Los fichajes de invierno dan vuelo al Getafe y tumban al Villarreal

Si un equipo ha acertado de lleno en el mercado de invierno, ese ha sido el Getafe. El equipo de Bordalás, con una gran actuación de dos de sus cinco fichajes —Luis Vázquez y Satriano—, ha vencido este sábado al Villarreal en el Coliseum y toma impulso para conseguir la salvación tras encadenar cuatro partidos sin perder con dos victorias consecutivas. El equipo de Marcelino, en cambio, empieza a caer con solo cuatro puntos en los últimos cinco encuentros.

GET Getafe 2 David Soria, Zaid Romero, Juan Iglesias, Kiko Femenía (Sebastián Boselli, min. 85), Abdel Abqar, Domingos Duarte, Djené Dakonam (Javi Muñoz, min. 79), Mauro Arambarri, Luis Milla, Martín Satriano (Allan Nyom, min. 91) y Luis Vázquez (Adrián Liso, min. 80) VLL Villarreal 1 Luiz Júnior, Renato Veiga, Santiago Mouriño (Alexander Freeman, min. 77), Alfonso Pedraza, Pau Navarro, Hugo Lopez (Ayoze Pérez, min. 45), Dani Parejo (Santi Comesaña, min. 64), Tajon Buchanan (Georges Mikautadze, min. 64), Pape Gueye, Nicolas Pépé y Tani Oluwaseyi Goles 1-0 min. 40: Arambarri. 2-0 min. 52: Martín Satriano. 2-1 min. 75: Georges Mikautadze Arbitro Miguel Sesma Espinosa

Tarjetas amarillas Zaid Romero (min. 34), Diego Rico (min. 37), Renato Veiga (min. 38), Santiago Mouriño (min. 48), Tani Oluwaseyi (min. 85)

El Getafe recibía a una de sus bestias negras en la Liga. El conjunto azulón encadenaba 14 partidos sin ganar al Villarreal desde su última victoria ante el submarino amarillo en 2019. Para más inri, recibía al equipo de Marcelino, que está realizando una gran competición en la que ocupa la cuarta plaza. El Villarreal comenzó mandando en el encuentro ante un Getafe ordenado con su habitual defensa de cinco. Pero tras 10 minutos de partido, el equipo de Bordalás —que veía a sus muchachos desde la grada al cumplir su segundo partido de sanción—dio un paso al frente al ver a un conjunto groguet espeso, sin ritmo y con dos jugadores clave en el banquillo: Mikautadze y Moleiro. Este último por estar en plena recuperación por un proceso febril.

El Getafe ha mejorado notablemente tras su refuerzo en el mercado de invierno en el que realizaron cinco fichajes. Esto, sumado al gran momento de Luis Milla y la consistencia de Arambarri, dieron vuelo al equipo de Bordalás en la primera mitad, en la que David Soria no tuvo que intervenir ante la ausencia de remates del Villarreal.

El equipo azulón insistió en su juego por las bandas con centros al área donde uno de sus nuevas incorporaciones, el delantero Luis Vázquez, esperaba para rematar. Y en uno de esos centros, el argentino sufrió un agarrón dentro del área de Renato Veiga, que el colegiado no vio de primeras y que el VAR corrigió al avisarle de la ugada. El árbitro fue a la pantalla y decretó la pena máxima para el Getafe. Arambarri, con un golpeo duro y seco, batió por el centro a Luiz Junior poco antes del descanso.

Marcelino trató de cambiar el juego de su equipo en la segunda parte con la entrada de Ayoze por el canterano Hugo López. Pero el partido apuntaba a ser igual que en el primer acto con un Getafe que enviaba constantemente centros al área. Los balones aéreos erosionaban poco a poco a la defensa groguet y llegó el segundo mazazo por parte de un fichaje invernal. Centro muy preciso al área de Juan Iglesias, aparece solo sin marca Satriano y el uruguayo cabecea a gol para poner tierra de por medio.

El Villarreal no encontraba la solución a sus problemas y Marcelino decidió probar con Mikautadze. Y 10 minutos le bastaron al georgiano para dar esperanzas a su equipo con un gol. El ariete cazó un rechace en el área, dejó sentado a Duarte con un recorte, disparó al palo y el rebote lo aprovechó para marcar ante un David Soria ya en el suelo.

El submarino amarillo lo intentó a la desesperada volcado en ataque, pero el Getafe supo aguantar cada una de las embestidas con sus jugadores echados atrás y, como hace su futbolista Djené con cada victoria, se metió tres puntos en el bolsillo que le acercan a la salvación.