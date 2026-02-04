La Real sobrevive tras una fantástica remontada al Alavés

El efecto Pellegrino Matarazzo parece no tener fin. Lejos de desaparecer, avanza con fuerza, como la Real Sociedad en esta edición de la Copa del Rey. El Alavés no se lo puso sencillo. Todo lo contrario. Pero cuando todo parecía perdido, ahí emergió la mejor imagen de un equipo acostumbrado a resistir cuando le vienen mal dadas. Guedes hizo el empate a dos a falta de un cuarto de hora para el final y la sentencia definitiva llegó de la mano del esperado Orri Óskarsson. Sin olvidar, claro está, el penalti parado por Remiro cuando figuraba el 2-1 en el marcador. Todo fue necesario para remontar y entrar en una nueva semifinal de Copa.

ALA Alavés 2 Raúl Fernández, Victor Parada, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia, Jonny, Calebe (Pablo Ibáñez, min. 70), Denis Suárez (Carles Aleñá, min. 83), Abde Rebbach (Ángel Pérez, min. 83), Ander Guevara (Jon Guridi, min. 90), Toni Martínez y Aitor Mañas (Lucas Boyé, min. 70) RSO R. Sociedad 3 Álex Remiro, Duje Caleta-Car, Jon Aramburu (Álvaro Odriozola, min. 58), Jon Martín, Aihen Muñoz (Daniel Díaz, min. 73), Beñat Turrientes, Gonçalo Guedes (Igor Zubeldia, min. 91), Sergio Gómez, Carlos Soler (Luka Sucic, min. 58), Brais Méndez (Orri Óskarsson, min. 73) y Mikel Oyarzabal Goles 1-0 min. 7: Abde Rebbach. 1-1 min. 14: Oyarzabal. 2-1 min. 28: Toni Martínez. 2-2 min. 75: Gonçalo Guedes. 2-3 min. 79: Orri Steinn Óskarsson Arbitro Alejandro Quintero González

Tarjetas amarillas Beñat Turrientes (min. 27), Gonçalo Guedes (min. 36), Aihen Muñoz (min. 45), Caleta-Car (min. 65), Ander Guevara (min. 74), Lucas Boyé (min. 82), Pablo Ibáñez (min. 97)

La llegada de Imanol Alguacil supuso un antes y un después en la relación de la Real Sociedad con la Copa del Rey, una competición que, durante muchos años, se había convertido en un martirio para el equipo blanquiazul. Pero la llegada del oriotarra significó un punto de inflexión. Tanto que hizo que el club donostiarra volviera a ganar un título más de 30 años después. Frente al Athletic, la Real logró la mayor gesta en la historia reciente de la entidad que preside Jokin Aperribay. Aquella Copa llegó en plena pandemia e impidió que Gipuzkoa entera se lanzara a la calle para la celebración. Esa espina aún está clavada en el corazón de la hinchada blanquiazul y también en los miembros de aquella plantilla que permanecen en la actual.

Mikel Oyarzabal fue el protagonista absoluto de aquel 3 de abril de 2021 con ese penalti que le convirtió, para siempre, en una leyenda de la Real Sociedad. Hoy tampoco estaba dispuesto a que su equipo se quedara fuera de las semifinales. También en Mendizorrotza acudió fiel a su cita con el gol. Pero no fue el único. En la Real ha vuelto el hambre. Que se lo digan a Gonçalo Guedes, que se ha convertido en clave, dejando atrás las dudas generadas tras su llegada el pasado verano. El luso marcó el tanto que hizo que la Real volviera a creer cuando peor pintaban las cosas.

Además de Guedes, el otro protagonista anoche en Vitoria fue Orri Óskarsson, otro al que se le lleva esperando explotar desde su aterrizaje en San Sebastián. La Real se tuvo que rascar el bolsillo para su contratación. De hecho, después de Umar Sadiq, ha sido el futbolista por el que más dinero ha pagado la Real. 20 millones de euros hicieron posible que abandonara el Copenhague. Aquejado de demasiados problemas físicos, no ha tenido suerte, pero ayer el islandés apareció cuando su equipo más lo necesitaba y marcar el tanto que valió una semifinal. Un pase milimétrico de Sucic sirvió para que Óskarsson marcara, hasta la fecha, su gol más importante con la zamarra blanquiazul.

Ese idilio generado por la Real con la Copa a punto estuvo de sufrir un revés doloroso y poner freno, por ende, a la buena racha que el conjunto blanquiazul estaba protagonizando de la mano de Pellegrino Matarazzo. Hasta que llegó el tanto de Guedes, y ya habían pasado 75 minutos, el Alavés había sido capaz de sacar de quicio al conjunto blanquiazul. Y a punto estuvo de dejarla KO. Caleta-Car cometió penalti sobre Toni Martínez. El delantero alavesista, que ya había marcado desde los once metros, cogió otra vez la responsabilidad, pero Álex Remiro, otro de los héroes de aquella final de La Cartuja en 2021, le adivinó la intención. A partir de ahí, de ese penalti parado, llegó la reacción de los txuri urdin. Una remontada que vale una nueva semifinal de Copa para la Real Sociedad.