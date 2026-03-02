Luis Milla: “Antes los jugadores entendían más el fútbol”

El centrocampista del Getafe, que este lunes visita el Bernabéu, habla sobre cómo ha evolucionado para ser más completo

Luis Milla (Madrid, 31 años) no llegó a Primera hasta casi los 26 años, en el Granada, después de recibir muchos rechazos y picar piedra en el Rayo B, Guijuelo, Fuenlabrada y Tenerife. Hoy es un fijo en el Getafe que este lunes visita a un Real Madrid (21.00, DAZN) sin Mbappé, Bellingham, Asencio, Huijsen, Militão y Ceballos. “No podemos ir a encerrarnos y estar siempre defendiendo. Tenemos que crearles dudas”, reclama.

Pregunta. ¿Es un milagro que el Getafe se mantenga tanto tiempo en Primera?

Respuesta. Tiene mucho mérito. Milagro, no. Estamos teniendo años difíciles, con situaciones no muy comunes, pero también hay un trabajo detrás. Esta temporada hemos vivido de todo, y lo que nos queda. Es nuestra realidad.

P. ¿Sienten un reconocimiento del mundo del fútbol?

R. Es un poco delicado. Hay gente que sí valora la manera de competir y ser fiables en cualquier estadio, o casi siempre. Yo he tenido momentos en mi carrera en los que iba a los campos con pocas armas para ganar. Esa sensación es muy fea. Y estos años, con el míster y todo lo que se critica, creo que puedo ganar.

P. Se está extendiendo la idea de la Liga ha bajado de nivel.

R. Puede ser. Cuando hay más dinero en otros lados y los mejores se van a equipos que no son importantísimos en sus Ligas, dice mucho de lo que pasa. No puedo entrar en las razones porque no entiendo. También lees que en la Premier se pueden estar inflando las cosas. LaLiga está haciendo un trabajo para que los clubes no sufran como antes. En cuanto al nivel, si han salido los mejores, puede ser que haya bajado un poquito. Pero también hace unos años se hablaba de la Premier, llegaban a semifinales y el Madrid los mandaba fuera.

P. ¿Usted se hizo centrocampista por su padre [también Luis Milla]?

R. Alguna culpa habrá tenido y cada vez juego más en su posición. De pequeño lo hacía más adelantado y poco a poco te vas reconvirtiendo.

P. Le costó dar el estirón físico.

R. Tuve muchos noes por eso. Siempre digo que mi carrera es la que tenía que tener. Ahora el fútbol va mucho a lo físico, pero el entrenador va a elegir a uno que sepa dar un pase y entienda el juego. Eso sí, también hacen falta esas cosas básicas, pequeñas, que las ofrece cualquiera de la calle.

P. Correr.

R. Sin duda. Tener la ilusión de disfrutar defendiendo, de una presión, de cansarte. Eso tiene que ir en uno. El míster nos pide muy pocas cosas, pero son las básicas. A partir de ahí, el resto fluye más. Yo siempre lo he disfrutado. La gente podía pensar que Luis no iba a jugar con Bordalás por eso del estilo, del míster, y al final eso lo puede hacer cualquiera.

P. ¿Qué le aportaron esos noes?

R. He tenido noes duros de pequeño y un poco más mayor. Daba la sensación de que era muy difícil llegar, pero mira, han sido parte de mi crecimiento. ¿Por qué no iba a pelearlo?

P. En ese salto físico, Marcos Llorente fue un ejemplo para usted.

R. Fue de los primeros que trabajaba con alguien de fuera, o que lo dijo. Yo lo conozco desde los 13 años y me he fijado en él para dar ese paso que me faltaba. La gente se piensa que no sale de casa, que solo come determinadas cosas, pero es un auténtico vividor con un equilibrio maravilloso en su día a día. Y que prioriza mucho su salud, eso es un ejemplo.

Luis Milla, en el Coliseum. Jaime Villanueva

P. Durante un tiempo se pensó que el centro del campo lo iban a dominar los jugadores, sobre todo, físicos. Pero no se ha llegado a tanto.

R. Pasamos por muchas épocas. En la de Xavi e Iniesta, eran los pequeñitos los que jugaban bien. Ahora hay que ser muy completo y adaptarse a lo que toca. No tienes el balón ni estás defendiendo los 90 minutos. Ahí está la mejora de cada uno, no encorsetarse en un estilo, ni en las tres cosas que hay que hacer. Se trata de pensar y entender el fútbol, saber lo que necesita el equipo y ser completo.

P. ¿El fútbol hay que entenderlo para jugarlo?

R. Sin duda. Tengo una edad y he estado en muchos equipos, y mi sensación es que antes se entendía más el fútbol. Ves muchos jugadores con condiciones, pero a los tres partidos desaparecen. Les falta constancia y mentalidad. No se adaptan a lo que demanda cada momento, a entender el juego y lo que necesita el equipo. Por eso, estoy muy orgulloso de que en mi carrera, con muchos entrenadores, he ayudado. Eso está relacionado con ser cada día más completo.

P. ¿Cómo ha ido entendiendo el juego? ¿Solo jugándolo?

R. He visto mucho fútbol. He preguntado a los entrenadores por qué nos pedían según qué cosas. Me he interesado. Trato de ayudar al cuerpo técnico y a mis compañeros porque al campo no se sale a lo mío. El fútbol son muchas facetas y hay miles de momentos en un partido. Con el entendimiento del juego, estás mucho más cerca de lograrlo.

P. ¿Ve muchos colegas que no lo entienden?

R. No es que no lo entiendan, pero muchos te llaman la atención en un momento dado y luego les faltan cosas alrededor de eso. Tú puedes decir: ‘qué bonito juega el Barcelona’. Pero si no tuviera a alguien como Raphinha tirando 25 desmarques al espacio, no sería ese Barcelona. Hay muchos aspectos que hacen que algo funcione.

P. ¿Sobre qué le pregunta a Bordalás?

R. Hablamos mucho de las cosas básicas que necesitamos cada día, sobre competir, saber colocarse, lo que decía de Raphinha… Los jugadores debemos entender que muchas veces tenemos que hacer movimientos que no son para nosotros, sino para otros.

P. ¿Qué le ha aportado individualmente?

R. Llegó cuando no estaba en mi mejor momento personal y profesional. Él te hace valorar el día a día, la profesión, entender que esto pasa muy rápido. Desde hace un tiempo, vengo con una ilusión enorme cada día de aprender y mejorar a mis compañeros.

P. ¿En su cabeza hay un entrenador, no?

R. Puede ser. No sé si me desgastaré antes de tiempo, hay que involucrarse en muchas cosas.