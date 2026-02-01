El Athletic salva un punto ante una mejor Real Sociedad

Ruiz de Galarreta emergió como el salvavidas de un Athletic que se vio superado por la Real Sociedad durante buena parte del encuentro, pero que logró evitar la derrota y, de paso, contener una crisis que amenazaba con agravarse. El conjunto txuriurdin fue superior en juego, ritmo y ocasiones, imponiendo su plan y transmitiendo una sensación de control que parecía encaminar el partido a su favor. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con la expulsión de Brais Méndez, una acción que alteró el desarrollo del choque en los minutos finales y que estuvo muy cerca de costarle carísimo a la Real Sociedad. Con superioridad numérica, el Athletic encontró el contexto que necesitaba para reaccionar. Fue entonces cuando apareció Ruiz de Galarreta, aprovechando el desconcierto momentáneo y el empuje ambiental para rescatar un punto que sabe a gloria para los de Valverde. Su intervención permitió a los rojiblancos esquivar una derrota dolorosa en San Mamés y frenar, de alguna manera, su dinámica negativa, mientras que la Real se quedó con la amarga sensación de haber sido mejor.

ATH Athletic 1 Unai Simón, Jesús Areso (Andoni Gorosabel, min. 78), Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Adama Boiro, Alex Berenguer (Urko Izeta, min. 71), Mikel Jauregizar, Alejandro Rego (Íñigo Ruíz de Galarreta, min. 45), Nico Williams (Iñaki Williams, min. 71), Unai Gómez (Robert Navarro, min. 61) y Gorka Guruzeta RSO R. Sociedad 1 Álex Remiro, Jon Martín, Igor Zubeldia, Sergio Gómez, Jon Aramburu, Gonçalo Guedes (Wesley, min. 76), Carlos Soler, Pablo Marín (Aihen Muñoz, min. 84), Jon Gorrotxategi (Beñat Turrientes, min. 62), Mikel Oyarzabal (Orri Óskarsson, min. 76) y Luka Sucic (Brais Méndez, min. 62) Goles 0-1 min. 36: Gonçalo Guedes. 1-1 min. 87: Ruiz de Galarreta Arbitro Guillermo Cuadra Fernández

Tarjetas amarillas Zubeldia (min. 22), Jon Martín (min. 50), Yuri (min. 55), Jesús Areso (min. 68), Urko Izeta (min. 74), Aitor Paredes (min. 83) Tarjetas rojas Brais (min. 82)

Ese gol de Ruiz de Galarreta sirvió, entre otras cosas, para quitarle la gloria a Guedes, que se ha convertido, por méritos propios, en una de las piezas clave de esta Real Sociedad. Su llegada el pasado verano por apenas cuatro millones de euros generó muchas dudas, tanto por su irregularidad en etapas anteriores como por el riesgo que suponía apostar por un jugador en busca de relanzar su carrera. Sin embargo, el portugués ha respondido con personalidad, talento y una influencia constante en el juego ofensivo del equipo, aportando desequilibrio, llegada desde segunda línea y una amenaza permanente desde media distancia.

El golazo en San Mamés, con un disparo espectacular desde fuera del área, simboliza a la perfección su impacto: carácter en un escenario exigente y calidad para decidir partidos importantes. Más allá de los números, Guedes ha elevado el nivel competitivo del ataque y se ha ganado la confianza de una afición que bebe los vientos por el futbolista luso. Su rendimiento no solo justifica con creces la inversión, sino que ya se perfila como una de las grandes operaciones del mercado reciente y un factor diferencial en las aspiraciones de una Real Sociedad que sueña con volver a Europa.

A la tercera fue la vencida para él. En las dos ocasiones anteriores, Unai Simón se impuso con reflejos y jerarquía al atacante blanquiazul, frustrando sus intentos y manteniendo el duelo en favor del guardameta internacional. Guedes, lejos de venirse abajo, insistió con determinación y personalidad, convencido de que su momento acabaría llegando. Y llegó de la forma más espectacular. El portugués se sacó un auténtico latigazo de la chistera, un disparo seco y preciso desde fuera del área que voló directo a la escuadra, imposible para Unai Simón. A Oyarzabal le faltó luego la clarividencia de su compañero. Pudo ser el 0-2.

Más allá de todo, el partido de San Mamés viene a confirmar que la llegada de Matarazzo al banquillo de la Real Sociedad ha supuesto un punto de inflexión absoluto para el equipo. En un contexto marcado por la desconfianza y un calendario especialmente exigente, el técnico ha logrado estabilizar al grupo y devolverle una identidad competitiva clara. Pese a enfrentarse a rivales de primer nivel, el equipo sigue sin conocer la derrota, una muestra evidente de la solidez mental y táctica que ha conseguido implantar en muy poco tiempo. Pero más allá de los resultados, el mayor impacto de Matarazzo se percibe en la transformación anímica y colectiva del vestuario. La Real Sociedad ha pasado de ser un equipo dubitativo a uno convencido, intenso y reconocible, capaz de adaptarse a distintos escenarios sin perder su personalidad.