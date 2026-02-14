Real Madrid - Real Sociedad en directo | Mbappé es suplente y lo sustituye Gonzalo
Los de Arbeloa buscan superar al Barça, que juega el lunes, y los de Matarazzo quieren unos tres puntos que les acerquen a puestos europeos
El Real Madrid y la Real Sociedad se miden este sábado a partir de las 21.00 en el Santiago Bernabéu por la jornada 24 de la Liga. Los de Álvaro Arbeloa buscan superar al Barça, que juega el lunes ante el Girona, en la clasificación. Para ello deberán superar a un equipo donostiarra enrachado. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al cuadro txuri urdin, la Real no ha perdido y están muy cerca de meterse en la final de la Copa de Rey, después de ganar la ida ante el Athletic en San Mamés. El Madrid llega al encuentro tras vencer el pasado domingo al Valencia en Mestalla (0-2). Arbeloa recupera a Vinicius, que no jugó ante el conjunto che por sanción, pero deja a Mbappé en el banquillo por precaución debido a unas molestias en la rodilla del francés.
El capitán del Real Madrid ha hablado de su descontento por no jugar con el técnico, que todavía no cree que se haya recuperado del todo tras su última lesión de rodilla.
Así llegan ambos equipos al partido
¡También sale el once de la Real Sociedad!
Varias rotaciones de Matarazzo. Guedes, Sergio Gómez, Caleta Car y Turrientes se quedan en el banquillo. Entran Yangel Herrera, Zubledia, Wesley y Aihen Muñoz.
XI: Remiro; Aramburu, Zubeldía, Jon Martín, Aihen; Gorrotxa, Yangel Herrera; Marín, Carlos Soler, Wesley y Oyarzabal.
¡Ya sale el once del Real Madrid!
Mbappé esperará en el banquillo debido a sus molestias en la rodilla y lo sustituye Gonzalo. Alexander-Arnold ocupa el lateral derecho y Valverde vuelve al centro del campo.
XI: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius y Gonzalo.
¡Buenas noches y bienvenidos al directo del Real Madrid - Real Sociedad!
