Warner reconsidera por primera vez la oferta de Paramount

Los accionistas de Warner Bros. Discovery se frotan las manos ante la guerra de ofertas que puede hacer millonarios. El consejo directivo de la compañía ha admitido que está analizando la última propuesta presentada por Paramount Skydance, que eleva a 31 dólares por acción, la oferta por todo el negocio de Warner. Se trata de un dólar más por título que la primera oferta presentada a inicios de diciembre. “El consejo ha determinado que la propuesta revisada de Paramount Skydance podría razonablemente esperarse que conduzca a una propuesta superior”, según ha explicado la junta directiva de Warner a través de un comunicado.

Es la primera vez que el icónico grupo del celuloide, que ha producido películas como Casablanca, la saga de Harry Potter o de los superhéroes del Universo DC abre la puerta a Paramount tras el preacuerdo con Netflix a finales de noviembre del año pasado. Previamente habia dado tres sonoros portazos, a las mejoras que el grupo que dirige David Ellison había planteado sobre su propuesta inicial de 30 dólares, el equivalente a 108.400 millones, por todos los negocios del grupo. Es cierto, que las mejoras eran de carácter cualitativo, pero no cuantitativo. Es la primera ocasión que David Ellison, hijo del millonario Larry Ellison, fundador de Orable y uno de los hombres más ricos del mundo, aumenta la oferta económica desde que arrancaron las negociaciones oficiales.

Los analistas esperaban que la mejora de Paramount ascendiera hasta los 32 dólares. Creen que aún tiene margen para elevar su oferta en el caso de que Netflix decida entrar en la guerra de precios.

Warner ha detallado en qué consiste la última oferta presentada por Paramount: incluye un aumento del precio de compra de 31 dólares en efectivo, más una tarifa de ticking diaria igual a 0,25 dólares por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una tarifa de terminación regulatoria de 7.000 millones en caso de que la operación fracase por temas regulatorios o de competencia, así como el pago de la indemnización por romper el acuerdo con Netflix.

La oferta de Paramount busca superar a la de Netflix. Los dos gigantes del entretenimiento están librando una guerra histórica por el liderazgo mundial del negocio. La compañía de streaming ofreció 27,75 dólares por acción totalmente en metálico a cambio de una parte del grupo que consiste en el catálogo audivisual, los históricos estudios de Hollywood y el canal de streaming HBO Max, pero dejaría fuera el negocio por cable con el canal de noticias CNN y el universo del entretenimiento Discovery. El plan de Warner es sacar a Bolsa esta unidad de cable, por la que espera obtener entre dos y cuatro dólares por acción. El valor que obtenga representa la diferencia de valor entre la operación de Netflix y la de los Ellison.

“El consejo no ha determinado si la propuesta revisada de Paramount es superior a la fusión con Netflix. Warner seguirá colaborando con Paramount para determinar si se puede alcanzar una propuesta que constituya una propuesta superior de la compañía”, ha señalado la junta presidida por Daviz Zaslav, que remarca que si cuaja la oferta de Paramount, Netflix dispondrá de cuatro días para igualar o mejorar su transacción.

A pesar de que el histórico estudio de Hollywood abre la puerta a Paramount remarca que aún no ha roto los lazos con Netflix. “No se puede garantizar que el consejo concluya que la transacción propuesta por Paramount sea superior a la fusión con Netflix ni que las conversaciones de Warner con Paramount resulten en un acuerdo o transacción definitiva”. Y subraya: “El Consejo mantiene su recomendación a favor de la transacción con Netflix y no la retira ni la modifica”.

David Ellison, que el pasado verano logró que Skydance, la empresa que fundó, se hiciera con Paramount por 8.000 millones de dólares conformando uno de los mayores grupos audiovisuales del mundo, parece obsesionado con hacerse con Warner para convertirse en el mayor productor audiovisual del mundo. De lograrlo, dictaría las nuevas reglas de Hollywood con una apuesta decidida por la tecnología y la inteligencia artificial (IA).

Los Ellison cuentan con el apoyo de la Administración de Donald Trump. Larry Ellison es amigo y donante del presidente republicano. Por contra, Netflix está encontrando una fuerte oposición del mundo MAGA (Make America Great Again). Trump ha pedido que despida a una consejera con pasado demócrata por pedir que se revise el papel de las empresas que están apoyando a Trump.