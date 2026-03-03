Ir al contenido
Barcelona - Atlético de Madrid en directo | Tensa llegada del autobús rojiblanco al Camp Nou

Petri y Johnny Cardoso, novedades en el centro del campo | Los azulgranas buscan la heroica en el Camp Nou para remontar el 4-0 del Metropolitano

Nahuel Molina y Gerard Martín durante el Barcelona-Atlético de Liga disputado en el Camp Nou el pasado diciembre.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Mikel Muñoz
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en el Camp Nou con un puesto en la final de la Copa del Rey en juego. Los azulgranas están obligados a remontar el 4-0 encajado en el encuentro de ida en el estadio Metropolitano. No cuentan con Lewandowski, Eric García, Christensen ni De Jong, pero sí con Lamine Yamal, Raphinha y Pedri, que ha vuelto de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha a un gran nivel. Simeone, por su parte, tiene a disposición a todos sus efectivos para aguantar la tormenta culé y buscar la primera final rojiblanca desde 2013, cuando, ya con el técnico argentino en el banquillo, el Atlético doblegó en la prórroga al Real Madrid (2-1) para levantar el título en el Santiago Bernabéu.

Publicaciones nuevas

Tensa llegada del Atlético al Camp Nou

El autobús del Atlético de Madrid ha llegado al Camp Nou con un fuerte impacto en la luna derecha. Según diversos medios, los ultras del Barcelona habrían lanzado un objeto que ha impactado con fuerza en el lateral del autocar. Aun así, el cristal ha aguantado y ningún jugador ni miembro del club rojiblanco ha sufrido daños físicos.

¡Y la del Atlético!

Simeone sale con Musso, Pubill, Llorente, Hancko, Ruggeri, Koke, Cardoso, Lookman, Griezmann, Giuliano y Julián Alvarez.

¡Ya conocemos la alineación del Barça!

Los culés salen con Joan García, cancelo, Cubarsí, Pedri, Ferran, Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, Gerard Martín, Bernal y Koundé.

Todo está a favor del Atlético tras el 4-0 logrado en la ida

En los 780 partidos que Simeone ha disputado con el Atlético de Madrid, 775 de los resultados que ha cosechado lo clasificarían a la final. Los cinco restantes forzarían la prórroga.

¡Buenas noches y bienvenidos al directo de la semifinal de Copa del Rey!

Se trata del primer partido de la vuelta de las semifinales, y enfrentará al Barça ante el Atlético. Los azulgrana tienen que remontar un 4-0 si quieren pasar a la final.

