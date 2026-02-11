Shakira actuará gratis en la playa de Copacabana de Río de Janeiro el 2 de mayo

La artista colombiana sigue la estela de los conciertos masivos de Madonna y Lady Gaga en la ciudad brasileña para poner el broche a su gira americana

La cantante colombiana Shakira dará un concierto gratuito -y sin duda multitudinario- el próximo 2 de mayo en la playa de Copacabana de Río de Janeiro. Lo confirmó el propio alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, este miércoles tras semanas de especulaciones sobre quién sería la estrella elegida para esta edición del evento Todo mundo no Rio (Todo el mundo en Río). En 2024 fue Madonna y el año pasado, Lady Gaga. Los conciertos fueron un éxito de organización y de promoción de la ciudad y batieron récords de público.

Shakira regresa a lo grande a Brasil, el país que eligió para iniciar justo hace un año la mayor gira de su carrera. El Las Mujeres Ya No Lloran Tour la ha llevado por todo el continente americano: más de 3,3 millones de espectadores y 82 estadios llenos. Hace pocos días, la revista Billboard confirmó que la barranquillera se convirtió en la artista con la gira más lucrativa de la historia de la música latina: 421,6 millones de dólares hasta el momento.

Actualmente, realiza una residencia de cinco conciertos seguidos en El Salvador. El macroconcierto de Río será, posiblemente, la guinda del pastel de la parte americana del tour, antes de continuar por Europa y Asia, en fechas aún pendientes de confirmar.

Financiado con dinero público y aportaciones de patrocinadores privados, el macroconcierto está diseñado para animar la economía local en la temporada baja del turismo. Para el show, se barajaron varios nombres: desde los casi imposibles (Beyoncé, Rihanna o Britney Spears) hasta otros a priori más factibles (U2, Adele, Paul McCartney, Coldplay y Justin Bieber).

Finalmente, la elegida será la colombiana, y según algunos medios brasileños fue su equipo el que se puso en contacto con los organizadores pidiendo actuar en Río. Ahora tendrá como principal desafío igualar el éxito de las ediciones precedentes. Madonna, con su gira de grandes éxitos, congregó a 1,6 millones de personas en la arena. Un año después, Lady Gaga, presentando el disco Mayhem, la superó: 2,1 millones de fans, según los recuentos del Ayuntamiento de Río.

En ambos casos se trataba de estrellas que llevaban mucho tiempo sin actuar en Brasil y cuyas giras no pasaron por ningún otro país suramericano. Se especuló con que uno de los requisitos del contrato del show en Copacabana precisamente era mantener a Río como escenario exclusivo, para forzar la llegada de visitantes de países vecinos. No será el caso de Shakira, que en el último año ha llenado estadios en prácticamente todas las capitales latinoamericanas.

Tanto Madonna como Lady Gaga customizaron su concierto con múltiples guiños al público brasileño. Se espera que Shakira, amante y asidua del país desde los años noventa, no se quede atrás. En el arranque de su gira cantó Mama África, de Chico César.

Shakira es una de las pocas estrellas latinoamericanas que obró la proeza de penetrar con fuerza en el siempre blindado mercado brasileño, enormemente desconectado del resto del continente. Aún hoy, para estrellas latinas globales como Karol G o Bad Bunny es un reto entrar en las listas de los más escuchados en Brasil.

Shakira tiene a su favor una carrera de 30 años y la memoria afectiva de himnos como Estoy aquí (1995) la canción con la que muchos brasileños aprendieron a chapurrear español en las academias de idiomas.