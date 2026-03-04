Una final de Copa con la duda en el Atlético de si Griezmann la jugará

El galo, con una oferta de los Orlando City de la MLS, vuelve a poner en jaque la estabilidad del Atlético y ni Simeone ni sus compañeros se atreven a asegurar que seguirá hasta el final del curso

La confirmación de la presencia del Atlético de Madrid en una final de la Copa del Rey 13 años después de la última se ha visto empañada por la duda sobre si Antoine Griezmann estará el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja. El atacante francés cuenta con una oferta de los Orlando City a la que debe responder antes de que finalice el presente mes. El futuro de Griezmann, como cuando gestó su marcha al Barcelona en 2019, vuelve a poner en jaque la estabilidad del club y del plantel en el momento más caliente de la temporada, con la citada final de Copa ya asegurada, los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Tottenham a la vuelta de la esquina y la necesidad de asegurar un puesto en la próxima edición del gran torneo europeo de clubes.

Según fuentes próximas al Atlético, el club habría dado la palabra a Griezmann de no impedir su marcha cuando la temporada pasada aceptó ampliar su contrato un año más para poder diferir su sueldo. Sin embargo, Mateu Alemany reafirmó el martes en los micrófonos de Movistar que el jugador galo “tiene contrato”, lo mismo que dijo hace cinco días. Sucedió que, tras esa primera declaración del director del fútbol profesional rojiblanco, Diego Pablo Simeone mantuvo la espita abierta sobre su jugador fetiche: “No sabemos lo que va a suceder con Griezmann. Estamos hablando con Antoine, sabe lo importante que es para nosotros”.

La euforia que mostró Griezmann al término del encuentro en el Camp Nou invita a pensar que optará por permanecer en el club rojiblanco. Sin embargo, ni sus compañeros ni Diego Pablo Simeone se atrevieron a pronunciarse en sus comparecencias con la final copera ya asegurada, algo que podría ser definitivo para retrasar su marcha. Todos saben de primera mano que la intención de Griezmann de jugar en la Major League Soccer y de vivir el Way of life americano forma parte de su proyecto vital de futuro. La respuesta de Marcos Llorente fue la más clarificadora de las dudas que embargan a Griezmann. “No sé qué va a pasar. Él decidirá qué es lo mejor para él y nosotros le apoyaremos. Tenerle en el equipo siempre viene bien, pero somos personas, tenemos unos objetivos en la vida y unas sensaciones y hay que respetarlas todas”, afirmó Llorente.

Simeone, que lleva más de una semana tratando de convencer a Griezmann para quedarse hasta el 30 de junio, volvió a regalarle los oídos a su pupilo. “Ojalá que Griezmann juegue esa final. Ojalá que sí. Se la merece, más que nadie. Este martes lo que corrió fue una cosa increíble. La calidad y el talento que sigue teniendo lo va a seguir manteniendo toda su vida. Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él y ojalá que pueda jugar esa final”, incidió el técnico con el que más ha brillado Griezmann en toda su carrera.

“La verdad que no sé qué va a pasar con Antoine. Es él quien tiene que decidir su futuro y ojalá sea lo mejor para él, para los atléticos y para el club. Todos queremos que esté con nosotros, que acabe en el Atlético de Madrid, pero eso es ya él quien tiene que tomar la decisión”, expresó Koke, capitán y amigo íntimo de Griezmann. Este tiene que decidir si cumple su deseo de cumplir el objetivo que se marcó de ganar un título con el Atlético tras ganarse con su rendimiento el perdón de la hinchada rojiblanca. Marcharse antes de la final rompería de nuevo ese idilio.