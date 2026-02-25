Oaxaca investiga la muerte de dos niñas haitianas en un albergue para migrantes

Los cuerpos de dos niñas haitianas han sido hallados dentro de una cisterna en la Casa Hogar “Patos”, administrada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en Oaxaca. La Fiscalía del Estado ha informado este martes que abrió una carpeta de investigación penal por los hechos y ha señalado que información preliminar apunta a que las menores se encontraban jugando en una zona aledaña a la fosa séptica. A través de una publicación en sus redes, Salomón Jara Cruz, gobernador del Estado, ha anunciado la separación del cargo de tres funcionarias por el caso: Maribel Salinas Velasco, directora general del DIF en Oaxaca, Cristina Ramírez Vargas, coordinadora de albergues en la entidad, y la directora del refugio.

La opacidad sobre la administración del DIF en Oaxaca se extiende más allá de esta tragedia. Hace apenas unas semanas, trabajadores de la institución habían denunciado maltrato psicológico y explotación laboral en contra de los niños bajo custodia del DIF. En ese momento, los señalamientos apuntaban a Cristina Ramírez, hoy destituida, y a otras dos personas que fungían como jefas de departamento en dos casas hogar. Tras las acusaciones, las autoridades negaron todo y afirmaron que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca corroboró hace unos días que no existen violaciones a los derechos humanos de la población infantil que está en el sistema del DIF. “Este organismo estatal realizó entrevistas en el sitio, en las cuales no se expresaron actos de maltrato, trato indigno o discriminación hacia las niñas, niños y adolescentes”, subrayó el Gobierno en un comunicado.

Las denuncias de los trabajadores resaltan que las encargadas obligaban a los niños a preparar alimentos para después venderlos en la vía pública y que, en caso de que se negaran, los encerraban en una habitación para amedrentarlos de manera psicológica. En un video que circula en redes sociales, una empleada reveló también que un castigo ordenado por la directora de uno de los albergues consistía en que los niños cargaran durante un mes cubetas llenas de agua hasta sus habitaciones para bañarse, después de que la funcionaria cerrara el flujo del agua para que las regaderas no funcionaran. “Los más chicos que no aguantaban agarraban las cubetas con las que se trapeaba”, exclama en el video.

Yarib Hernández, procuradora para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca, declaró que la destitución y la puesta a disposición del Ministerio Público de la directora del albergue y la coordinadora de Albergues, responde a la “responsabilidad de esclarecer lo sucedido”. “No puede haber omisiones. Si las hubo, habrá consecuencias”, manifestó. En conferencia de prensa, Hernández mantuvo que se revisarán “de manera integral las condiciones de infraestructura y supervisión de todos los centros asistenciales del Estado”.

En el boletín de este martes en el que se da a conocer la muerte de las dos menores de origen haitiano, que se alojaban ahí junto a su madre, las autoridades han subrayado que se activaron los protocolos correspondientes ante su desaparición días atrás y que se contó con la participación de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género. “La institución procuradora de justicia ya cuenta con la información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso, trabajos que se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia y la máxima protección”, sostuvieron.