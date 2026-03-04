Cenas, besos de despedida y vacaciones en Punta Mita: el romance entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères

Las imágenes lo confirman. La actriz británica Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères sostienen una relación sentimental desde diciembre de 2025. De acuerdo con fotografías publicadas por la revista Quién, ambos han sido capturados cenando en Ciudad de México, de vacaciones por Punta Mita y besándose en las inmediaciones de un aeropuerto, a unos metros del control de seguridad.

De acuerdo con la revista, la primera aparición de la que se tiene registro entre ellos fue en la estación de esquí Courchevel, ubicada en los Alpes franceses, a finales del año pasado. El sitio es famoso, entre otras cosas, por tener el aeropuerto internacional más empinado del mundo. Al poco tiempo, ambos visitaron Punta Mita, Nayarit; una de las zonas más exclusivas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con la revista, la actriz y el empresario estuvieron en Ciudad de México en fechas recientes. Sin embargo, por las fotografías es difícil distinguir si estas son de la capital mexicana, del enclave de la costa o de algún otro sitio: las imágenes están desenfocadas o presentan un efecto de barrido, como quien aprieta el obturador en el mismo momento en que mueve la cámara. Lo que sí se alcanza a distinguir, son los rostros de los enamorados.

No es la primera vez que el empresario mexicano se empareja con alguien del mundo del entretenimiento. En 2022 se comenzó a decir que Hevia sostenía una relación con Belinda Peregrín Schüll, actriz y cantante mexicana. Ninguno confirmó nunca el noviazgo, las fotografías también daban cuenta del romance. En 2025, Belinda publicó el tema Heterocromía, en el que se burla de los lujos de la clase alta en México. El nombre de la canción hace referencia a una condición donde el iris de cada ojo presenta un color distinto, de forma completa o parcial. Precisamente, Hevia presenta esta condición.

Gonzalo Heiva Baillères, de 28 años, pertenece a una de las familias más adineradas de México, los Baillères, propietarios de la aseguradora GNP, Palacio de Hierro, Profuturo, Industrias Peñoles, Valmex, entre otras empresas. Es heredero de una de las mayores fortunas de México.

Emma Watson, de 35 años, es una actriz británica que dio vida al personaje de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, una novela escrita por J. K. Rowling en 1997 (el primer libro) y que alcanzó inmensa popularidad. En 2001, La piedra filosofal llegó a las salas de cine. Durante los próximos 10 años, Warner Bros produjo ocho películas. Los actores principales, incluida Watson, interpretaron a los personajes durante esa década y, a pesar de que la actriz ha interpretado otras cintas, su papel como Granger es al que más se la identifica.

