Daniel Radcliffe no quiere que su hijo sea actor ni famoso, y tampoco le enseñará ‘Harry Potter’

Daniel Radcliffe (Londres, 36 años) alcanzó la fama mundial con solo 11 años gracias a su papel protagonista en Harry Potter. Después de dedicarle 10 años de su vida —en realidad, toda su adolescencia— a la exitosa saga de magos, el actor se alejó de las grandes producciones cinematográficas y apostó por el teatro. Ahora ha regresado a Broadway para protagonizar en solitario la obra Every Brilliant Thing. Al intérprete británico no le hace falta trabajar gracias a todo lo que ganó con la historia de J.K. Rowling, pero lo hace por vocación. Así lo asegura en una entrevista con WSJ Magazine, en la que dice que su prioridad es balancear su vida entre los proyectos profesionales y la paternidad. Le gustaría convertirse en director y también quiere dedicar más tiempo a su hijo de dos años, que tuvo en abril de 2023 con su pareja, la actriz Erin Darke. Ambos han mantenido la identidad y el nombre de su hijo en privado, y según ha contado Radcliffe en la mencionada entrevista, no quiere que su hijo “actúe o se haga famoso”.

Al contrario de otras personalidades como Britney Spears, Justin Bieber o Demi Lovato, Radcliffe y sus inseparables compañeros Emma Watson y Rupert Grint no sufrieron las consecuencias de ser famosos a muy temprana edad. Algo para lo que él tiene una explicación: “La gente suele hablar de mí, Rupert, Emma y los chicos de Harry Potter en general como un buen ejemplo de que ‘todo puede salir bien’, y sí, puede ser, pero todos nos esforzamos mucho para que saliera bien. Sinceramente, no querría que mi hijo actuara ni se hiciera famoso. La diferencia, para mí, es que me encantaba estar en el set", ha revelado a en la entrevista publicada este 2 de marzo.

“También soy muy consciente de lo complicado que puede ser”, añade el actor que enfrentó un problema de alcoholismo en el pasado —lleva más de 15 años sobrio—. “Creo que es muy diferente crecer en un set de Harry Potter en el Reino Unido. El mismo equipo estuvo allí durante casi 10 años, así que estábamos rodeados de gente que realmente se preocupaba por nosotros. También tuve mucha suerte con mis padres. Supieron encontrar el equilibrio perfecto entre decir: ‘Todo esto es muy especial y genial, pero también hay cosas muy raras”. Radcliffe tiene palabras de agradecimiento a sus padres por mantenerlo con los pies en la tierra. “Mi padre siempre decía: ‘Cuando conozcas a alguien, siempre dale la mano’, porque eso demuestra buena disposición y entusiasmo. Hasta el día de hoy, soy un estrechador de manos compulsivo. Cuando creces como actor infantil, la gente siempre asume que vas a ser un engreído, así que creo que siempre he querido disipar esa idea lo antes posible”.

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint durante la presentación oficial del elenco principal de 'Harry Potter', en agosto del 2000. Cordon Press

En una entrevista reciente con The New York Times, confesó que en un primer momento rechazó protagonizar Every Brilliant Thing, porque la obra iba a hacerse en Londres y él vive con su familia en Nueva York. Pero dejó la puerta abierta a hacerlo en Broadway, pues trabajar por las noches le permite pasar tiempo con su hijo durante el día. “La vara de lo que me mantiene alejado de mi familia definitivamente se ha vuelto más alta”, explicó al medio neoyorquino, quien en 2024 ganó su primer Tony como mejor actor de reparto en un musical por Merrily We Roll Along. Además, desde el nacimiento de su hijo se ha vuelto muy protector: “Ahora comprendo el instinto que tienen todos los padres de educar a sus hijos en casa y de mudarse al bosque”.

Radcliffe considera que es muy pronto para que su hijo descubra que su padre es Harry Potter y cuando The New York Times le preguntó si le leería los libros, respondió: “Si le llegan a interesar, lo haré sin duda. Pero no creo que vaya a empujarlo a que los lea, porque no creo que haga falta; los acabará encontrando tarde o temprano”. Su “escenario ideal” sería que el pequeño descubriera la saga a través de la nueva serie de Harry Potter en HBO, en la que el actor no participará: “Con suerte, podré simplemente ponerle la serie y que no tenga que verme a mí en ella. Sinceramente, eso sería lo ideal”.