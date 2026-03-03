El Barcelona invoca a Pedri y a la “inconsciencia” de la plantilla para remontar ante el Atlético

El regreso progresivo del centrocampista, que cambió el juego ante el Villarreal, alimenta la fe del Barça en una noche límite de Copa del Rey tras el 4-0. “Queremos hacer posible lo imposible”, proclamó Flick

En el partido del sábado ante el Villarreal, Hansi Flick resguardó a Pedri para controlar su recuperación tras la lesión —una lesión muscular en la pierna derecha. En sus planes estaba que ingresase en la segunda parte. Así fue. Y su entrada alteró el pulso del partido, que terminó con victoria para los azulgranas. Dio una asistencia en el tercer gol de Lamine Yamal y una preasistencia en el de Lewandowski. Se llevó la ovación del público, los elogios de sus compañeros y también los de sus rivales.

“Cuando entra Pedri, cambia el partido. Él lo calmó todo: nos quitó el balón, posesiones muchísimo más largas, nos hacía correr detrás de ellos…”, resumió Santi Comesaña tras el encuentro en declaraciones a Movistar +. Con su vuelta, el equipo recupera a su faro en un momento crucial de la temporada: este martes se juega el pase a la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, tras el 4-0 encajado en el Metropolitano. “Queremos hacer posible lo imposible. Nunca he estado en una situación así. Pero no tengo miedo”, confesó Flick. El equipo invoca a la fe y a Pedri para lograr la remontada, más aún ahora sin el lesionado para un mes y medio Frenkie de Jong, aunque el centrocampista canario tan solo dispute una parte del encuentro.

“Tenemos que gestionarlo. Nos quedan más partidos después de este, pero el encuentro ante el Atlético de Madrid es muy importante. Ya veremos cuántos minutos puede jugar”, matizó el técnico alemán en rueda de prensa, prudente y consciente de su reciente regreso, y apelando también al colectivo más allá del talento individual. El canario se lesionó el bíceps femoral de la pierna derecha el 21 de enero contra el Slavia de Praga. En total, 30 días, siete partidos lejos del césped. El equipo sostuvo la victoria ante el Copenhague, Elche, Albacete y Mallorca. Pero sin él se hundió y desdibujó ante el Atlético y el Girona.

Regresó ante el Levante, y ante el Villarreal, volvió a quedar patente la influencia —y en cierta medida dependencia— de su juego. Aumentó la posesión del balón —69% antes de su entrada, 81% después—, juntó al equipo y también lo mejoró defensivamente: 10 recuperaciones en campo rival antes de Pedri, 9 en los 30 minutos que disputó. También elevó el nivel de los pases, y es que dio una asistencia y otra preasistencia. Es el pegamento del equipo: potencia el ataque, refuerza la defensa.

Pedri conduce el balón ante Etta Eyong en el Barcelona-Levante de Liga. Alejandro García (EFE)

El Barça se agarra a Pedri, pero también a la convicción de poder darle la vuelta al marcador global. “Fue la peor primera parte de la temporada, tanto con balón como sin balón. Nos pasaron por encima. No hicimos nada de lo que sabemos. Pero el fútbol nos da la oportunidad de una revancha”, aseguró el canario a Esport3.

En el imaginario colectivo azulgrana permanece instalado el recuerdo de la remontada de hace nueve años ante el PSG, cuando un 4-0 adverso fue revertido con un 6-1 histórico. Más reciente aún es la victoria ante el Atlético la pasada temporada, cuando en apenas 20 minutos los azulgranas pasaron de un 2-0 al 2-4. “Si hay algún equipo capaz de hacerlo otra vez, somos nosotros”, sostuvo Pedri. “Siempre debes creer. Tenemos un buen ejemplo, el partido aquí contra el Dortmund la temporada pasada. Dijimos: a cada mitad, dos goles”, recordó Flick.

Pedri, por su parte, se agarra a la juventud del vestuario y a ese punto de locura que exhibieron en no pocos partidos el curso pasado. “Tenemos una plantilla joven, y eso también significa un punto de inconsciencia y locura”, añadió a Esport3. Y también al empuje del Camp Nou, que vuelve a acoger unas semifinales de Copa tras varios años en Montjuïc. “Que esto sea un infierno para ellos”, lanzó el centrocampista a RTVE. Sin Lewandowski, Eric García, Christensen ni De Jong, el Barça se encomienda a su líder, a su faro, a Pedri. Aunque no pueda jugar todo el partido, su presencia trasciende lo táctico y afectará también en lo anímico.