Demi Lovato pospone el inicio de su gira y cancela varias fechas: “Me he excedido, necesito proteger mi salud”

Demi Lovato (Nuevo México, 33 años) comenzó a actuar cuando tenía 10 años sin imaginarse que más tarde sus inicios tempranos en la industria le causarían estragos permanentes en su salud mental. La actriz y cantante ha compartido en más de una ocasión cómo ha lidiado con sus problemas de depresión, de trastornos alimentarios y de adicción a las drogas que comenzaron en su juventud, mientras se consolidaba como una estrella de Disney. Con el paso de los años, Lovato se ha convertido en una referencia de la lucha por la defensa de la salud mental de los niños actores y se ha tomado unas cuantas pausas lejos de la música, precisamente para poder permanecer en ella. Y ahora lo ha vuelto a hacer. Después de anunciar en 2022 que el tour de su álbum Holy Fvck sería el último, la intérprete de Cool for the Summer decidió a finales de 2025 regresar a los escenarios. Sin embargo, la cantante acaba de anunciar su decisión de posponer el inicio de su gira It’s Not That Deep y cancelar algunas fechas, “para proteger mi salud y asegurarme de poder darlo todo en cada espectáculo”.

“Estoy muy emocionada de regresar al escenario este año y visitarlos en tantas ciudades como pueda”, comenzó el mensaje en una historia en su perfil de Instagram publicada este martes. “Al comenzar a preparar la gira, me di cuenta de que me he excedido en mis posibilidades. Para proteger mi salud y asegurarme de poder darlo todo en cada espectáculo, necesito tener más tiempo para descansar, ensayar y, en última instancia, adaptarme a una agenda con más tiempo libre que me permita afrontar toda la gira”, cuenta a sus 152 millones de seguidores en la red social, los Lovatics.

La cantante ha detallado que los shows en las ciudades de Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas y Denver han sido cancelados. “Lamento mucho decirles que ya no podré verlos en esta gira y lo siento mucho por aquellos que planeaban estar allí”. Después señala que la cita de Orlando se mueve al 13 de abril, y que “comenzará a partir de ahí”. La gira estaba previsto que empezara el día 8 en Charlotte —termina el 25 de mayo en Houston—, una de las paradas canceladas. La cantante ha asegurado a sus seguidores que si tenían entradas para la fecha anterior serían recolocados en la nueva fecha, y que los reembolsos por las citas canceladas se emitirían automáticamente. “¡Estoy muy emocionada por la gira y no puedo esperar a ver a muchos de ustedes cantando conmigo! Gracias por su apoyo constante. Los quiero mucho y estoy deseando verlos pronto", concluye el mensaje.

El camino de Demi Lovato no ha sido fácil: en 2018, sobrevivió a una sobredosis que le causó tres ictus, ceguera y un infarto, y que casi acaba con su vida; en 2020, finalizó su compromiso pocos meses después de anunciarlo con el actor Max Ehrich y seguía consumiendo marihuana de vez en cuando para “controlar” su adicción; en 2021, la cantante anunció que se identificaba como una persona no binaria y, un año después, cambiaba de opinión. También en 2021 protagonizó una pelea viral con un negocio de helados de yogur en Los Ángeles por tener productos sin azúcar y promover, según ella, desórdenes alimentarios, recibiendo mucho odio por parte de los usuarios de internet. En 2022 compartió, también a través de historias de Instagram, que su última gira la había dejado tan enferma que no podía salir de la cama. “Ya no puedo más. Esta gira será la última. Los quiero y les agradezco mucho”, aseguraba Lovato.

En el álbum It’s Not That Deep justamente busca reflejar su situación actual y, como indica su título, que “no todo es para tanto”. Demi Lovato ha decidido reírse de sí misma y ha resignificado memes que antes le molestaban. En Halloween se disfrazó de una imagen de ella rapada y editada de 2015, para promocionar su álbum. Incluso volvió a la heladería que intentó cancelar, para hacer reir a sus seguidores. “Esta música es un reflejo de dónde estoy ahora. Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que he hecho, ¡es hora de celebrar y divertirme un poco!”, compartió en una publicación en Instagram. “Esta etapa del álbum ha sido muy alegre y divertida. Siento que estoy justo donde debo estar”.