Lo mejor que hizo el Atlético fue sufrir: “No sé cuántos centros al área hemos sacado”

Trece años después, el Atlético de Madrid disputará la final de la Copa del Rey. Se la ganó con los cuatro goles fruto de su formidable partido de ida y pudo perdérsela por su desastroso partido de vuelta. La imagen de Sorloth ejerciendo de central para achicar balones resume los agobios de un equipo que rozó una debacle. “No habría firmado el 3-0, podíamos hacer un mejor partido desde la parte ofensiva, pero somos el Atletico estábamos destinados a sufrir, siempre al límite, no sé donde llegaremos, aunque el camino es fantástico”, se sinceró Simeone.

“No fue nuestro mejor partido y supimos sufrir en esos últimos minutos”, admitió el meta Musso. “Hemos sufrido mucho al final, solo les faltaba un gol para empatar. Ellos, con el 4-0 en la ida, tenían que volcarse, son un grandísimo equipo. Sabíamos que podía pasar esto, hemos sabido sufrir, hemos aguantado los arreones, no sé cuántos córners y centros hemos sacado”, dijo Llorente, aun con cara de agobio.

El Atlético le ofreció al Barcelona todos los elementos necesarios para una remontada que se presentaba como un imposible. Si algo podía hacerla factible era que el equipo de Diego Pablo Simeone se hundiera en su área y dejara que el Barça manejara el partido en campo contrario. Sin la pelota es imposible jugar al fútbol y desde el primer minuto los futbolistas de Simeone se la entregaron a los de Flick.

La primera pérdida de Koke favoreció el primer disparo de Fermín, que lamió el larguero. En menos de cinco minutos el Barça ya había lanzado dos córneres, había chutado tres veces a puerta y Pubill tuvo que hacer dos cortes providenciales. Las pérdidas continuas, capitalizadas por Koke y Cardoso, eran dinamita para el Barça y hacían recular cada vez más al Atlético. “¡Jugar, jugar!”, se desgañitaba el Cholo para que sus jugadores ligaran dos pases. Tardaron 17 minutos los rojiblancos en poder sumar tres pases que les permitieran pasar del centro del campo. Con ese paisaje, al Atlético lo sostuvieron Hancko, Pubill y Llorente. Tuvo que recurrir a los balones largos para tratar de salir de la agobiante presión del Barça. El problema es que en el campo no estaba Sorloth para disputarlos y tratar de estirar al equipo. Tampoco estaba Baena, un elemento más útil que Cardoso para tratar de romper esa presión que condenaba al Atlético a dedicarse en exclusiva a la defensa. Y ya no es el conjunto fiable de antaño para defender los espacios o cualquier jugada a balón parado.

Era cuestión de tiempo que el Barça marcara ante la inoperancia del Atlético para salir de su campo. Koke tuvo otra pérdida que aprovechó Raphinha para probar a Musso por abajo. El saque de esquina retrató que Lookman no estaba en el partido. Dejó que Lamine Yamal recibiera y después le ofreció salida hacia dentro del área. Giuliano también descuidó el marcaje de Marc Bernal, que empujó la pelota sin marca debajo del larguero. “Me duele que los goles fueran por desatención en la pelota parada. El 3-0 nos llevó a la dificultad, me encantó la madurez que aportó Giménez. No pudimos jugar el partido que queríamos, atacando más por la derecha como en la jugada entre Llorente y Lookman. No pudimos por méritod ellos. Nuestra gente necesitaba una final, esperamos dar todo para darles lo que quieren”, deseó el Cholo.

Media hora había tardado el Barça en marcar. Koke pedía tranquilidad y Simeone cabeza. La renta todavía era amplia, pero los síntomas del Atlético eran los de un equipo timorato y tembloroso con la pelota. Solo mejoró en el final del primer tiempo, cuando el Barça perdió aire por el desgaste de tanto presionar y atacar. Lookman tuvo el empate en un cabezazo en la primera ocasión que Llorente amenazó ganando la línea de fondo. Faltaba un minuto y el Atlético volvió a evidenciar que le falta el oficio que tuvo. Permitió una transición fácil del Barça y Griezmann se olvidó de perseguir la irrupción de Pedri por el medio. Al canario le hizo la pared a Ferran y Pubill le contactó con la rodilla. Para el colegiado, suficiente para pitar penalti y que se cumpliera la primera premisa de Flick, ganar cada tiempo 2-0.

Fue más amenazante el Atlético en el inicio del segundo tiempo. Jugó más en campo contrario, pero le duró poco. Volvió a la carga el Barça y cuando marcó Bernal el tercero aún faltaban veinte minutos largos. Veinte minutos para sufrir, que es lo mejor que supo hacer el Atlético, porque su juego permitió que el Barça rozara la gesta. “Es la derrota que más contento me deja. final que no jugamos desde hace muchos años. Llevamos cinco años sin levantar un título, la gente esta ilusionada con la Copa, por suerte hemos podido pasar, pero sabíamos que íbamos a sufir”, concluyó el capitán Koke.