discovery, cerró el año pasado con unos resultados bipolares que alimentan el debate sobre su futuro cuando está a un paso de cambiar de manos y convertise en dueña de Paramount Skydance, el gigante audiovisual construido en poco más de seis meses por David Ellison.

Los históricos estudios cinematográficos registraron unas ventas globales de 37.296 millones de dólares, lo que representa un descenso del 5% respecto a las obtenidas el año anterior debido al retroceso del negocio por cable con pérdida de publicidad en los canales TNT, Discovery Channel, Cartoon Network y CNN.

El grupo propietario de títulos como Casablanca o Lo que el viento se llevó cosechó unas ganancias de 727 millones de dólares, frente a las pérdidas de 11.311 millones reportadas en 2024. Los resultados superaron las perspectivas de los inversores con mejoras en el segmento de estudios (el negocio tradicional del celuloide) y streaming, con HBO Max. Las acciones del grupo audiovisual cotizan sin grandes cambios sujetas a las ofertas presentadas por Netflix y Paramount.

Warner Bros. Discovery es el fruto de una controvertida fusión entre los históricos estudios de Hollywood y la constelación de canales de cable de Discovery. El grupo ha sufrido las consecuencias de la dura competencia del streaming que también ha propiciado la caída de audiencia en sus negocios de televisión por cable. La compañía está condicionada por una elevada deuda de 33.500 millones, el equivalente a 3,3 veces el beneficio bruto de explotación, que le cuesta más de 2.000 millones de gastos financieros al año. La capacidad de generar dinero en efectivo para afrontar sus pagos corrientes, una vez descontado las inversiones, el conocido free cash flow, se redujo hasta los 3.088 millones, unos 1.400 millones menos que el año anterior, por la cancelación de una línea de crédito por importe de unos 4.000 millones. “El free cash flow se vio afectado negativamente por aproximadamente 1.350 millones en partidas relacionadas con separaciones y transacciones”, precisa la empresa.

El grupo que esta temporada ha producido y distribuido títulos como Una batalla tras otra, Sinners o Cumbres borrascosas, favoritas para los premios Oscar, ha iniciado la separación de su negocio en dos filiales: por una parte Warner Bros., que mantendrá el catálogo de sus películas, los estudios de Hollywood y el canal HBO Max, que ha producido series legendarias como Los Soprano, The Wire, El ala oeste de la Casa Blanca o Juego de Tronos. Esta es la filial que quiere comprar Netflix. Por otro lado, Warner separa su negocio de cable en Discovery Global, donde agrupa el canal CNN y toda la galaxia de cadenas de entretenimiento de Discovery Channel. La oferta de Paramount es por las dos filiales. El plan del consejo de Warner es sacar a Bolsa la filial de cable. El valor que obtenga será la diferencia entre la oferta de Warner y Paramount.

En sus cuentas anuales, Warner Bros. explica que perdió los derechos de transmisión de los partidos de la NBA en Estados Unidos después de que la liga de baloncesto firmara con Walt Disney, Comcast, y Amazon, lo que ha lastrado la audiencia televisiva.

El grupo divide sus cuentas en tres segmentos básicamente: el de estudios, el de streaming y el de cable. En el primero, el que produce y distribuye las películas, logró unos ingresos de 10.876 millones, lo que supone un alza del 5%. En la unidad de streaming, con HBO Max como buque estrella, obtuvo una cifra de negocios de 12.619 millones, un 9%. Por su parte, el negocio de cable registró unos ingresos de 17.656 millones, lo que supone un descenso del 12%.

El grupo saca pecho por la evolución de su negocio de streaming que cuenta ya con 131,6 millones de suscriptores a nivel mundial, disputando a Netflix el trono del sector. La compañía aspira a alcanzar los 150 millones de suscriptores para finales de año, tras el reciente lanzamiento de HBO Max en Alemania e Italia y su lanzamiento previsto para Irlanda y el Reino Unido el próximo mes.

“El segmento de Estudios está logrando avances significativos para recuperar el liderazgo de la industria y alcanzar nuestro objetivo de un beneficio bruto de 3.000 millones de dólares. El segmento de streaming continúa creciendo globalmente y esperamos superar los 150 millones de suscriptores globales para finales de 2026, con un crecimiento significativo de los ingresos por suscripción y del beneficio bruto ajustado”, explica el grupo a los analistas.

Mientras Warner presentaba resultados, se ha despejado el futuro sobre su venta. Paramount acaricia la victoria y está a un paso de hacerse con su rival de Hollywood si las autoridades de competencia no lo impiden. El grupo dirigido por David Ellison elevó el pasado lunes su oferta hasta los 31 dólares por acción, el equivalente a unos 111.000 millones de dólares, frente a los 83.000 millones que ofrecía Netflix.

El consejo de Warner ha analizado la úlima propuesta de Paramount y se ha decantado por esta. Según el principio de acuerdo que había alcanzado con Netflix, este grupo tenía cuatro días para igualar la oferta o presentar otra mejor. Pero los principales ejecutivos de la plataforma de streaming creadores de House of Cards o Emily in Paris han declinado mejorar su oferta. “Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, señalaron Greg Peters y Ted Sarandos, los dos ejecutivos que dirigen conjuntamente Netflix.

Paramount es propiedad de David Ellison, hijo de Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, amigo y donante de Trump. La Casa Blanca ha patrocinado los negocios de los Ellison. Skydance, la pequeña productora de David Ellison, compró el verano pasado Paramount por 8.000 millones de dólares en la típica operación del pez chico se come al grande.

En las últimas semanas han arreciado los mensajes subliminales que parecen indicar que la Casa Blanca favorecería el acuerdo entre Paramount y Warner. De hecho, la semana pasada Trump pidió a Netflix que despidiera a una de sus consejeras, con pasado político demócrata, por escribir en redes sociales que las empresas que apoyan a Trump en sus políticas más extremas deberán ajustar cuentas cuando los demócratas recuperen el poder.

“Nuestra junta directiva continúa liderando un proceso de venta riguroso, altamente competitivo y exhaustivo”, declaró el director ejecutivo David Zaslav en una conferencia telefónica con inversores. “Conversamos con cuatro postores, lo que resultó en ocho aumentos de precio y, hasta la fecha, hemos logrado un incremento del 63% en el valor con respecto a la primera oferta recibida en septiembre, lo que genera un valor significativo para los accionistas de WBD”, agregó a los inversores.