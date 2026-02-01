El efecto Matarazzo frente al momento más delicado de Valverde

El derbi vasco de este domingo (21.00 horas, Dazn) en San Mamés llega marcado por dos dinámicas radicalmente opuestas. La Real Sociedad afronta la cita en su mejor momento de la temporada tras el impacto inmediato de Pellegrino Matarazzo en el banquillo, mientras que el Athletic Club lo hace en una preocupante crisis de resultados que ha puesto el foco sobre Ernesto Valverde. Más allá de la rivalidad histórica, el choque se presenta como una prueba de fuego para dos proyectos que transitan por caminos muy distintos.

Pellegrino Matarazzo le ha cambiado la cara por completo a la Real Sociedad. Su llegada ha revitalizado a un equipo que tocó fondo de la mano de Sergio Francisco. Con el entrenador estadounidense a los mandos, el conjunto blanquiazul no sabe lo que es perder en Liga (Atlético de Madrid, Getafe, Barcelona y Celta) a lo que hay que añadir el triunfo en la tanda de penaltis frente a Osasuna en los octavos de final de Copa. Todo son parabienes para un entrenador, hasta su llegada, desconocido en el fútbol nacional y que llevaba año y medio sin entrenar.

Todo lo bueno que está pasando en la Real contrasta con lo que está sucediendo en el Athletic, donde su entrenador, Ernesto Valverde, está viviendo la peor situación desde que el técnico volviera a Lezama tras su etapa en el FC Barcelona. Los números y las sensaciones en Bilbao están muy por debajo de las expectativas y de las exigencias de un equipo como el rojiblanco. Los 24 puntos que suma en la 21ª jornada de LaLiga es la segunda peor puntuación de los diez años de Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés y la quinta más baja del equipo rojiblanco de lo que va de siglo XXI a estas alturas del campeonato. El peor balance del conjunto bilbaíno a las órdenes de Valverde después de 21 partidos son los 23 puntos de la campaña 2014-15, un curso que, como en el actual, el Athletic participó en la Champions League.

En relación a la última etapa de Valverde, los actuales números empeoran notablemente los de los tres años anteriores en los que el conjunto vasco alcanzó 32, 41 y 40 puntos. Además, la caída libre en las últimas semanas ha llevado al Athletic a sumar un punto de 15 desde mediados de diciembre. Y extrapolando el pleno de nueve en las tres primeras jornadas, los 15 puntos de las 18 siguientes, entre la 4ª y la 21ª, solo mejoran los números del colista Oviedo.

Así las cosas, hay gente que ya cuestiona su continuidad a pesar de los éxitos logrados en temporadas anteriores. “¿Se siente señalado y está con confianza?" le preguntaron al técnico en la previa al choque frente al Sporting de Portugal. “Claro que tengo confianza, evidentemente cuando ganas estás más contento y cuando pierdes estás peor. Todos lo sabemos. Cuando ganas un título no levantas la Copa tú solo, hay dos millones de personas contigo ahí arriba, y cuando pierdes los dos millones no están contigo, están señalándote. Eso es el oficio, el fútbol, no es ninguna novedad. Estoy aquí porque he tenido buenos resultados en el Athletic. Si no, con resultado malos, no estaría ahora sentado en esta silla”, afirmó el entrenador del equipo rojiblanco.

Valverde, eso sí, tiene el respaldo de la Junta Directiva y de la plantilla. Uno de los capitanes de la misma, Iñaki Williams, salió en su defensa hace escasas fechas. “Me cuesta entender que se le critique. El equipo está al mil por mil por él. Al final, fue el entrenador que nos hizo ganar un título 40 años después y el que nos clasificó para la Champions. Su aval habla por sí solo, por todo lo que ha conseguido en el club y creo que no sería justo por ese bache que estamos atravesando”, analizó el mayor de los hermanos Williams.

El mejor entrenador del mes de enero

El inicio de Matarazzo como entrenador de la Real es histórico. Únicamente Toshack (1985), Salva Iriarte (1994), Lillo (2008, en Segunda) e Imanol (2019) habían arrancado con cinco partidos sin perder. El suyo, de hecho, es el mejor arranque de un nuevo técnico realista desde Iriarte, que logró tras sustituir a Toshack no perder en los primeros nueve partidos, con cuatro victorias y cinco empates entre Liga y Copa. Su buen hacer no ha pasado desapercibido para LaLiga, que le ha otorgado el premio al mejor entrenador del mes.

Ha sido tal el impacto de Matarazzo en la Real que ha conseguido que jugadores que estaban defenestrados como es el caso de Álvaro Odriozola ofrezcan su mejor versión y caigan rendidos ante el buen hacer del estadounidense. “A partir de la llegada de nuestro querido Rino, todo ha ido mejor. Es una persona muy lista, es de mundo, se puede hablar de muchas cosas. Está marcado por el fútbol alemán, cuando toca estar serio, se está serio. Es pragmático, da órdenes concretas. Pero también es italiano para bromear. Y es buen entrenador, se está viendo. Se habla de suerte, pero no existe para mí. Sabe en cada momento lo que le conviene al equipo, tiene muchas soluciones”, analizó el donostiarra.

En definitiva, la llegada de Pellegrino Matarazzo ha servido para demostrar hasta qué punto un cambio en el banquillo puede alterar el rumbo de un equipo, devolviendo la ilusión, el rendimiento y los resultados a una Real Sociedad que parecía perdida. En el lado opuesto, el Athletic atraviesa uno de los momentos más delicados de la era Valverde, atrapado entre el peso de los éxitos recientes y una realidad deportiva que invita a la preocupación.