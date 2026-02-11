Los seis consejos de Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia de Cine, a quienes suban a recoger un Oscar

La productora británica, que asumió el cargo el pasado mes de julio, ha sido la encargada de dar la bienvenida en el tradicional almuerzo de los nominados a los premios

Queda poco más de un mes para conocer el nombre de los ganadores de los premios Oscar, que se celebrarán el 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles (California). Pero antes de que llegue esta fecha señalada para la industria cinematográfica, ya han comenzado los eventos previos que confirman que la temporada de premios está a punto de alcanzar su punto álgido. Los nominados de la 98ª edición se reunieron este martes 10 de febrero en el hotel Beverly Hilton en el tradicional almuerzo anual, el primero de Lynette Howell Taylor, productora británica y presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas desde que asumió el cargo el pasado mes de julio.

Fue ella quien se encargó ayer de pronunciar el discurso de bienvenida a todos los aspirantes a una estatuilla, subrayando tanto la importancia del almuerzo como el espíritu comunitario de la reunión. Entre los asistentes no faltaron los actores Emma Stone, Timothée Chalamet, Jacob Elordi y Leonardo DiCaprio, entre otros. También estuvo presente Oliver Laxe, director de la película Sirāt, que cuenta con dos nominaciones al Oscar. Durante sus palabras, la presidenta de la Academia quiso darles unos consejos a todos ellos antes del gran día, a aquellos que están en la carrera para obtener su primera estatuilla y a los que podrían repetir y subirse de nuevo al escenario.

Howell Taylor les dio seis consejos a la hora de recoger su Oscar que fueron recibidos con risas cómplices, tal y como recoge Variety, medio estadounidense especializado en cine y entretenimiento. El primero de ellos fue el de preparar el discurso que se va a pronunciar: “No digas que no te lo esperabas. Tienes una probabilidad entre cinco de ganar el premio a la mejor película”, afirmó. El segundo fue el de subir al escenario rápidamente: “Tienes 45 segundos para terminar tu discurso. Una cuenta regresiva te ayudará a mantener el ritmo. Los productores firmaron un contrato con ABC y te pondrán a prueba. Aún puedes decir muchísimo en 45 segundos. Además, extender tu discurso es injusto para los demás nominados cuando el tiempo en el aire es limitado”.

Lynette Howell Taylor durante el anuncio de los nominados de los premios Oscar 2026, el 22 de enero en Beverly Hills (California). Brianna Bryson (FilmMagic)

El tercer consejo para dar un buen discurso fue uno de los más importantes: “Hazlo con sentimiento. Hazlo auténtico”. “El instinto te lleva a enumerar a todas las personas que han contribuido a tu éxito hasta este momento y agradecerles públicamente. Pero lo cierto es que olvidarás a alguien, te sentirás fatal y esa persona se sentirá fatal. O alguien a quien ni siquiera tenías intención de agradecer se preguntará por qué no se lo dedicaste. En cambio, piensa en lo que significa para ti e intenta comunicarlo”. Un consejo que está por ver si habrán interiorizado los próximos ganadores.

Suele ser habitual que en las categorías más importantes, como la de mejor película, suba al escenario todo el equipo presente en el teatro Dolby. Eso está permitido, pero Howell Taylor también tuvo algo que decir al respecto: “Tengan una sola voz. Si son un grupo, decidan con anticipación quién hablará”. Es una manera de evitar que se pisen unos a otros y que, entre tanto agradecimiento y nombres, no se quede diluido el mensaje que quieren transmitir al recoger el Oscar, aseguró.

Subir con una pequeña chuleta no está prohibido; de hecho, es importante llevarla para evitar quedarse en blanco. Eso sí, “no usen los teléfonos móviles, usen el papel, se ve mejor en televisión”, aseguró la directora de la Academia. Y su sexto y último consejo es, probablemente, uno de los más útiles: “No te inclines hacia el micrófono. Te captará sin importar dónde te pares”. El próximo 15 de marzo seguro que Howell Taylor toma nota de si estas sugerencias han sido acogidas y puestas en práctica.