El gol de Iñaki Williams frustra la vuelta del Rayo a casa
El equipo vallecano, superior en la primera mitad y con ventaja gracias a De Frutos, no supo cerrar el partido y lo aprovechó el capitán rojiblanco para empatar
Treinta y cinco días después de su último partido en casa, el Rayo Vallecano volvió al Estadio de Vallecas con una puesta en escena que disipó cualquier duda sobre el parón forzoso. Tras los problemas en el césped que obligaron a aplazar el duelo ante el Real Oviedo y a trasladar el encuentro frente al Atlético de Madrid a Butarque, el equipo franjirrojo ofreció una imagen sólida y ambiciosa ante el Athletic Club.
El 1-0 al descanso, gracias al tanto de Jorge de Frutos, reflejó una primera mitad de claro dominio local. El Rayo impuso un ritmo alto desde el inicio: presión tras pérdida, laterales profundos y circulación ágil para atacar los intervalos. El Athletic, incómodo y superado en las segundas jugadas, no encontró continuidad en campo rival. La estadística fue elocuente: no realizó ni un solo disparo a puerta antes del intermedio. El dominio local se tradujo en ocasiones claras. Solo la actuación de Unai Simón sostuvo a los rojiblancos. El guardameta intervino con reflejos ante un disparo de Álvaro García y volvió a aparecer con una mano firme tras el cabezazo de Florian Lejeune, cuyo remate se estrelló en el poste. El marcador, incluso, se quedó corto para lo visto sobre el césped.
Pero el fútbol no entiende de merecimientos acumulados. En la primera llegada clara tras el descanso, Iñaki Williams firmó el 1-1 con una acción directa y eficaz: balón largo de Simón, descarga de Álex Berenguer y definición precisa, a la vez que elitista, del delantero. El tanto fue consecuencia también de la reacción de Ernesto Valverde, que dio entrada a Berenguer en lugar de Unai Gómez para ganar profundidad.
Pese al golpe, el Rayo no se descompuso. Volvió a apretar arriba y a disputar cada balón dividido, elevando el partido a un terreno físico en el que el Athletic dejó de gobernar el centro del campo. Los locales inclinaron el juego hacia campo contrario, pero sin encontrar el acierto definitivo.
El empate final también lleva la firma de Unai Simón. El guardameta del Athletic Club sostuvo a los suyos especialmente en una primera mitad de claro dominio del Rayo Vallecano, cuando el partido amenazaba con romperse. Su intervención ante el disparo de Álvaro García y la mano firme al cabezazo de Lejeune —que además se estrelló en el palo— evitaron que el regreso a Vallecas tuviera desenlace local.
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
12
SEV
|29
|25
|8
|5
|12
|
13
GET
|29
|25
|8
|5
|12
|
14
RAY
|27
|25
|6
|9
|10
|
15
ALA
|27
|26
|7
|6
|13
|
16
VAL
|26
|25
|6
|8
|11
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
6
CEL
|37
|25
|9
|10
|6
|
7
ESP
|35
|25
|10
|5
|10
|
8
ATH
|35
|26
|10
|5
|11
|
9
OSA
|33
|25
|9
|6
|10
|
10
RSO
|32
|25
|8
|8
|9
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.