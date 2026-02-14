Espectáculo de Almeyda y punto heroico del Sevilla ante un Alavés inoperante

El Sevilla, con uno menos desde el minuto 16 por la expulsión de Juanlu, se llevó un punto heroico ante un Alavés inoperante. Sin embargo, puede que perdiera categoría por la triste actuación de su entrenador, Matías Almeyda, que se negó a marcharse del campo cuando fue expulsado en el minuto 88. Tras varios minutos en la banda, el técnico argentino se marchó dando empujones a todo el que se le acercaba e increpando al colegiado, el inexperto Iosu Galech. Entre eso, y los más de cuatro minutos que tardó el VAR en anular un gol de Boyé, que hubiera supuesto el 1-2, se añadieron 11 minutos de alargue agónico en un enloquecido Sánchez Pizjuán. Sin duda, el Alavés perdió una gran ocasión de ganarle al Sevilla, ya que tiene muy poco fútbol. Pero lo del conjunto de Almeyda es muy preocupante. Sin juego ni talento, el estado de ira que se vivió en Nervión, propiciado en buena parte por su técnico, no lleva a ninguna parte. Eso sí, salvó el Sevilla un punto, pero perdió categoría. Y ya veremos si no pierde la deportiva.

SEV Sevilla 1 Odysseas Vlachodimos, Nemanja Gudelj, Kike Salas, Tanguy Nianzou (Chidera Ejuke, min. 69), Gabriel Suazo, Juanlu Sánchez, Lucien Agoumé (Federico Gattoni, min. 80), César Azpilicueta (José Ángel Carmona, min. 54), Djibril Sow (Batista Mendy, min. 60), Neal Maupay (Isaac Romero, min. 69) y Akor Adams (Peque Fernández, min. 80) ALA Alavés 1 Antonio Sivera, Jon Pacheco, Facundo Garcés, Youssef Enríquez, Nahuel Tenaglia, Calebe (Ángel Pérez, min. 45), Carles Aleñá (Jon Guridi, min. 83), Denis Suárez (Ander Guevara, min. 45), Antonio Blanco (Pablo Ibáñez, min. 45), Lucas Boyé y Toni Martínez Goles 1-0 min. 41: Djibril Sow. 1-1 min. 59: Toni Martínez Arbitro Iosu Galech Apezteguía

Tarjetas amarillas Juanlu Sanchez (min. 1), Gudelj (min. 90), Peque (min. 94), Batista Mendy (min. 100) Tarjetas rojas Juanlu Sanchez (min. 15), Almeyda (min. 84), Joan Jordán (min. 90)

El fútbol presenta, a veces, cuestiones muy difíciles de resolver. Teóricamente, la temprana expulsión de Juanlu a los 16 minutos hubiera supuesto una losa inaguantable para este Sevilla cogido con alfileres. Sin embargo, la justa ausencia del nervioso canterano andaluz le allanó el camino a su equipo y se lo dificultó al Alavés. Los andaluces ya solo tenían una hoja de ruta. Defender y esperar en bloque bajo a un Alavés increíblemente inoperante con el balón en los pies a pesar de su superioridad numérica. Entre el minuto de la expulsión de Juanlu y el gol de Sow en el 42, los jugadores del Alavés fueron incapaces, no ya de tirar a puerta, sino de hilvanar una sola jugada con cierto sentido. La aportación de Denis Suárez, Aleñá y Calebe fue muy baja. Ante tanta inoperancia, Sow marcó en el único disparo a puerta del Sevilla en el primer tiempo.

Coudet reaccionó con un triple cambio. Ibáñez, Ángel y Guevara le dieron otro aire al Alavés. Toni Martínez empató a la salida de un saque de esquina y todo Nervión contuvo la respiración cuando el VAR estuvo analizando durante cuatro minutos un gol de Boyé para acabar anulándolo por fuera de juego.

La inacción acabó por congelar al Alavés, que no tuvo ni una ocasión de gol a pesar de que quedaba un mundo para el final. El Sevilla se limitó a defenderse, a perder tiempo y a achicar como podía los torpes intentos del Alavés. El estadio se encendió en el tramo final con la roja a Almeyda, que se encaró con el colegiado y se negó a abandonar el terreno de juego, protestando varios minutos en la banda. Al final, Almeyda se marchó a la caseta en medio de la locura. Todo fue muy feo en el alargue de 11 minutos entre los nervios locales y la falta de juego del Alavés. Es posible que Almeyda sea sancionado con varios partidos. El futuro del Sevilla se presenta negro mientras su afición clamaba contra el consejo de administración a la conclusión del partido.

“Pido perdón a mi madre y a mis amigos por mi reacción tras ser expulsado. No debí actuar así, pero solo quería saber por qué me expulsaba y no me lo explicaba. Lo único que hice fue decir que no era falta una acción y volverme. Es lo que pasó. Lo que se escriba luego es mentira y no sé cuántos partidos me pueden caer”, afirmó Matías Almeyda a la conclusión del partido.