El gol de Iñaki Williams frustra la vuelta del Rayo a casa

El equipo vallecano, superior en la primera mitad y con ventaja gracias a De Frutos, no supo cerrar el partido y lo aprovechó el capitán rojiblanco para empatar

Treinta y cinco días después de su último partido en casa, el Rayo Vallecano volvió al Estadio de Vallecas con una puesta en escena que disipó cualquier duda sobre el parón forzoso. Tras los problemas en el césped que obligaron a aplazar el duelo ante el Real Oviedo y a trasladar el encuentro frente al Atlético de Madrid a Butarque, el equipo franjirrojo ofreció una imagen sólida y ambiciosa ante el Athletic Club.

RAY Rayo 1 Augusto Batalla, Pacha Espino, Nobel Mendy (Óscar Valentín, min. 60), Florian Lejeune, Andrei Ratiu, Ilias Akhomach (Alemão, min. 85), Gerard Gumbau (Unai López, min. 60), Pathé Ciss, Isi Palazón (Pedro Díaz, min. 68), Álvaro García (Fran Pérez, min. 60) y Jorge de Frutos ATH Athletic 1 Unai Simón, Yuri Berchiche, Dani Vivian, Jesús Areso (Andoni Gorosabel, min. 72), Aymeric Laporte, Iñaki Williams, Unai Gómez (Alex Berenguer, min. 45), Oihan Sancet (Selton Sánchez, min. 85), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min. 85), Íñigo Ruíz de Galarreta (Alejandro Rego, min. 58) y Gorka Guruzeta Goles 1-0 min. 34: De Frutos. 1-1 min. 46: Williams Arbitro Victor García Verdura

Tarjetas amarillas Mikel Jauregizar (min. 38), Isi (min. 39), O. Sancet (min. 64), Daniel Vivian (min. 70), Ilias Chakkour (min. 84)

El 1-0 al descanso, gracias al tanto de Jorge de Frutos, reflejó una primera mitad de claro dominio local. El Rayo impuso un ritmo alto desde el inicio: presión tras pérdida, laterales profundos y circulación ágil para atacar los intervalos. El Athletic, incómodo y superado en las segundas jugadas, no encontró continuidad en campo rival. La estadística fue elocuente: no realizó ni un solo disparo a puerta antes del intermedio. El dominio local se tradujo en ocasiones claras. Solo la actuación de Unai Simón sostuvo a los rojiblancos. El guardameta intervino con reflejos ante un disparo de Álvaro García y volvió a aparecer con una mano firme tras el cabezazo de Florian Lejeune, cuyo remate se estrelló en el poste. El marcador, incluso, se quedó corto para lo visto sobre el césped.

Pero el fútbol no entiende de merecimientos acumulados. En la primera llegada clara tras el descanso, Iñaki Williams firmó el 1-1 con una acción directa y eficaz: balón largo de Simón, descarga de Álex Berenguer y definición precisa, a la vez que elitista, del delantero. El tanto fue consecuencia también de la reacción de Ernesto Valverde, que dio entrada a Berenguer en lugar de Unai Gómez para ganar profundidad.

Pese al golpe, el Rayo no se descompuso. Volvió a apretar arriba y a disputar cada balón dividido, elevando el partido a un terreno físico en el que el Athletic dejó de gobernar el centro del campo. Los locales inclinaron el juego hacia campo contrario, pero sin encontrar el acierto definitivo.

El empate final también lleva la firma de Unai Simón. El guardameta del Athletic Club sostuvo a los suyos especialmente en una primera mitad de claro dominio del Rayo Vallecano, cuando el partido amenazaba con romperse. Su intervención ante el disparo de Álvaro García y la mano firme al cabezazo de Lejeune —que además se estrelló en el palo— evitaron que el regreso a Vallecas tuviera desenlace local.