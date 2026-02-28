Shakira cierra su gira en América con su decimotercer concierto en México: “Gracias por ser mi familia”

Eran 13, y era viernes, pero Shakira sabía que no estaba tentando a la suerte. La cantante colombiana, de 49 años, tiene muy clara la fórmula de su éxito, de ahí que a las puertas del fin de semana haya llenado, por decimotercera vez en apenas un año y gracias a su gira Las mujeres ya no lloran, el estadio GNP de Ciudad de México. De nuevo, 65.000 almas se rindieron a sus pies. En total, ya son 800.000 las gargantas a las que le ha cantado la de Barranquilla en la capital del país. Todo para poner, casi punto final, a este tour mundial, el de mayor recaudación de la historia de un artista en español, con más de 421 millones de dólares. El domingo, Shakira se despide de México con un concierto gratuito en el Zócalo de la capital.

El hecho de que la fórmula sea repetida no significa que el éxito sea menor; más bien al revés. La cantautora ha sabido perfeccionar su repertorio y la historia que cuenta a través de él, una narrativa de éxito, pero en un sendero a veces doloroso. Entrando desde un lado del escenario, poderosa, seguida de una corte de decenas de personas vestidas de plata, en procesión tras ella. Luego va apareciendo en distintas proyecciones en la pantalla, mostrándose a sí misma atravesando el desierto o vagando como loba solitaria entre los bosques, cuidando de sus cachorros. Todo ello salpicado en dos horas exactas, en las que suena hasta una treintena de canciones.

Todas son ya clásicos. Las de hace tres años, las de hace 30; las que canta en español (inmensa mayoría), las poquitas en inglés; las lentas, las de mover la cadera, algo en lo que la colombiana no tiene parangón. Con 125 millones de discos vendidos y una carrera que se extiende en la balada, la bachata, el reguetón, su siempre reivindicado rock o el pop desde hace tres décadas, Shakira puede permitirse arrancar 45 minutos tarde y con temas quizá no tan potentes (La fuerte, Girl like me), porque cuando llega el tercero, Las de la intuición, ya tiene al antiguo Foro Sol a sus pies. Para entonces ya ha mostrado, además, un par de cambios de ropa. Son incesantes en el concierto, parte del espectáculo, como el fuego, su orquesta, los bailarines o, hasta en un par de ocasiones, los fuegos artificiales.

“Qué felicidad estar otra vez aquí, en mi casa”, le decía Shakira al público de Ciudad de México tras empezar. “13 conciertos en el Estadio GNP es un sueño que ustedes me han hecho vivir y que jamás se va a olvidar, jamás se va a olvidar este cariño que me han dado, gracias por ser mi familia. México, esta noche y siempre y para siempre somos uno”, afirmaba. Un par de canciones después, volvía a esa idea. “Definitivamente, 13 estadios es más que un regalo, es un milagro. Es una recompensa de la vida. Y saben que la mía no ha sido fácil los últimos años. De las caídas nadie se salva", contaba la artista, que comparaba el día a día con una fiesta a la que se va estrenando unos tacones y se acaba con ampollas. “Pero eso es la vida: con dolores, con heridas, seguimos bailando. Como hijas, mujeres, madres, trabajadoras que somos, cada vez que nos caemos nos levantamos más fuertes, más resilientes”.

Shakira se siente cómoda en un escenario que maneja a la perfección. Sus movimientos de cadera y sus bailes robóticos en Soltera, Te felicito o La tortura siguen siendo fascinantes, gracias a sus movimientos. Pero calan en el público sus temas clásicos, como Pies descalzos, la romántica Día de enero o la más querida, incorporada por petición popular al tour, Antología. También emociona Acróstico, con sus hijos cantando junto a ella en pantalla. Su casi final con Waka Waka es una apoteosis, y el cierre total, aún más: saca a escena a un lobo gigante para cantar su Loba, y remata con la canción junto a Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66, pero que al fin y al cabo es conocida popularmente por el nombre que le ha dado nombre a la gira: Las mujeres ya no lloran. El final, con dólares con su propia cara (que se venden a las puertas del estadio), lo atestigua.

Después de 13 shows —una cifra que no logró alcanzar ni Bad Bunny, con ocho—, la artista seguía teniendo sorpresas y regalos en el bolsillo. De ahí que para su Hips Don’t Lie sacara al escenario a Beéle, cantante y compositor ya no solo colombiano, sino de su Barranquilla natal. Pero a los fans de la artista les gustó todavía más que les cantara un tema adorado por sus bases y que, como confesó, no había tocado en esta gira, ni apenas ensayado: Dónde estás corazón, el que fue el segundo single de su carrera allá por 1996. Tocó, incluso, su célebre armónica.

Con este decimotercer concierto en el estadio GNP Seguros, Shakira pone el punto final oficial a la gira que la ha traído por América desde hace ya más de un año. Le queda solo uno, aunque ya fuera de Las mujeres ya no lloran: el que hará este domingo en el Zócalo. Después, a finales de marzo, irá a Jordania, Catar y Emiratos Árabes, para después tocar ante las pirámides de Egipto y rematar con dos conciertos en la India y uno en Arabia Saudí. La traca final llegará el 2 de mayo, cuando llene de caderas en movimiento la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.